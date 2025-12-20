Başka açıdan feminizm

Gerek ülkemizde ve gerekse dünyanın diğer ülkelerinde kadınlar çoğunlukla haksızlıklara uğruyor.

Ancak ‘kadınlara hak’ diye yapılan bazı çalışmaların gerçekte onlara yeni yükler getirdiği pek görülmüyor. Bu mesele hassas ve dikkatle yürütülmesi gereken bir konu olduğu için ‘ehil olanlar’ın izahlarına ihtiyaç duyulur.

Kadınların iş hayatına dâhil olması onlar için bir ‘hak’ olarak sunulur, ama bu ‘hak’kın onlara getirdiği yükler, sorumluluklar ve zorluklar görülmek istenmez. Kadın haklarını savunduğunu söyleyenler yaptıkları çalışmaları ‘feminizm’ olarak savunurlar. Radyo TV program yapımcısı Ayla-Ali Karadeniz çiftinin paylaştıkları kısa bir video, belki de feministlerin bir daha düşünmesini icap ettirecek. Sosyal medyada yoğun ilgi gören videoda, Ayla Karadeniz özetle şöyle demiş: “Ben hanımımı çalıştırmam deyip mis gibi bakan adam, adam gibi adamdır. Bak bunu çalışan bir kadın olarak söylüyorum. Yıllar önce okuduğum bir yazı vardı. O kadar düşündüm, düşündürdü ki beni. Feminizm diye bir gerçek var hayatımızda. Çok eskilerden örnek vermek istemiyorum. Ama yuva kavramında kadın, kadın gibiydi, erkek, erkek gibiydi. Şimdi kadının omuzlarına o kadar çok yük bindirdiler ki bunun adına ‘eşitlik’ dediler, bunun adına ‘özgürlük’ dediler, bunun adı modern dilde feminizm oldu. Başta her şey çok mantıklı geliyordu. Özgürlük, eşitlik, kadınlar için eşit fırsatlar... Kim bunu istemez ki değil mi? (Ya) Güzel görünen bu yüzeyin arkası. Feminizm bilinçli olarak desteklendi. Kadınlar için değil, sistem için desteklendi. Rockefeller bile itiraf etmiş. Demiş ki ‘kadınları iş hayatına sokmak istediler. Devlet iki kat vergi alsın ve çocuklar daha erken sistem tarafından yetiştirilsin’ diye. Dikkat et. O zamandan beri aileler parçalanıyor. Boşanma oranları rekor seviyede ve çocuklar güvensizce büyüyor.

“Bugün feminizm çoğu zaman şu anlama geliyor. Kendi kadınsı enerjisini yaşamak yerine bir erkek gibi çalışmayı diretiyor. Peki ya sonuç? Giderek daha fazla kadın hastalanıyor. Depresyon ve tiroid hastalıkları hızla artıyor. Çünkü maalesef kadınlar özlerinden uzaklaşıyor. Gerçek güç rekabette değil, uyum ve birlik içinde saklıdır. Eril enerji tutar, dişil enerji akar. Ayrılık yıkar. Birlik her zaman iyileştirir. Feminizm hiçbir zaman kadınlar için tasarlanmadı. Tamamen kontrol içinde. Şimdi söyle bana sevgili kadın. Feminizm özgürlük mü getiriyor yoksa ayrılıyor mu?” ([instagram] askinelidegmisgibi, 7 Aralık 2026)

Bu beyanlara katılan da olur, itiraz edenler de. Ancak meselenin bir daha, bir daha düşünülmesi ve daha geniş zeminlerde tartışılması icap etmez mi? ‘Kadın haklarını savunuyoruz’ diyenler bilerek ya da bilmeyerek kadınlara haksızlık yapmış olamaz mı?

Bu meselenin çok su götüren bir konu olduğunun farkındayız ve konuşa konuşa çözüme ulaşılacağını kanaatindeyiz...