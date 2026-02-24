Haberlere bakılırsa çok yakında “Alo adalet hattı” açılacakmış. Bu yazı hazırlanırken hat açılmamıştı, ama belki yayınlandığında açılmış olur, bilemiyoruz.

İlgili haberde özetle şöyle denilmiş: “Geciken davası olanlar, size güzel bir haberimiz var… Alo Adalet hattı açılıyor! Adalet bir telefon uzağımızda olacak. Davası geciken artık ‘Alo Adalet’ hattını arayacak. Bu hat ne işe yarayacak peki? Amaç vatandaşın yargı kurumlarına erişimini kolaylaştırmak. Davası geciken vatandaşlar bu hattı arayarak mağduriyetini giderebilecek. Bu hat yapay zekâ destekli tasarlanacak, pilot bölge ise İstanbul olacak. Nerede ne eksiklik var ise yapay zekâdan da destek alarak vatandaşlar yargı kurumlarına kolayca erişebilecek.” (aksam.com.tr, 19 Şubat 2026)

Bir defa böyle bir hat açma ihtiyacı varsa, ortada ciddi bir “adalet ihtiyacı” olduğu akla gelmez mi? Öyle ya, yargı sistemi hızlı ve adil işlemiş olsa böyle bir hatta ihtiyaç duyulmaması icap ederdi. Peki, böyle bir ihtiyaç varsa ve buna çare olarak “hat açma” akla geliyorsa; Türkiye’yi idare edenler niçin günde 4 defa “Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir yerde adaletsizlik yoktur. Adalet noktasında dünyada örnek ülkeyiz” anlamına gelecek şekilde beyanlarda bulundular?

Böyle bir hat açılmasının faydalı yönlerinin olması da mümkündür. Ancak “Alo adalet hattı” açarak yargıdaki problemleri sona erdirmeyi düşünmek pek de Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşmez. Herhangi bir konuda tek başına “alo hattı” açmakla sıkıntıların sona ermeyeceğine en büyük delil, sağlık sektöründeki uygulama değil midir? Bir devlet hastanesinin sitesindeki bilgi şöyledir: “Hastanemizde muayene ve işlemler için randevular, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) veya 182 Alo Sağlık Hattı üzerinden alınmaktadır. Randevu sistemi, hastaların bekleme süresini azaltmak ve sağlık hizmetlerini daha düzenli sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Tüm hastalarımızın randevularını bu kanallardan alması önemle rica olunur.” (taksimeah.saglik.gov.tr, erişim: 20 Şubat 2026)

Yaşanarak görüldüğü üzere “Alo sağlık hattı” bu sektördeki sıkıntıları çözmeye yetmemiştir. Buradan yola çıkarak “Alo adalet hattı”nın da tek başına hukuk sahasındaki problemleri halletmeye yetmeyeceğini ifade etmek mümkündür.

Bu vesile ile biz şimdiden “Alo adalet hattı”nı arayıp [Şahsî bir derdimizi dile getirmiş olmak sebebiyle kamuoyundan ve okuyucularımızdan özür dileyerek] şöyle demiş olalım:

“Sayın Alo adalet hattı ya da Adalet Bakanlığı yetkilisi. Vakt-i zamanında tam adıyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden (BYEGM) almış olduğum ‘sürekli basın kartı’ sahibiyim. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hak kazandığım ve bana verilen ‘sürekli basın kartı’mın kullanım süresi 2019 yılında sona erdi. Süresi dolan kartımın yenilenmesi için müracaat ettiğim halde, otomatik ve hemen verilmesi gereken yeni kartım, aradan geçen bunca süreye rağmen verilmedi, yenilenmedi. E-devlet üzerinden kontrol ettiğimde kartım ‘kullanımda’ görülüyor, ancak ben fiilen kartımı kullanamıyorum. Defaatle İletişim Başkanlığını aramamıza rağmen (ve İstanbul İl Müdürlüğünü hem arayıp hem de bizzat gitmemize rağmen) kartım halen yenilenmemiştir. Telefonla sorulduğunda ‘Kartınız incelemede’ şeklinde cevap verilmektedir. Bu mağduriyetimin hemen giderilmesini yetkililerden talep ediyorum. Saygılarımla.”

Mağduriyetin giderilmesi için her halde mahkemeye dava açma şartı aranmaz. “Alo adalet hattı”ndan bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz...