‘Yanıltıcı indirim kampanyası’ uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internet alışverişlerinde indirim stratejilerine ilişkin uyarıda bulunarak, “Bazı internet siteleri özel günleri bahane ederek, önce maliyetleri yükselterek fiyatları şişiriyor sonra indirim adı altında ürünleri yeniden pazarlıyor” dedi.

Bazı internet sitelerinin özel günleri bahane ederek çeşitli indirim stratejileriyle vatandaşları aldatmaya çalıştığını savunan Palandöken, “Önce maliyetler yükseltilerek fiyatlar şişiriliyor sonra indirim adı altında ürünler yeniden pazarlıyor. Stokları tüketmek için fırsat, indirimin bitmesine şu kadar saat kaldı gibi satış teknikler uygulanıyor” ifadelerini kullandı. Bu tür indirim aldatmacalarına itibar edilmemesini isteyen Palandöken, fiyatların iyi takip edilmesi ve internet alışverişi çılgınlığına kapılıp kredi kartlarına yüklenilmemesi için uyardı. Ankara - Ahmet Terzi

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