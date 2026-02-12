Zulüm devam etmez ki...

Filistin ve Gazze’de yaşananlar herkese gösterdi ki İsrail ‘en zalim devletler’in başında geliyor ve birincisidir.

Bu ülke ve idarecileri bütün dünyayı karşısına alma pahasına zulmüne, haksızlıklarına, keyfilikleri devam etti ve ediyor. Dolayısı ile fıtratı bozulmamış insanların da bu zulme ve haksızlıkta sınır tanımayan idarecilere itiraz etme hakkı vardır.

“Zulüm devam etmez, küfür devam eder” prensibi gereği İsrail er ya da geç bu yaptıklarının karşılığını görür. Yine bilinir ki, Allah (cc) zulmün cezasını erteleyebilir, ama kesinlikle ihmal etmez, zalimi mutlaka cezalandırır.

Bu gerçekler “Zalim İsrail”in eninde sonunda mutlaka mağlup olacağını gösterir. Her gelecek de ‘yakın’ olduğuna göre mesele yok. İsrailli emekli bir generalin “İsrail 100’üncü yılına ulaşmadan yıkılacak” demesi belki de bu gerçeklerin başka şekilde bir ifadesidir.

İlgili haberde şöyle denilmiş: “İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, ülkedeki derin iç bölünmeler, siyasî yönetim anlayışı ve uluslararası alanda artan nefretin İsrail’i çöküşe sürüklediğini savundu. Brik, İsrail’in mevcut gidişatla 100. yılına ulaşamayabileceğini belirterek, kurtuluşun ancak yeni ve genç bir siyasî kuşağın sorumluluk almasıyla mümkün olabileceğini ifade etti. İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail’in içten yaşadığı parçalanma ve dış dünyadaki nefretin etkisiyle 100. yılına varmadan yıkılacağı uyarısında bulundu. Brik, İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi için ‘İsrail yıkıma doğru gidiyor ve onu kurtarmanın tek bir yolu var’ başlığıyla bir makale kaleme aldı. Makalede, geleceğe dair düşündüğünde kendisini ‘İsrail Devleti 100 yılı aşabilecek mi?’ sorusunu sorarken bulduğunu aktaran Brik, şunları kaydetti: ‘On yıllar boyunca İsrail, içeriden parçalanmış bir devlete dönüştü; kesimler arasında, sağ-sol arasında, Yahudîler ile Araplar arasında derin bir nefret var. Bu, devletin her parçasına nüfuz ediyor ve mahvediyor.’ İsrail’in dışarıdaki imajına da değinen Brik, ‘İsrail’in son yıllarda dünya nezdinde tiksinti ve nefret uyandıran bir devlet haline geldiğini; bu sebeple çok sayıda vatandaşının başka ülkelere göç etmeyi seçtiğini’ aktardı. Brik, İsrail’in direnç gösterme ve ayakta kalma kapasitesinin, güvenlik, ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve bilim dahil tüm alanlarda giderek zayıfladığı değerlendirmesinde bulundu.” (aa, 8 Şubat 2026)

Zulüm yapan kim olursa olsun en nihayet bu zulmünün karşılığını mutlaka görür. Tarih bunun şahitleriyle doludur. Dolayısı ile İsrail, Filistin’de ve bölgede yaptığı zulmün, haksızlığın ve adaletsizliğin karşılığını mutlaka görür ve görecek. İnsan hayatı bakımından 50 ya da 100 yıl uzun sayılmaz. Dolayısı ile hiç kimse zulmün cezasının geç kaldığını da düşünmesin.

İsrailli generalin bu beyanları ‘akıl için yol bir’ olduğun gösterir. İsrail zulmünün bütün dünyada tepki toplaması ve insanlığın İsrail ve yöneticilerine itiraz etmesi hayra alâmet ve zulmün sona ereceğine bir delil olsa gerek. İnşallah, zalimlerin sonunun berbat olduğunu insanlık erken bir zamanda yeniden görür...