ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Her mevsim güzel

Elifnur ÇALIK
04 Ocak 2026, Pazar
Vız Vız Arı hikâye kitaplarımı okumaya devam ediyorum. Vız Vız, kar yağışının devam ettiğini gördü. Yatağına geri dönüp kış uykusuna devam etti. Bahar gelince uyanacağını düşündü. Rüyasında baharın geldiğini gördü. Çok güzel çiçeklerin arasından geçti ve bir bulutun üstüne yattı. Güneşin yanına gidip dünyayı gördü ve yıldızlara tırmandı. 

Benim kardeşim de benzer bir rüya gördü. Evin içindeyken yoğun bir kar yağışı olduğunu fark etmişiz. Karı çok sevdiğimiz için babam bizi dışarı çıkarmış. Vakit kaybetmeden kar topu oynamaya başlamışız. Biraz zaman geçince eldivenlerimiz yetersiz kalmış ve ellerimiz üşümeye başlamış. Çok fazla üşüdüğümüzde babam bizi eve getirmiş. Bir an önce ısınmamız içinde hemen sobayı yakmış. Ailecek ısınarak çok keyifli bir zaman geçirmişiz. Siz kış ayı ve karda oynamakla ilgili ne düşünüyorsunuz can kardeşlerim?

