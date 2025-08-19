Nobel ödüllü isimlerin mektubu

“Keşke” demek çare değil, ancak uluslar arası kamuoyu Gazze konusunda bugün ortaya koyduğu tavrı ilk günden ilân etmiş olsaydı belki de işler çığırından çıkmaz ve bu hâle gelmezdi.

Hatırlanacağı üzere Avrupa ve Amerikalı idareciler başta olmak üzere ekseriyet, ‘savaş’ın başladığı ilk günlerde İsrail’i destekleyen mesajlar verdi. Hatta İsrail’i ziyaret eden bazı ‘dışişleri bakanları’ İsrailli idarecilerden daha fazla İsrailli olduklarını anlattılar. Tabiî ki böyle olunca da zalim İsrail zulümde sınır tanımadı ve Gazze’yi yerle bir etti.

Aradan geçen zaman, İsrail’in ne kadar zalim, haksız ve kural tanımayan idarecilere sahip olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Öyle ki en samimi İsrail muhipleri bile “Artık yeter” deme noktasına geldi.

Nitekim ABD ve Avrupa’daki Nobel ödüllü isimlerin de aralarında olduğu 23 ekonomi profesörü, İsrail hükümetine yazdıkları mektupta, Gazze’deki açlığı derinleştiren her türlü politikanın durdurulması çağrısında bulunmuş. (AA, 14 Ağustos 2025)

Kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre İsrail’e ‘dur’ diyen mektuba imza atanlar arasında Daron Acemoğlu, Angus Deaton, Peter Diamond, Esther Duflo, Claudia Goldin, Eric Maskin, Roger Myerson, Edmund Phelps, Christopher Pissarides ve Joseph Stiglitz gibi Nobel ödüllü isimler de yer almış.

Mektupta, “Gazze’de yaygınlaşan açlık ve İsrail hükümetinin sivilleri sözde bir ‘insani şehir’de toplama planı konusunda acil endişelerimizi dile getirmek için yazıyoruz” ifadesi kullanılmış.

İlgili haberde şu bilgiler var: “Mektupta, yeterli gıda ve tıbbî yardımın yeniden sağlanması, Gazzeli siviller için kamp kurma planlarından kesin bir şekilde vazgeçilmesi, nüfusu sınırlama ile kontrol altına alma yönündeki tüm önerileri iptal eden ve İsrail’in insan hakları ile uluslararası hukuka bağlılığını teyit eden resmî bir bildiri yayımlanması çağrısında bulunuldu. Mektupta, İsrail hükümetinden, insani durumu iyileştirecek, esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının iyi niyetle aktif olarak sürdürülmesi de talep edildi. Sadece bu şekilde İsrail’in yaygın açlığı önleyebileceği, demokratik yapısını koruyabileceği ve uzun vadeli ekonomik beklentilerini güvence altına alabileceği vurgulanan mektupta, Batılı liderlere de bu politikaların uygulanmasını sağlamak için aktif olarak çalışma çağrısı yapıldı.

Mektupta, son haftalarda, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının bölgedeki 2,1 milyonluk nüfusun yaklaşık 3’te 1’inin günlerce yiyeceksiz kaldığı konusunda uyarıda bulunduğuna işaret edilerek, Gazze’de temel gıdaların piyasa fiyatlarının sadece 3 ay öncesine göre 10 kat daha yüksek olduğu belirtildi. Mektupta, “İsrail’in sivilleri, yaşanabilir şartlara sahip olma hakkı olan insanlar olarak değil, kontrol altına alınması gereken bir yük olarak görmesi vicdansızlıktır.” ifadeleri kullanıldı.”

Nobel ödüllü isimlerin bu mektubu, uzun dönemde İsrail’in ve belki de bütün zalimlerin kaybedeceğine bir delil sayılabilir. Hiç kimse “Mektup işte, ne olacak” dememeli. Dolu bardağı taşıran bazen bir ‘mektup’ da olabilir...