Kalpler fethedilirken...

Ramazan ayının manevî iklimi sadece İslâm ülkelerini değil, dolaylı olarak Avrupa ve bütün dünya ülkelerini de tesiri altına almış gibi görünüyor. Allah’a şükürler olsun ki dünyanın her yerinden “güzel haberler” geliyor ve gelmeye de devam edecek gibi.

İnsanlığı sevindiren, ümitvar olmayı teşvik eden “güzel haberler”in tamamını bir defada duyurmak mümkün değil. Bu bakımdan güzel haberlerin bir kısmını hatırlatmakta fayda var.

Güzel haberlerden biri Hindistan’ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş’den geldi. Habere göre bir grup Hindu öğrenci, Uttar Pradesh’teki Lucknow Üniversitesi’nde mühürlenen Lal Baradari Camii’nin dışında namaz kılan Müslüman öğrencilerin etrafında insan zinciri oluşturarak dayanışma gösterdi ve caminin kapatılmasını protesto etti. Üniversite yönetimi, tarihî camiyi yapısal güvenlik ve emniyet gerekçelerini öne sürerek kapattı. Öğrenciler ise caminin kapatılmasının ardından Ramazan ayında kampüs içinde namaz kılmanın da kısıtlandığını söyledi. (TRT World, Facebook sayfası, 24 Şubat 2026)

Bir güzel haber de Fransa’dan geldi. Buna göre 22 Şubat 2026 tarihinde ikisi de Fransa 1. Lig takımlarından olan FC Nantes ve Le Havre AC arasındaki maçta, Nantes kalecisi kısa bir süre bilerek yere düştü ve Müslüman takım arkadaşlarının Ramazan orucunu açabilmesi için bir duraklamaya sebep oldu. Yayınlanan videolardan anlaşıldığı üzere kalecinin bu hareketi sonrası takımdaki Müslüman futbolcular az miktarda gıda alarak oruçlarını açıyorlar. Tabiî ki kalecinin bu hareketi alkışı hak ediyor. (AbtIslamNet, Facebook sayfası, erişim: 25 Şubat 2026)

Avusturya’dan da güzel bir haber var, şöyle: “Avusturya’nın Viyana şehrinde, Viyana Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına Müslüman topluluklar katıldı. Belediye Başkanı Michael Ludwig’in de katıldığı programda, kültürlerarası dayanışma ve barış vurgulandı. Viyana Belediyesi’nde düzenlenen iftar programına, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ) Başkanı Ümit Vural, Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur’un yanı sıra farklı dinî cemaatlerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Ludwig, tüm Müslümanların Ramazan ayını kutladı ve iftar programına katılmalarından dolayı teşekkür etti. Viyana Belediye Başkanı Ludwig, katılımcıları masalarında ziyaret ederek tek tek selâmlaştı. Ezanın okunmasıyla katılımcılar iftar yaptı.” (AA, 25 Şubat 2026)

Bir haber de Amerika’dan: “ABD’de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmî tatil kabul eden ilk eyalet Washington’da Ramazan ayı da resmen tanındı. Washington Valisi Bob Ferguson, sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Ferguson, “Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonluya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullandı.” (aa.com.tr, 19 Şubat 2026)

Bu güzel haberler, İslâm’ın insanlığın kalbini fethetmeyi arttırarak sürdürdüğünün delili. “Hâzâ min fadli Rabbî. / Bu Rabbimin lütfundandır.” (Neml Suresi 40. ayet)