Haydi vekiller, örnek olun

Son zamanlarda ayyuka çıkan ve bir o kadar da tepki toplayan bir uygulama var.

Devlette çalışan bazıları çifte maaş, hatta 3 ya da bazen 4 ayrı yerden maaş alabiliyor. “Çifte maaş” uygulamasının kökten yanlış olduğunu hatırlatmaya gerek var mı?

Olması gereken, kişilerin aldığı maaşlarla ‘insan gibi’ yaşayabilmesidir. Devlet ya da özel sektörün verdiği maaş ile bir kişi geçimini temin edemiyorsa esas düzeltilmesi gereken nokta oradadır. Maaşlar ve kazançlar “ne merde ,ne de namerde muhtaç olmadan” çalışanların geçimini temin edebilir seviyede olmalı.

Çifte maaş meselesi, büyük ölçüde mevcut iktidarın ülkemize ‘hediye’ ettiği bir uygulama. Muhtemelen daha önce de bu yanlışı yapanlar vardı, ama bugünkü kadar yaygın bir uygulama değildi. Bu yöndeki ilk haberler kamuoyunu şok etmiş ve “Nasıl olur?” dedirtmişti. Fakat ‘çifte maaş’ alanlar kendilerini öyle bir savundu ki, millet mecburen ‘ikna olmuş gibi’ göründü. Meselâ bir dönem önce milletvekilliği yapan biri belediye başkanı oluyor. İlâve olarak da bu kişiye bazı kuruluşlarla ‘yönetim kurulu üyeliği’ verilince 3 ya da 4 maaş alma imkânı doğuyor. Emekli milletvekili maaşı, fiilî olarak bulunduğu belediye başkanlığı maaşı, tayin edildiği devlet kuruluşunun yönetim kurulu üyeliği başkanlığı ve bazen başka bir görev sebebiyle de bir maaş daha.

Peki bu uygulama kanunlara uygun olsa bile hakka, hukuka, adalete, teamüllere, insaniyete uygun mudur? Hem niçin belli kişiler 3 ya da 4 maaş alsın da, milyonlarca genç iş sırasında beklesin? Bu yanlışı savunma imkân ve ihtimal yok, ancak ‘hak, hukuk ve adalet’ yolundan ayrılmış olan Türkiye’yi idare edenlerce bu dahi savunuluyor.

“Çifte maaş” meselesinin yeniden gündeme gelmesi, TBMM’de yapılan bir konuşma vesilesiyle oldu. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento’dan başlarsak Külliye’den (çifte maaş) alanların da üstüne gidebiliriz” demiş. (t24.com.tr, 19 Aralık 2025)

Bilindiği üzere yaşları itibarıyla ‘emekli’ olan milletvekilleri hem ‘emekli milletvekili maaşı,’’ hem de ‘fiilen milletvekili’ maaşı olmak üzere iki maaş alıyorlar. Genç milletvekillerinin tek maaş almaları onların tercihi değil, yaşları itibarıyla henüz emekli olmadıkları içindir. Günü gelip onlar da emekli olunca, onlar da ‘emekli milletvekili maaşı’ olacaklar.

Bazıları milletvekillerinin maaşları da az bulmuş olabilir. Belki de öyledir. Ancak asgarî ücretin 22 bin TL (Yeni yılda 28 bin olacak) civarında olduğu bir ülkede bir milletvekilinin ‘çifte maaş’ olarak yaklaşık 400 bin TL alması uygun olmaz.

Yapılacak iş bellidir: Milletvekilleri ve TBMM örnek olsun. Çifte maaş uygulaması oradan başlayarak (çok sınırlı bazı vazifeler hariç) sona ersin.