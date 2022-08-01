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1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yoksulluk sınırı 22.280 lira

01 Ağustos 2022, Pazartesi 00:15
Türk-İş araştırmasına göre, açlık sınırı 6.840 tl hesaplanırken yeni asgari ücretin 1.340 tl üzerine yerleşti. Dört kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) 22.280 TL oldu.

Açlık sınırı 7 bin liraya dayandı

 

AHMET TERZİ - ANKARA

Fiyat artışları hız kesmiyor. Mutfak enflasyonu aylık %7 ve son on iki aylık %128,4 oranında artış gösterdi. Türk-İş araştırmasına göre, açlık sınırı 6.840 tl hesaplanırken yeni asgari ücretin 1.340 tl üzerine yerleşti. Dört kişilik ailenin yapması gereken toplam harcama (yoksulluk sınırı) 22.280 TL oldu. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 8.930 tl‘ye ulaştı! 

GIDA ENFLASYONUNDA DÖRDÜNCÜ ÜLKEYİZ 

Türk-İş’ten yapılan açıklamada, gelir artışları gıda fiyatlarındaki artışın çok altında kalan yoksul vatandaşların insanın en temel ihtiyacı olan beslenmede bile zorluklar yaşadığını belirttirilirken, “Resmi verilerle Türkiye’nin gıda enflasyonu geçen ay itibariyle %94 olarak gerçekleşmişti. OECD ülkeleri gıda enflasyonu ortalaması ise  %12,6 olarak hesaplandı. Türkiye’nin bir alt sırasında yer alan Litvanya’nın yıllık gıda enflasyonu %28,5. Tüm dünyada Lübnan, Zimbabve ve Venezüella’dan sonra en yüksek gıda enflasyonuna sahip dördüncü ülke Türkiye’dir” denildi.

GIDAYA AYRILAN PAY SERT ARTIYOR 

Türkiye’de hayat pahalılığı ile yüksek enflasyon bir arada olduğu da ifade edilen açıklamada, “TÜİK Hane Halkı Tüketim Harcaması Anketine göre (2019); haneler harcamalarının ortalama %25,5’ini gıdaya ayırıyordu. Aynı yıl AB’de bu oran ortalama %13 ile Türkiye’nin neredeyse yarısı kadardı. Alım gücü artışı hem gelir iyileştirmesine hem enflasyonun dizginlenmesine bağlı. Yeni verilerle makasın daha da açıldığını görme riski artıyor. Ülkemizde hanelerin tüketim harcamalarından gıdaya ayırdıkları pay Avrupa’ya göre daha sert artıyor” değerlendirilmesine bulunuldu. 

TÜRK-İŞ ARAŞTIRMASININ 2022 TEMMUZ AYI SONUCUNA GÖRE; 

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı)  6.839,64 TL’ye gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 22.278,98 TL’ye, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 8.929,14 TL’ye yükseldi.

KKM İÇİN HERKESİN CEBİNDEN 435 LİRA ÇIKTI 

Açıklamada, “Dövize olan talebi azaltmak ve TL’nin hızlı değer kaybını yavaşlatmak için kurgulanmış olan Kur Korumalı Mevduat Sisteminde (KKM) mudilere yapılan ödemelerin ilk dört ayında bütçeden 37,2 milyar TL verildi. Diğer bir ifadeyle, 85,2 milyonluk toplam nüfusa bölündüğünde asgari ücretli, çocuk, yaşlı, engelli, ev hanımı vs. fark etmeksizin herkesin cebinden 435 TL çıktığı anlamına geliyor. Yoksullar daha da fakirleşti. Üstelik dolar yeniden KKM’nin yürürlüğe konulduğu ay ki seviyesine geldi” denildi. 

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