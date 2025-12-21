Oburluğun sonu

Kitap Köşesi

Vız vız çiçek bulunca Topar geldi. “Vız vız çiçek senin, yaprağı benim” dedi Topar. Vız vız çiçek özü toplayacak, Topar da yaprak yiyecekti. Sararmış ve çürüyen yaprakları yiyen Topar çevreye hiç zarar vermedi. Sararan yaprakları çim biçme makinesi gibi afiyetle yedi. Böylece hem görevini hakkıyla yapıyor hem de çevreyi koruyordu. Obur insanların neler yapmaya çalıştığını anlayamadığını söyledi Vız vız. Babamla obezite üzerine konuştuk. Günümüzde çok sayıda obez insanlar olduğundan bahsettik. Çünkü o insanlar kola, hamburger, yağlı ve sağlıksız yiyecekler yiyor ve bunun neticesinde hareket edemez hâle geliyor diye düşündük. Obeziteden kurtulmanın yolu sağlıklı yiyecekler, sebze-meyve tüketmekten geçiyor sonucuna vardık.