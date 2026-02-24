"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Alo, adalet?

Faruk ÇAKIR
24 Şubat 2026, Salı
Haberlere bakılırsa çok yakında “Alo adalet hattı” açılacakmış. Bu yazı hazırlanırken hat açılmamıştı, ama belki yayınlandığında açılmış olur, bilemiyoruz.

İlgili haberde özetle şöyle denilmiş: “Geciken davası olanlar, size güzel bir haberimiz var… Alo Adalet hattı açılıyor! Adalet bir telefon uzağımızda olacak. Davası geciken artık ‘Alo Adalet’ hattını arayacak. Bu hat ne işe yarayacak peki? Amaç vatandaşın yargı kurumlarına erişimini kolaylaştırmak. Davası geciken vatandaşlar bu hattı arayarak mağduriyetini giderebilecek. Bu hat yapay zekâ destekli tasarlanacak, pilot bölge ise İstanbul olacak. Nerede ne eksiklik var ise yapay zekâdan da destek alarak vatandaşlar yargı kurumlarına kolayca erişebilecek.” (aksam.com.tr, 19 Şubat 2026)

Bir defa böyle bir hat açma ihtiyacı varsa, ortada ciddi bir “adalet ihtiyacı” olduğu akla gelmez mi? Öyle ya, yargı sistemi hızlı ve adil işlemiş olsa böyle bir hatta ihtiyaç duyulmaması icap ederdi. Peki, böyle bir ihtiyaç varsa ve buna çare olarak “hat açma” akla geliyorsa; Türkiye’yi idare edenler niçin günde 4 defa “Türkiye bir hukuk devletidir, hiçbir yerde adaletsizlik yoktur. Adalet noktasında dünyada örnek ülkeyiz” anlamına gelecek şekilde beyanlarda bulundular?

Böyle bir hat açılmasının faydalı yönlerinin olması da mümkündür. Ancak “Alo adalet hattı” açarak yargıdaki problemleri sona erdirmeyi düşünmek pek de Türkiye ve dünya gerçekleriyle örtüşmez. Herhangi bir konuda tek başına “alo hattı” açmakla sıkıntıların sona ermeyeceğine en büyük delil, sağlık sektöründeki uygulama değil midir? Bir devlet hastanesinin sitesindeki bilgi şöyledir: “Hastanemizde muayene ve işlemler için randevular, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) veya 182 Alo Sağlık Hattı üzerinden alınmaktadır. Randevu sistemi, hastaların bekleme süresini azaltmak ve sağlık hizmetlerini daha düzenli sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Tüm hastalarımızın randevularını bu kanallardan alması önemle rica olunur.” (taksimeah.saglik.gov.tr, erişim: 20 Şubat 2026) 

Yaşanarak görüldüğü üzere “Alo sağlık hattı” bu sektördeki sıkıntıları çözmeye yetmemiştir. Buradan yola çıkarak “Alo adalet hattı”nın da tek başına hukuk sahasındaki problemleri halletmeye yetmeyeceğini ifade etmek mümkündür.

Bu vesile ile biz şimdiden “Alo adalet hattı”nı arayıp [Şahsî bir derdimizi dile getirmiş olmak sebebiyle kamuoyundan ve okuyucularımızdan özür dileyerek] şöyle demiş olalım: 

“Sayın Alo adalet hattı ya da Adalet Bakanlığı yetkilisi. Vakt-i zamanında tam adıyla Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden (BYEGM) almış olduğum ‘sürekli basın kartı’ sahibiyim. Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde hak kazandığım ve bana verilen ‘sürekli basın kartı’mın kullanım süresi 2019 yılında sona erdi. Süresi dolan kartımın yenilenmesi için müracaat ettiğim halde, otomatik ve hemen verilmesi gereken yeni kartım, aradan geçen bunca süreye rağmen verilmedi, yenilenmedi. E-devlet üzerinden kontrol ettiğimde kartım ‘kullanımda’ görülüyor, ancak ben fiilen kartımı kullanamıyorum. Defaatle İletişim Başkanlığını aramamıza rağmen (ve İstanbul İl Müdürlüğünü hem arayıp hem de bizzat gitmemize rağmen) kartım halen yenilenmemiştir. Telefonla sorulduğunda ‘Kartınız incelemede’ şeklinde cevap verilmektedir. Bu mağduriyetimin hemen giderilmesini yetkililerden talep ediyorum. Saygılarımla.”

Mağduriyetin giderilmesi için her halde mahkemeye dava açma şartı aranmaz. “Alo adalet hattı”ndan bu mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz...

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    Biz one minute demeyecek miyiz?

    Fenerbahçe bir fırsatı daha değerlendiremedi

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 588 milyar dolar gerekiyor

    ABD, 23 savaş gemisiyle İran'a karşı Akdeniz-Umman hattında

    Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'

    Trump'tan yine tarife tehdidi

    'İşgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm ortadan kaldırılıyor'

    Zelenskiy: Putin, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı

    Erzurum'daki 2. zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bu ne hadsizlik!

    ABD'nin kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

    İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

    Güney Kore'de 3 günde190 hektar alan kül oldu

    Erzurum Aşkale'de zincirleme trafik kazası

    Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

    Gannuşi'den hapishaneden mektup: Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek
    Genel

    Biz one minute demeyecek miyiz?
    Genel

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.