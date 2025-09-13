Dağlar olmasaydı ne yapardık?

“Sonra tabaka-i turabiye, dağlar direği üzerine atılmış, tâ içindeki dahilî inkılâplardan gelen zelzeleler, dağlarla teneffüs edip zemini hareketinden ve vazifesinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından toprağı kurtarsın. Hem zîhayatların levazımat-ı hayatiyesine birer hazine olsun. Hem havayı tarasın, gazat-ı muzırradan tasfiye etsin, tâ teneffüse kabil olsun.1

Yüzeydeki akışla biriken sel suları zamanla kayaları parçalayıp ince ve kaba materyaller şeklinde sürükleyerek denize boşaltmışlardır. Suda yüzer haldeki bu materyaller aşağıdan yukarıya kabadan inceye doğru tabana serilmişlerdir. Milyonlarca ton ağırlığındaki deniz ve okyanus sularının basıncı altında bu tortullar yatay tabakalar halinde sıkıştırılarak okyanus tabanında toprak tabakaları meydana gelmiştir.

Okyanusların 10.000 m. derinliğinde serilip sıkıştırılmış topraktan insanoğlu nasıl istifade edebilirdi? İnsan için zehir olan atmosferdeki yüksek karbon temizlenmeden insan ve onun hizmetine verilen hayvanlar nasıl nefes alabilirdi?

İşte böyle bir dünyaya insanın gelip istifade ederek yaşayabilmesi için atmosferin teneffüs etmeye uygun hale gelmesi, okyanusların tabanındaki binlerce metre suyun altındaki toprak tabakalarının yeryüzüne çıkarılması lâzımdı. Henüz ruhlar âleminde olan insanın ihtiyaçlarını bilen, kudreti nihayetsiz, ilmi ve iradesi sonsuz, herşeye sözü geçen Allah’tan başka kim bunları yapabilir?

Nihayet Allah arzın içindeki dahili inkılâplardan, hacminin genişlemesiyle şiddetli bir basınçla okyanuslar dibindeki toprak tabakalarını yukarıya doğru kaldırmıştır. Bu tabakalar esnek olduklarından kırılmadan yukarıya doğru eğrilerek yükseltilmiş, deniz yüzeyine çıkıp yüksek dağ sıralarını oluşturmuşlardır. Böylece toprak tabakaları dağlar direği üzerine atılmıştır. Dağlar basınçla yükseltilirken onlardan boşalan yerler de mağma tarafından doldurularak dünyanın karnı boşalmış, basınç ortadan kalkmıştır. Yani büyük patlama ve parçalanmayla meydana gelecek zelzele ile dünyanın yörüngesinden çıkıp başka kürelerle çarpışıp kıyameti koparması ortadan kaldırılmış sakinleştirilmiştir. Dağ yamaçlarında gelişen bitkiler atmosferdeki karbonu besin olarak alınca atmosfer de insan ve hayvanların nefes alabileceği bir yapıya dönüşmüştür?

Arzın halifesi insanın hizmeti için hayvanat yeryüzüne gönderilmiştir. Dev bitkilerle beslenen hayvanat yeryüzüne dağılıp karbon ve oksijen dengesi sağlandıktan sonra kainatın meyvesi hükmündeki misafir dünyaya gönderilmiştir.

Ey, coğrafyacı efendi! Bunları ne ile izah edersin? Hangi tesadüf bu işleri yapabilir? Hangi kudret buna yanaşabilir? Haydi sen söyle.

Aklını başına al Kur’ân’ı dinle! Muallim-ı ekber olan Peygamberimizi (asm) dinle. Kâinatı oku, ne söylediğini anla. Seni buraya göndereni bil ve tanı!

Dipnot:

1) Sözler 33. Söz. 22. Pencere