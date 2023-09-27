"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yanlışta ısrar liderliği

Faruk ÇAKIR
27 Eylül 2023, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenlerin en dikkat çekici özelliklerinden biri de yaptıkları yanlışlarda gösterdikleri ısrardır. Yaptıkları yanlışları kendilerine hatırlatanları yanlarından uzaklaştırarak; hatalarına bir hata daha katıyorlar ve en sonunda da ortaya çıkan ağır faturayı millete ödetiyorlar.

Yanlış iş yapıp da ikaz sonrası geri adım attıkları pek bir uygulamaları yok. Çünkü şimdiki idareciler her şeyin en iyisini kendilerinin bildiğini düşünen kibirli insanlar. Yanlışta ısrarın en çarpıcı misallerinden biri; devletin işe alımlarda uyguladığı mülakattır. Bu uygulama başladığı ilk günden itibaren haksızlıklara sebep olduğunu aklı başında olan herkes söyledi. Zaten liyakatle değil de ‘mülakat’la işe almak iyi olmuş olsaydı dünyanın başka ülkeleri de bunu yapmaz mıydı? Üstelik bu uygulama o kadar yaygınlaştı ki en ‘küçük’ işlerden en ‘büyük’ işlere kadar en belirleyici kıstas oldu. Tabii ki ortaya çok büyük haksızlıklar çıktı ve neticede idareciler “Mülakattan vazgeçmeyi” seçim vaadi olarak ilan ettiler. Aradan aylar geçti ve bu defa yeniden mülakatı savunur hale geldiler. Güya ‘önemli işler’de mülakatsız alın olmazmış. Biliyorlar ki mülakata göre değil de, liyakate göre işe adam alınırsa kendi taraftarlarını koruyamamış olacaklar. Dolayısı ile mülakatı devam ettirmeyi varlıklarının sebebi olarak gördüler ve yanlışta ısrar konusunda dünya liderliğini kimseye kaptırmamaya kararlı görünüyorlar. 

Siyasi ve sosyal konularda yanlışlarda ısrar ettikleri gibi, ekonomik konularda da yanlışta ısrar etmekten zevk alıyorlar. Bu noktada en çarpıcı örnek de Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıdır. Bu uygulama başladığı ilk günden itibaren Türkiye’ye ağır faturalara ödeteceğini işin ehli olanlar yüz defa, belki bin defa ifade ettiler. Ama ‘yanlışta ısrar liderleri’ bu ikazları dinlemedi ve KKM uygulaması devam etti. Aradan aylar geçip de ‘duvara’ toslanacağı iyice ortaya çıkınca bu defa KKM’den geri adım atmanın sinyallerini vermeye başladılar. Peki maden geri adım atılacaktı niçin yanlışta bu kadar ısrar edildi? Hiç mi düşünüp özür dilemeyi aklınıza getirmezsiniz?

Belki de yanlışlardan en büyüğü, hukuk sahasında yapılan yanlışlardır. Bir defa “birinin hatasıyla başkasını suçlamak” bunlar için neredeyse anayasanın değişmez maddesi halini aldı. Annesi babası sebebiyle çocukları, ya da çocukları sebebiyle anne ve babaları suçlu ilan etmediler mi? Daha da ileri giderek akrabalık bağı olanları toplan mahkum etmediler mi? Bu noktada sadece bir misal olsa bile bunların hata içinde hata yaptığına delil olur. 

Velhasıl, bu idareciler hem yanlış yapıyor hem de yaptıkları yanlışları hatırlatanlara rağmen yanlışta ısrar ediyorlar. Yanlışta ısrarcıları Allah’a havale edelim...

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyonist haritaya tepki

    Sabah namazı buluşması

    Karabağ'daki patlamada ölü sayısı 68'e yükseldi - 21 kişinin kimliği tespit edildi, 105 kişinin akıbeti meçhul

    Kombi bakımını yaptırdınız mı? - Korsan servislere dikkat!

    Okullarla birlikte hastalıklar başladı - Çocukları kalabalıktan uzak tutun

    AB değerleriyle elimiz güçlenir

    Yunanistan'da mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı

    Samsun'da kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü

    Libya’da durum hâlâ endişe verici

    IMF programları hakları baltalıyor

    Adres bildirim tarihi ertelenmeli

    Dualar barış ve huzur için

    Emeklilikte adalet sorunu derinleşiyor

    Bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

    ‘Bu maaşla vekillik yapılmaz’

    Seçimden sonra tufan gelecek

    İslam zulme karşı çıkar

    34 TOKİ ihalesine iptal

    Kredi Kartı faizleri yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “One minute”den bugüne
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalette de örnek olmalı değil miyiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Sevad-ı azam nedir?
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışta ısrar liderliği
    Genel

    AB değerleriyle elimiz güçlenir
    Genel

    Siyonist haritaya tepki
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Onun (asm) ahlâkı nev-i beşere birer model
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaştan çok medeniyet tarihi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.