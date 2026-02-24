"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ŞUBAT 2026 SALI - YIL: 57

Zirvelerin Ali’si

M. Latif SALİHOĞLU
24 Şubat 2026, Salı
Hz. Ali’nin (kv) hayat safhalarını incelediğimizde, birçok yönü itibariyle onun “zirve bir şahsiyet” olduğunu görüyoruz. Bu yazıda, onun her bakımdan örneklik teşkil eden bazı hâllerine değinmeye çalışalım.

Milâdî 599-661 yılları arasında (Hicrî 63 yıl) yaşayan Hz. Ali’yi tâ çocukluktan itibaren yetiştiren bizzat Resulullah'ın (asm) kendisidir. Aralarında otuz yıllık bir yaş farkı olmasına rağmen, amca çocukları olarak müşterek hayatları en ileri derecede olduğu görülüyor. 

Henüz 5-6 yaşlarında iken Hz. Ali’yi yanına ve idaresine alan ve gittiği hemen her yere onu yanında götüren Hz. Muhammed (asm), onu peygamber ahlâkına yaraşır şekilde terbiye ederek yetiştirdi. Onunla hem kardeş oldu, hem de onu sevgili kızı Fatıma ile evlendirerek, mübarek neslinin (Âl-i Beyt) onunla devam etmesini sağladı. 

Evet, dünyanın her yerinde ve hemen her kavmin içinde kesretle bulunan seyyidler, Hz. Fatıma’nın nesline dayanıyor.

«

Hz. İmam-ı Ali, en başta ilimde zirve bir şahsiyettir. Birçok konuda birbirine zıt düşen Sünnî ve Şiî kaynakların hemen tamamı, bu noktada hemfikir ve müttefiktir. Resûl-i Ekrem’in (asm) “Ben ilmin şehriyim, Ali de onu kapısıdır” dediğini ittifakla kabul ediyorlar.

Bu hakikati teyiden, 18. Lemâ’da Hz. Ali’nin yüksek ilmî ciheti hakkında şu ifadeler zikrediliyor: “Hazret-i Ali, İsm-i Âzamdan bahisle tahdis-i nimet suretinde diyor ki: Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulûm-u esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş; kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur.” 

Yine risalelerde Hz. Ali’nin yüksek derece-i imanına dair şu sözü zikrediliyor: “Perde-i gayb açılsa, yakînim ziyadeleşmeyecek.”

Üstad Bediüzzaman’ın da genç yaşta İstanbul’a gelip “Her suâle cevap var; her müşkil halledilir” diye meydan okuması, Hz. Ali’den aynı manadaki hususiyeti ırsiyet aldığını gösteriyor. Kezâ, namazlarının hiç kazaya kalmaması, yine aynı hâlin bir tezâhürü olarak okunabilir. Afyon Mahkemesinde, duruşma hâkiminin lâubali şekilde “Hoca, namazı kaza edersin” demesine mukabil, Hz. Bediüzzaman “Hâkim bey, benim namazım hiç kazaya kalmamıştır” cevabını verdikten sonra seccadesini çıkarıp duruşma salonunda farzını edâ eder.

Demek ki, “her soruya cevap ve namazı kazaya bırakmamak” âdeti, Hz. Ali’den intikal ile kendi neslinden olan o “helâket ve felâket asrının adamı”na da tevarüs etmiştir.

«

Evet, Hz. Ali'nin namazı hiç kazaya kalmamıştır. Âyet, onun bu hâline işaret ediyor. Fetih Sûresinin 29. âyetinde rükû ve secde, yani namaza dair geçen “rukkean-sücceden” tabiri, Hz. Ali’nin bu emsâlsiz vasfını tasvir ediyor. 

Bir defasında, Habib-i Ekrem (asm), henüz ikindi namazını kılmamış olan Hz. Ali'nin dizinde yatarken güneş batar. Onu uyandırmaya kıyamadığı için acılar içinde kıvranan Hz. Ali'nin gözleri yaşarır. O anda uyanan Resulullah, durumun farkına varır varmaz elini güneşin battığı ufka doğru uzatır. Güneş, hareketinden geri döner. Yani, battığı yerden tekrar doğar. Hz. Ali, ikindi namazını kılıncaya kadar durur, sonra gurûb eder. (Mektubat, s. 218; Kadı İyaz, Şifa, 1/284.) 

Bilvesile, şems ve kamerin, yani güneş ve ayın Allah'ın iradesiyle Hz. Muhammed’in (asm) hizmetine musahhar kılındığını hatırlatmış olalım.

«

Hz. Ali’nin (kv), burada saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok meziyeti-hususiyeti, fazilet yüklü hâlleri ve yönleri var. Zira, o hem “Esedullah”tır, hem “Aliyyül-Mürtezâ”dır, hem “Ebu Türâb”dır, hem “Kerremallahuveche”dir, hem sahib-i Düldül ve Zülfikardır, hem bir “erkân-ı harb”dir, hem yüksek güç ve cesaret sahibi bir kumandan-ı İslâmdır, hem “Aşere-i Mübbeşere” dendir, ve hâkeza… 

Rahmetullâhi aleyhi ve alâ âlihî.

Okunma Sayısı: 193
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    Biz one minute demeyecek miyiz?

    Fenerbahçe bir fırsatı daha değerlendiremedi

    Ukrayna'nın yeniden inşası için 588 milyar dolar gerekiyor

    ABD, 23 savaş gemisiyle İran'a karşı Akdeniz-Umman hattında

    Hollandalı Denth, İslam’la tanışma yolculuğunu anlattı: '10 yıl İslam'ı araştırdım'

    Trump'tan yine tarife tehdidi

    'İşgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm ortadan kaldırılıyor'

    Zelenskiy: Putin, Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlattı

    Erzurum'daki 2. zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    Bu ne hadsizlik!

    ABD'nin kuzeydoğu şeridinde yeni bir kar fırtınası bekleniyor

    İsrailliler, Batı Şeria'da bir caminin girişini yaktı

    Güney Kore'de 3 günde190 hektar alan kül oldu

    Erzurum Aşkale'de zincirleme trafik kazası

    Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı

    Gannuşi'den hapishaneden mektup: Vatan ancak istişare, adalet ve halkın iradesine saygı üzerine kurulur

    Meksika'da yüksek tansiyon: Uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü; suç örgütü yandaşları sokakları karıştırdı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Yüksek faizin faturasını millet ödeyecek
    Genel

    Biz one minute demeyecek miyiz?
    Genel

    Bu, açık bir yayılmacı doktrin ilânıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.