Akademik Kurul toplandı

Risale-i Nur Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Akademik Kurul, kış dönemi toplantısını geçen Cumartesi günü İzmit Başiskele’de gerçekleştirdi.

İzmit Başiskele’de yapılan toplantıya katılan akademisyen ve enstitü temsilcileri, gündemde yer alan konu başlıklarını ele aldılar, görüş ve tekliflerini dile getirdiler. Verimli müzakerelere sahne olan toplantı Divan başkanı seçimiyle başladı. Toplantıda Enstitü Sekretaryası tarafından hazırlanan gündemde yer alan konu başlıkları ele alındı. İlk olarak bu sene XVI.sı tertiplenecek olan “100. Yılında Adalet, Meşveret ve Hürriyet Temelinde/DEMOKRATİK BİR CUMHURİYET ÖNERİSİ” konulu Risale-i Nur Kongresinin masa başlıkları değerlendirildi. Katılımcı hocalardan çalışmaları ve tebliğ sunacağı masalar hakkında bilgi alındı.

Enstitü faaliyetleri değerlendirildi

Gündemin ikinci sırasında yer alan Enstitü faaliyetleri üzerinde müzakereler yapıldı. Mevcut faaliyetler değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda gerçekleşmesi talep edilen aktiviteler dile getirildi. Toplantının bir sonraki gündeminde Köprü dergisi konuşuldu. Temel konuları Risale-i Nur ekseninde akademik bir üslup yorumlayan derginin muhtevası üzerinde duruldu. Gündemi yakalaması, popüler yayın yapması teklifleri yapıldı. Digitalleşme konusunda daha hızlı davranılması istendi. Toplantı dilek ve temennilerin dile getirilmesiyle sona erdi.

İzmit - Seyhan Şentürk

