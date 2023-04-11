"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Can Kardeş 43 yaşında

Faruk ÇAKIR
11 Nisan 2023, Salı
Can Kardeş çocuk dergisinin son sayısı, “Can Kardeş 43. yaşını kutluyor” kapak başlığıyla çıkmış.

Dergiyi görünce iyice yaşlandığımızı bir defa daha anlamış olduk. Çünkü 1981’in başında Can Kardeş’in ilk sayısı yayınlandığında onu okuyanlar arasındaydık. 

Can Kardeş’in ilk sayısı, gerçek bir derde parmak basarak okuyucuları ile buluşmuştu. Derginin kapağında; bir timsah ve ağzında 3 çocuk vardı ve “Çocuklarımızı kurtaralım” diyordu. O gün de, bu gün de bu çağrı tazeliğini ve güncelliğini korumuyor mu?

Can Kardeş’in ilk sayısını heyecanla okumuş ve hemen “Yeni sayı ne zaman gelecek?” diye beklemeye başlamıştık. Dergiyi uzun süre hem okuduk hem de abonelere dağıttık. Can Kardeş, o günkü şartlarda rakipsizdi. Hem işlediği konular ilgi görüyor hem de bir sonraki sayısını merak ettiriyordu. 

İlk sayısından itibaren okumaya başladığımız Can Kardeş’te sonraki yıllarda ‘abone servisi’nde çalışmamız da nasip oldu. Dergi hakikaten çok beğeniliyordu ve dergiyi gören öğretmenler öğrencilerine tavsiye ediyordu. Hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun, Can Kardeş’i görüp de beğenmeyen, çocuğuna tavsiye etmeyen kimse yoktu. Dergi uzun süre haftalık olarak yayınladı ve bilindiği gibi şimdilerde ayda bir neşrediliyor.

Can Kardeş aynı zamanda bir ‘okul’ vazifesi gördü. “Genç yazar ve çizerler”e sayfalarını açtı ve çok sayıda kişi bu sayfalardaki çalışmaları neticesinde kendisini geliştirerek yayın dünyasında yerini aldı.

Bizim de yayın dünyasıyla tanışmamıza Can Kardeş vesile olmuştur. Can Kardeş’in iç sayfalarında “Can Gazete” bölümü vardı ve her okuyucu bir bakıma “gönüllü muhabir” gibi buraya haberler gönderiyordu. Biz de orada okuduğumuz haberlerden cesaret alarak dergiye haber gönderdik ve yayınlandı. 11 Ocak 1982 tarihli Can Kardeş’de yayınlanan bu haberin başlığı, “Çayeli’nin dört köyüne elektrik verildi” başlığını taşıyordu. O günkü şartlarda, Rize’den mektupla gönderilen bir ‘haber’e dergide yer vermek, o ‘haber’i gönderen açısından ne kadar önemli olduğu her halde tahmin edilebilir. Bu ve benzeri haberlere ver verilmesi gençler bakımından önemli bir teşvik vesilesi değil mi?

Pek çok zorluğa rağmen bir çocuk dergisinin 43 yıldır yayınını devam ettirebilmesi, hele de Türkiye şartlarında tebriki ve takdiri icap ettirmez mi? Can Kardeş’de yayınlanan yazıların bir kısmı kitap haline geldi ve onlar da büyük hizmetlere vesile oldu. 

Bu vesile ile Can Kardeş’e büyük emekler veren ve ebedi aleme göç edenleri de rahmetle hatırlamak lazım. 

Can Kardeş’i okuyarak büyüdük, inşallah torunlarımızın da Can Kardeş’i okuyarak büyümesi nasip olur. Nice yeni sayılara inşallah.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç

    Adaletin doğrudan imanla ilgisi var

    Vatandaşın ‘umut’ sınavı ÖSYM’nin gelirini artırdı

    Erdoğan İsrail’in Orta Doğu’daki tek dostu

    Yardım etmek mutlu ediyor

    İstanbul’da eski daireler boş kaldı

    Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

    ABD kıyılarında deniz seviyesi 13 yılda 12 santimetre yükseldi

    Kanada'nın 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var

    Rusya ile ABD, BM'de birbirlerini suçladı

    ABD - Kentucky'de silahlı saldırı: 5 kişi öldü

    Malatya'da ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

    Sandıklar 12 Nisan’da belli olacak

    Ayrı liste AKP’ye oy kaybettirecek

    Cari açık 55.4 milyar dolar

    Enflasyon paranın kendisini de küçülttü

    Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar sürüyor

    Rusya: Fransa'nın arabuluculuk hakkı yok

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çeteler dirense de demokrasi kazanacak
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi yüzle?
    Genel

    Lüks tüketim artarken millet soğana muhtaç
    Cevher İLHAN

    Yine tehditli korku siyaseti
    M. Latif SALİHOĞLU

    İman korkuyu yener
    Osman ZENGİN

    Kur’an-ı Kerimde sûre isimleri - 4
    Süleyman KÖSMENE

    Mabetlere adım attığımızda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    MUSTAFA BALIKÇI

    Hz. Ali'den hikmetli sözler
    Genel

    Adaletin doğrudan imanla ilgisi var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.