Yeni Asya TV YouTube kanalında yeni başlayan programlara bir yenisi daha eklendi.

İlk bölümü 15 Ağustos günü yayınlanan “Görüşler” yayın hayatına başladı. “Geleceğin Dünyası, Dünyanın Geleceği.” Bildiğiniz üzere Köprü dergisinin her yıl tertiplediği 15. Akademik Makale Yarışmasının konusu. Bu konuda Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun ile kısa bir söyleşi yaptık.

Bu yazıyı okuduğunuz anlarda ikinci “Görüşler” yayınlanmış olacak..

Şimdilik ayda bir olması programlanan “Görüşler" umarım yeterli ilgiyi görür ve uzun soluklu olur.

Daha önceki yazılarımızda belirtiğimiz gibi Yeni Asya TV YouTube kanalının yayın hayatına yeni girmiş olması sebebiyle abone ve izleyici sayımız henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Bunu birlikte çalışırsak gerçekleştirebiliriz. Etrafımıza tanıtımını yapmalıyız, büyük emeklerle gerçekleştirdiğimiz ve yayınladığımız videolarımızın tanıtımını bizzat okuyucularımızla birlikte yaparsak bu gerçekleşebilir..

Görüşleriniz bu açıdan çok önemli. Yazmış olduğunuz mesajlar bizim için yol gösterici oluyor.

Bazı okuyucu mesajlarına cevap vermek gerekirse; sporda da kurallar zaman içinde değişikliklere uğruyor. Futbolda geri pası eskiden serbestti. Şimdi geri pasında kaleci topu eline alamıyor. Büyük ihtimalle ofsayt kuralı da değişikliğe uğrayacak.

Genellikle yazmış olduğum sahne sanatları ile ilgili eğitici yazılar için gelen güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Yazmayı düşünen arkadaşlarımız için yol gösterici olursa yazılarımız seviniriz.

Oyunculuk için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Oyuncunun güzel konuşması ilk kurallardan birisidir. Güzel ve tesirli konuşmak için kendimizi yetiştirmeliyiz.

Egzersizler yapmalıyız. Bu konuda da yazmış olduğumuz yazıları tekrar gözden geçirebilirsiniz.

Spor ihmal ettiğimiz bir konu. Düzenli olarak spor hayatımızda yer etmeli. Sabahları kalktığımızda esneme hareketleri, kültürfizik hareketleri ve gün içinde gençler için koşu yaşı biraz ileri olanlar için yürüyüş mutlaka hayatımız içinde olmalı. Yemek düzenimizi de sağlıklı hale getirmeliyiz.