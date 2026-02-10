Sosyal medyadaki kavga

İyi işler için kullanıldığında büyük hizmetlere vesile olabilecek potansiyele sahip olan sosyal medya vasıtaları, ne yazık ki büyük ölçüde ‘ifsat şebekeleri’nin kontrolünde bulunuyor. Bu sebeple aklı başında insanlar ve devlet idarecileri bu afete karşı tedbir alma cihetine gidiyorlar.

TV ve sinema gibi yollarla insanlar kötülüğe teşvik ediliyordu, ancak şimdi bu tehlikeler ‘cep’lere girmiş durumda. Dolayısı ile sosyal medyanın kötülüğüne karşı mücadele; çocukları, gençleri ve kendimizi bu afetten koruyabilmek daha fazla önem kazanmış durumda. Tabiî ki sosyal medya şirketleri de para için her türlü fenalığı yapabilecek bir anlayışa sahip. Dolayısı ile bu mecraları kontrol altına almak isteyen siyasetçilere karşı da aleyhte kampanya başlatıyorlar.

Sosyal medya patronlarıyla adeta ‘kavga’ya tutuşan liderlerden biri de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez olmuş. Sosyal paylaşım sitelerinin sahipleri için “cezaî sorumluluk” getireceklerini bir kez daha tekrarlayan Sanchez, “suç faaliyetlerine, pornografiye ve şiddete sığınak sağlayan” uygulamalar olduğunu söylemiş.

Konuşması sırasında “Grok kullanıcıları 11 günde X uygulamasında 23 binden fazla reşit olmayan kişinin de dahil olduğu 3 milyon cinsel içerikli görüntü üretti” yazılı dövizi de gösteren Sanchez, sosyal medyanın insanları gözetlediğine, verilerini çaldığına; nefret söylemini ve yanlış bilgileri yaydığına dikkat çekmiş.

Sanchez, sosyal medyaya karşı alınacak 5 maddelik tedbirleri de şöyle sıralamış: “Birincisi, özellikle çocukları etkileyen sosyal medyada işlenen muhtemel suçları soruşturmak için savcılıkla birlikte çalışacağız. İkincisi, rıza olmadan veri kullanan algoritmaların manipülasyonu kanunen cezalandırılacaktır. Üçüncüsü, bu teknoloji elit şirketleri, ağlarından yasa dışı içerikleri kaldırmayı reddederlerse cezaî suçlamalarla karşı karşıya kalacak. Dördüncüsü, dijital platformların bölünmeyi ve nefreti nasıl körüklediğini ölçmemizi ve göstermemizi sağlayacak ilk ‘Nefret ve Kutuplaşma Takibi’ni oluşturacağız. Son olarak, 16 yaşın altındakilerin erişimini sınırlayarak en savunmasız kişileri zehirli içerikten koruyacağız.” (trthaber.com, 7 Şubat 2026)

Sosyal medyanın bilhassa müstehcenliği yaygınlaştırdığı her halde inkâr edilemez. Öyle programlar ve öyle ‘algoritmalar’ devreye sokuyorlar ki, istemeyenler de mecburen zararlı yayınlara maruz kalıyor. Meselâ, bu ‘ağ’lardan biri; sizin takip ettiğiniz kişi ya da hesapların dışında güya ‘sana özel’ adı altında normalde takip etmediğin kişi ve kuruluşları önüne çıkarıyor. Bir başka ‘ağ’da da aynı şekilde takip etmediğin kişilerin fikir ya da paylaşımlarıyla mecburen muhatap olmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün bunlar, bu uluslar arası ‘ağ’ların maddî menfaat temini için merak hissini kötü yönde kullanmasından başka bir şey değil.

Tabiî ki siyasetçilerin ve idarecilerin bu ‘büyük ağ’larla başa çıkması pek de kolay değil. Nitekim bir ‘patron,’ sosyal medyadaki çirkinliklere dikkat çekip gençleri bu tuzaklardan korumak yolunda adım atmaya çalışan İspanya Başbakanı Sanchez’i “İspanya halkına ihanet eden bir zalim” olarak damgalamış.

Bakalım bu haklı ‘kavga’da iyi niyetli idareciler gerçekte asıl ‘zalim ve fıtrat düşmanı’ olan ‘patron’ları mağlup edebilecekler mi?