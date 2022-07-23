Açlık sınırı 7 bin liraya dayandı

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gereken aylık harcama tutarını Temmuzda 219 lira daha artırarak 6 bin 998 liraya kadar çıktı. Yoksulluk sınırı ise 21 bin 221 lirayı buldu.

İktidarın, yanlış ekonomik politikalarla tetiklediği yüksek enflasyon yoksulluk ve açlık sorununu hızla büyütmeye devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan olağanüstü artışlar yüzünden dört kişilik bir ailenin açlık sınırını temmuzda 7 bin lira sınırına dayanırken, barınma, ulaşım, ev eşyası gibi harcamalarda yaşanan yüksek oranlı artışların da etkisiyle yoksulluk sınırı da 21 bin 221 liraya kadar çıktı. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissine kapılmadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Temmuz 2022 sonuçları açıklandı. Açlık sınırı temmuzda bir önceki aya göre 219 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 862 lira artarak 14 bin 223 liraya yükseldi, yoksulluk sınırı da bin 81 lira daha arttı. Son bir yılda açlık sınırı 3 bin 485 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 277 lira arttı. Yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 26 liralık artış gösterdi.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki ihtiyaçlarını “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Temmuzda 862 liralık artışla 14 bin 223 liraya yükseldi.