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Zamlar akaryakıt istasyonlarını da vurdu

13 Ocak 2022, Perşembe 23:46
Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından sektör temsilcileri, ‘İki zam daha gelirse Türkiye genelinde istasyonlar birer birer kapanmaya başlar’ dedi.

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan zam fırtınasına karşın, kârlılık oranı hiç değişmeyen akaryakıt istasyonları kapanmanın eşiğine geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla 2005’ten itibaren akaryakıt ürünlerinden litre başına 1 lira kazandıklarını ifade eden sektör temsilcileri, “Mazot 5 lirayken 1 lira kazanıyorduk, şimdi 14 lira oldu yine 1 lira kazanıyoruz. Kâr oranı yüzde 20’den yüzde 9’a düştü” ifadelerini kullandı. “Buna karşın maliyetlerde korkunç bir artış var” tesbitinde bulunan istasyon sahipleri, “Son dönemde elektriğe yüzde 200 zam geldi, personel maliyetleri yüzde 45-50 arttı. Tüm girdilerde artış yaşanırken, bizim kârlılık pul olmuş durumda” dedi ve akaryakıta iki zam daha gelirse ülke genelindeki istasyonların birer birer kapanmaya başlayacağı, vatandaş ve üreticilerin benzin ve mazot bulmakta sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulundu.

ENFLASYON ORANINDA ARTAN KÂR MARJI TALEBİ

Dünya’nın haberine göre, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO 14. Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Komitesi ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün sıkıntılarını ve çözüm tavsiyelerini dinledi. Türkiye’de 14 bin civarında akaryakıt istasyonu bulunduğunu ve sektörün yaklaşık 150 bin kişiye istihdam yarattığını belirten Çetin, “Akaryakıt sektörü her gelen zamda erimiştir, karlılığı bitmiştir. Arkadaşların ifadesine göre şu anda sektör batıyor. İki kere daha zam gelsin istasyonların kapanmaya başlayacağı belirtiliyor” diye konuştu. Çetin, sektör temsilcilerinin artan zamlar nedeniyle tüm Türkiye’de, özellikle hafta sonları trafiğe çıkan araç sayısında azalma yaşandığını söylediğini de kaydetti.

Ekonomi Servisi

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