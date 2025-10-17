Dünya devi olmak varken...

Türkiye’nin en iddialı olduğu ve dünya ile rekabet edebileceği sektörlerden birinin de tekstil işi olduğu yıllardan beri söylenip duruluyordu.

Belki hakikatte de öyledir ve bu mümkündür. Ancak gelinen noktada tekstil üreticilerinin ‘duvara toslandığını’ ilâan ettikleri söylenebilir.

Artaş Holding, perakende sektöründe geçen 30 yılı, sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı “Perakendede 30 Yıl” programı ile kutlamış. Program kapsamında LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Alkaş & HAN Spaces Başkanı Avi Alkaş’ın moderatörlüğünde düzenlenen panel ile sektöre yönelik tespitlerini paylaşmışlar.

Programın açılışında konuşan Süleyman Çetinsaya, sektöre 1994’te Türkiye’nin 4. AVM’si olan Carreusel yatırımı ile girdiklerini hatırlatmış ve “Yüzde 20 doluluk ile açıldık. İlk gün gelmeyen markalar sonra yavaş yavaş gelmeye başladılar. Kısa zamanda doldu. (...) Ayda 1,5 milyon insan giriyordu AVM’ye. Merdivenler taşımıyordu. Yıllık ortalama 15 milyon insan geliyordu. O dönem İstanbul’un nüfusu o kadar değildi. Güzel bir başlangıç oldu” demiş. Bugün gelinen noktada 450 kapalı olmak üzere 600 bin metrekare kiralanabilir alana ulaştıklarını dile getiren Çetinsaya, “Şu an AVM’lerde yeme-içme sektörü iyi, ama perakende sektöründe inişlerdeyiz. AVM yapımı bitti. Bir AVM yapmak kolay değil artık. Perakendede maliyetler arttı. Mağaza dekorasyonu, içine ürün koymak kolay değil, ama artık AVM yapmak da çok zor. Bizim AVM yapmamız da bundan sonra çok zor. Bundan sonra yolumuza mevcutları yenileyerek, dekore ederek, geliştirerek devam edeceğiz” ifadelerini kullanmış.

Programda konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı de dikkat çekici: “AVM’ler olmazsa büyüyemeyiz. (...) Devlet, hazır giyim ve tekstili gözden çıkardı. İş öyle bir noktaya gidiyor ki üretici bulmakta sıkıntı çekeceğiz. Bizi bekleyen en büyük felâket bu. 6 ay sonra üretim duruyor. Anadolu’da fabrikalar kapanıyor. Üretim Mısır’a kayıyor. Çok sık bir araya gelmemiz lâzım. Bizi bekleyen büyük bir tehlike var. Üretim olmazsa malı nasıl yerine koyacağız. Bugün burada söylüyorum, sıkıntılar başlıyor.”

Aynı programda konuşan LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de şöyle demiş: “Zor bir dönemden geçiyoruz, ama önemli olan etki alanımızda daha iyi ne yapabilirize odaklanmak. Enflasyonu, faizi indirme imkânınız yok, ama işlerimizi nasıl daha iyi hale getirebilir, maliyetleri nasıl daha iyi yönetebilirize odaklanmamız gerekiyor.” (ekonomigazetesi.com, 15 Ekim 2025)

Dünyanın üretim merkezi olma imkânı varken tekstil fabrikalarının kapandığı ve başka ülkelere ‘göç’ ettiği bir duruma nasıl gelindi? “Her şey yolunda. Krizi yok, iş çok, iş beğenen yok” diye diye gelinen nokta burası. Bu milletin alınterine, emeğine, gayretine yazık değil mi?