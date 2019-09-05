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5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Tarihî fırsat kaçtı

Ercan DOĞAN
05 Eylül 2019, Perşembe
A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD karşısında tarihi fırsatı değerlendiremedi.

İyi bir performans sergileyen milli takım, rakibine uzatmada 93-92 yenildi. A Milli Takım, bu sonuçla grubundaki ilk yenilgisini aldı. Türkiye, E Grubu’ndaki üçüncü karşılaşmasını 5 Eylül Perşembe günü Çekya ile yapacak. A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanırsa adını 2. tura yazdıracak. Milli takımı mağlup eden ABD ise 2. tura yükselmeyi garantiledi.     

Bu sefer galibiyeti zorladı      

A Milli Takım, daha önceki maçlara göre rakibini çok zorladı. Önceki maçlarda rakibinden en az 12 sayı fark yiyen Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki mücadelede kazanmanın eşiğine kadar geldi. Milliler, uzatmada rakibine bir sayı farkla 93-92 yenilmekten kurtulamadı. Türkiye, ABD’ye bir maçta en fazla sayıyı da Çin’de attı. 

Kritik faul atışları kaçtı      

A Milli Takım, özellikle faul atışlarındaki kötü performansıyla rakibine mağlup oldu.  Uzatmanın son 10 saniyesi içinde 4 serbest atış fırsatı bulan ve galibiyete çok yakın olan Türkiye, Doğuş Balbay ve Cedi Osman ile bunları değerlendiremeyince rakibine yenildi.      

ABD galibiyet serisini sürdürdü      

ABD, Dünya Kupası ve olimpiyat oyunları gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisini milli takım karşısında da sürdürdü. Bu önemli organizasyonlardaki son yenilgisini Japonya’da 2006’da gerçekleştilen Dünya Kupası’nda alan ABD, Çin’deki gerçekleştirilen turnuvadaki iki karşılaşmayı da kazandı. 1 Eylül 2006’da Yunanistan’a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı 45 maçı da kazanmayı başardı.      

En etkili isim ersan ilyasova     

Milli takımda en etkili isim ilk karşılaşmadaki gibi Ersan İlyasova oldu. Ersan, ABD karşısında 23 sayı ve 14 ribauntla oynadı. Millilerde Melih Mahmutoğlu 18 sayı bulurken, kenardan gelen Furkan Korkmaz da 16 sayı üretti. A Milli Takım, ribauntlarda 51-46 geride kaldı. Türkiye, 23 serbest atışın 14’ünü sayıya çevirebildi.      

Milli takımımız alkışlandı      

Milli takımın ABD karşısındaki mücadelesi, Çinli basketbolseverler tarafından da beğeni topladı.Türkiye’nin oyuna ortak olduğu bölümlerde Çinli taraftarların milli takıma alkışlarla desteği arttı. 

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