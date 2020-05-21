Vergi yağdı

İthalatta 800’ün üzerinde eşya için Eylül sonuna kadar ürün bazında değişen oranlarda yüzde 30’a kadar ilâve gümrük vergisi uygulanacak.

Bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi alınacak. Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla alınan karar kapsamında, 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

BÜTÇEYE İRAT KAYDEDİLECEK

Buna göre, 800’ün üzerinde muhtelif ürün için 30 Eylül’e kadar geçici olarak eşya bazında değişen oranlarda yüzde 30’a kadar, bu tarihten sonra ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak. İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer malî yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacak ve genel bütçeye irat kaydedilecek. Söz konusu ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihracı halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak. T24 yazarı Barış Soydan, getirilen vergilerin ama amacının yerli sanayiyi korumak değil döviz çıkışını engellemek olduğunu belirtmişti. Bluebay Asset Managment’ten Timoth Ash 800 ürüne yeni gümrük vergisi kararıyla ilgili olarak Twitter’da, “TL için verilen savaşta yeni savunma hattı gibi görünüyor” yorumu yaptı.