Hukukunu bilmek şart mıdır?

Hak, hukuk ve adalete vurgu yapılmasından memnun olmayanların varlığı bir gerçek.

Peki, hukuk ve adaletin hatırlatılması şart mıdır? Daha doğrusu, kişinin en başta ‘kendi hakkını, hukukunu bilmesi’ icap eder mi? Ya da, aksi durumda neler olur?

Bu sorunun cevabı yollar önce veciz bir şekilde verilmiştir: “Evet, bir millet cehâletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.” (Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, s. 28)

“Ehl-i hamiyeti dahi müstebit eden” bir halin, “hamiyet ehli olmayanlar”ı ne hale getirebileceğini tasavvur edebilir miyiz?

Meseleyi daha iyi anlayabilmek için “hamiyet” sahibi olmanın ne anlama geldiğini hatırlayalım. “Hamiyet” lügatte şöyle tarif edilmiş: “Gayret. Nâmustan gelen gayretle utanma veya kızma. İstinkâf etmek. Mukaddesatı ve milletin haklarını, nâmus ve haysiyeti korumak hususlarında gösterilen gayret ve ihtimam hasleti. İman ve İslâmiyeti ve Hz. Peygamber’in (asm) Sünnet-i Seniyyesini ve din ve mücahede. Din ve vatan gibi kutsal değerleri ve kendi yakınlarını koruma duygusu ve gayreti. Din ve millet gibi önemli değerleri koruma ve bunlara hizmet etme duygusu. Kendinden başkası için gayret gösterme.”

Bu kadar güzel hasletlere sahip olan insanları dahi ‘müstebit, baskıcı, zalim’ haline getiren neymiş? Kişilerin kendi hakkını hukukunu bilmemesi ve sahip çıkmaması... Aksi durumda, yani kişiler kendi haklarını, hukuklarını bilip buna sahip çıkabilirse, en başta ‘ehli hamiyet’ olmak üzere ve belki de ‘hamiyet sahibi olmayan, kötü idareciler’ bile baskıcı, zalim ve gaddarlık yapamaz hale gelir. Bu bakımdan kişilerin ‘hukukunu bilmesi’ çok mühim.

Peki, ‘hukukunu’ bilmemenin altında yatan sebep nedir? Elbette cehalet. Zaten bu sebeple olsa gerek cehalet ‘en büyük düşmanlar’dan biri olarak sayılmıştır. O halde ne edip etmeli, en başta cehaleti mağlûp edip kişilerin hakkını, hukukunu bilmesi icap ettiğini anlamalı ve anlatmalıyız.

Sosyal medyadaki mesajlarında bazı hukuksuzluklara dikkat çeken İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ‘hak, hukuk ve adalet’ konulu mesajlarına yapılan itirazlar üzerine okullara yaygın bir şekilde ‘hukuk, adalet ve insan hakları dersi’nin konulmasını teklif etmiş. Yeneroğlu’nun mesajı şöyle: “Bazı yorumlara bakıyorum da suçun tanımı, suçun şahsiliği, hukuk devleti bilinci vs. ne kadar zayıf diye üzülmemek elde değil. Ülkenin huzura kavuşabilmesi ve nöbetleşe zorbalığın son bulması için ilkokul itibarıyla hukuk devleti, insan hakları ve demokrasi eğitimi zorunlu.” (@myeneroglu, 22 Kasım 2021)

Elbette okullara ‘hak, hukuk ve adalet dersi’ koymak da tek başına yetmez, ama işe bununla başlamak isabetli olabilir. İnanın milletimiz hakkını, hukukunu bilse ve buna sahip çıksa kimse adaletsizlik yolunda adım atamaz. Uzun yılların ihmali neticesinde cehaletin kök salmış olmasının acı meyvelerini devşiriyoruz. Hak, hukuk ve adaleti hatırlatmaya, savunmaya ve gündemde tutmaya devam edelim inşallah.