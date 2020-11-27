Vatandaşlar dövizden vazgeçemiyor

Türkiye’de ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler ve ‘reform’ söylemlerine rağmen, vatandaşlar dövize yatırım yapmaktan vazgeçmiyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan 20 Kasım haftasına ait para ve banka istatistiklerine göre, yurt içinde yerleşik yatırımcıların bankalardaki döviz hesabı 2 milyar 386 milyon dolarlık artış kaydetti. Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alındığı 6 Kasım’dan bu yana ise döviz hesaplarındaki artış 7,1 milyar dolara ulaştı. Vatandaşların döviz hesaplarındaki toplam tutar 228 milyar 164 milyon dolar ile rekor kırarken, Türkiye’deki toplam döviz hesapları ise 256 milyar doları aştı. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin bu yıl aldığı döviz miktarı 34 milyar dolara ulaşmış oldu.

Dövize yönelim sürüyor

DW Türkçe’nin haberine göre, dövize talebin en önemli nedeni yüksek enflasyon ve Türk Lirası’na (TL) olan güvensizlik. Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, son birkaç haftada TL’nin yabancı para birimleri karşısında yüzde 3-4 düzeyinde değer kazandığına, buna karşın dövize yönelimin sürdüğüne işaret ediyor. Hem tüketicilerin hem de şirketlerin Dolar ve Euro almaya devam ederek ekonomiye güvenmediklerini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Prof. Ulusoy, “İnsanlar da kurumlar da Türkiye’deki yüksek enflasyondan kendini korumaya çalışıyor. Hükümetin attığı adımlar ise güven oluşturmaya yetmiyor” diye konuşuyor.