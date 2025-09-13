"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Her türlü darbeye karşı

Faruk ÇAKIR
13 Eylül 2025, Cumartesi
Bir darbe yıldönümü daha geride kaldı. 12 Eylül 1980’deki askerî darbe, gerçek anlamıyla ‘münafikane bir darbe’ idi. Yani temelinde milleti yanıltmayı hedef almıştı ve büyük ölçüde de bunu başardı diyebiliriz.

Darbeci paşalar “Bir sağdan, bir soldan” diyerek güya kendi içlerinde ‘adil’ oldukları mesajı vermeye çalıştı, ama getirdikleri sistem sayesinde milletin genleriyle oynadılar ve Türkiye’deki siyasî hayatı darmadağın ettiler. 

Bu anlamdaki ilk darbe sayılan 27 Mayıs 1960 darbesi siyasetçileri katletmişti, ama 12 Eylül 1980 darbesi siyaseti, siyasî yapıyı, siyasî partileri ve bir bakıma da siyasî anlayışları katletti. Aradan bunca zaman geçmesine rağmen 12 Eylül’ün getirdiği sistem ortadan kaldırılamamış ve maalesef değiştirilememiştir.

12 Eylül’e imza atanlar milleti yanıltmak için ‘dindar’ görünmüş, miting meydanlarında ayet mealleri okumuş ve “Benim babam da hacıydı” demiştir. Hatta Türkiye’nin halen ayak bağı olan 1982 anayasasını millete kabul ettirmek için “Bakın işte, okullarda din dersini mecburî hale getiriyoruz” diye propaganda yapmış ve milleti ikna için her türlü yanıltmayı yapmıştır. Haliyle tahkik ehli olmayan ekseriyet de, “Ne iyi, çocuklarımız okullarda dinini diyanetini öğrenecek” diye kurulan bu tuzağa düşünmüştür. 

Aradan bunca zaman geçti, okullarda mecburi olarak okutulan bu ders sebebiyle gençlerin inançlı ve sağlam itikatlı yetiştiğini düşünenler var mı? Bu maddenin bir yanıltma ve şaşırtma maddesi olduğu çok net bir şekilde görülmedi mi?

Demek ki darbecilerin ilk işi, milleti yanıltıcı adımlar atmak oluyor. O halde yeni darbelere fırsat vermemek için ‘yanıltıcı adımlar’ı görmek icap ediyor. 

Darbelere ve darbecilere fırsat vermemenin bir yolu da, her türlü darbeye ve her zaman karşı çıkmayı adet haline getirmek olmalı. Ne yazık ki bazıları, sözle değilse de fiilleriyle “Bizim darbecimiz iyidir. Bize yarayan darbe iyidir” tavrı ortaya koyuyorlar. Böyle olmasa değişik isim ve şekillerle yeni darbelere maruz kalınır mıydı?

Hukukun tesis edilmediği her dönem, ismi başka olsa da ‘darbe dönemi’dir. Bu bakımdan hak, hukuk ve adalet talebinin her zaman canlı tutulmasında fayda var. 

Tabiî ki; aileye ve gençliğe kurulan tuzakların da farklı sir darbe çeşidi olduğunu da unutamayız. 

Her türlü darbeye her zaman karşı çıkalım ve karşı olmaya da devam edelim...

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Basına baskı tam gaz

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız

    Özel: Demokratlar birlikte direnmeli

    Aile tahrip ediliyor

    Avrupalı 158 siyasetçiden hükümetlere çağrı: 'Küresel Sumud Filosu'nu koruyun!

    Nepal'deki protestolarda ölü sayısı 51'e yükseldi

    1 milyon kişinin tehciri DSÖ'yü dehşete düşürdü

    İzleri hâlâ silinmedi - 12 Eylül münafıkâne darbesinin 45.yıl dönümü

    Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahaya döndü

    Polonya hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larına "hata olmuş olabilir" dedi

    Gazze Şeridi'ndeki saldırılara katılmayı reddeden 6 askere hapis cezası

    "Zenginleştirilmiş uranyum stokları bombalanan tesislerin altında kaldı"

    206 Japon milletvekilinden hükümete 'Filistin Devleti'ni tanıma çağrısı

    45 yıl geçti izleri duruyor

    12 Eylül öncesi

    Küresel ihtilâlin annesi... veya “Kara Eylül...”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Darbelerin panzehiri tam demokrasi
    Genel

    Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Artık bu kısır döngüyü kırmak zorundayız
    Genel

    Dışişleri Bakanı Fidan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz
    Genel

    Basına baskı tam gaz
    Genel

    Yargı kararlarının ekonomik maliyeti de hesaplanmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bediüzzaman'ın Talebelerinden Mahmut Çalışkan’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Ölümü sevdiren Yazar: Selim Gündüzalp

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.