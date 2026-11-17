İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör ve terörizmin finansmanı soruşturması kapsamında SÖZCÜ TV ve Sözcü Gazetesi adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 yönetici gözaltına alınırken, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sabah saatlerinde SÖZCÜ Medya Grubu’na yönelik geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanalın Maslak’taki binası başta olmak üzere ilgili şirket adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.

4 İsim Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında şirket yöneticisi ve yetkilisi olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan isimlerin; SÖZCÜ TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, SÖZCÜ Grubu eski Genel Müdürü Asım Akgül, eski Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli ve İsmail Öz olduğu öğrenildi.

Başsavcılıktan Resmi Açıklama: "MASAK Raporları İncelendi"

Operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın detaylarına yer verildi. Açıklamada, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Burak Akbay’ın devam eden yargılaması sırasında mahkemenin mali yönden değerlendirme yapılması için savcılığa ihbarda bulunduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında celp edilen MASAK raporlarının incelenmesi neticesinde elde edilen bulgulara dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şüpheli Burak Akbay’ın yurt dışı banka hesaplarından örgütün medya ayağında faaliyet gösteren bahse konu Estetik Yayıncılık A.Ş. ve Mega Ajans adlı şirketleri finanse ettiği ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yöneticiliğini bahse konu şirketler üzerinden sürdürdüğüne dair kuvvetli şüphe üzerine; Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., SZC TV ve Sözcü Gazetesi'nin bulunduğu adreslerde ve şirket yöneticileri/yetkilileri olduğu tespit edilen 4 şahsa yönelik eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir."

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Başsavcılık açıklamasında ayrıca şirket yönetimine ilişkin alınan kritik karar da duyuruldu. Soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. ’ye, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atandığı bildirildi. (ANKA)