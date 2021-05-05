Yıl sonu dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,12 iken, bu anket döneminde yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,55 ve yüzde 9,99 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 19 oldu. Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL olurken 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,78 TL iken, bu anket döneminde 8,95 TL olarak açıklandı. AA

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.