Yeni bir vurgun peşindeler

Şeker ithalatı için Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girerken, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne yazık ki özelleştirmeyle fabrikaların satılmasından sonra şekerde karaborsadan sonra ithalatın da kapısı açılıyor” dedi.

Şekerin ithal edilecek olmasının ülkedeki şeker pancarı üretimini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Gürer, ithalatla yine birilerine vurgunun kapısının açılacağına da dikkat çekti. Gürer, “Yurt dışında şeker kamışı şekerinin daha ucuza sağlanıp ülkemize ithali ile Türkiye pazarında mevcut şeker fiyatları ile satarak büyük bir vurgun planlanıyor olabilir. Farklı ürünlerde benzer oyunlar çok kere oynandı” dedi. Ankara - Recep Gören

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