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14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

BM’nin raporu

Faruk ÇAKIR
14 Haziran 2025, Cumartesi
Türkiye’nin dertlerinden biri de genç nüfusun her geçen yıl biraz daha azalması ve önümüzdeki senelerde “İhtiyarlamış Türkiye” gerçeğiyle karşı karşıya kalacak olmamızdır. Maalesef, “Genç Türkiye”ye sahip olmamızın kıymetini bilmedik ve gençlikten gereği gibi istifade edemedik.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre önümüzdeki yıllar nüfus bakımından daha sıkıntılı olacak. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan yeni küresel rapor buna değinmiş. Rapora göre, dünya genelinde milyonlarca insan, ekonomik zorluklar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin birleşiminden kaynaklanan engeller yüzünden arzuladıkları aile büyüklüğüne ulaşamıyor. “2025 Dünya Nüfusunun Durumu” başlıklı raporda, insanların büyük çoğunluğunun çocuk sahibi olmayı istediği ancak birçok ülkede bu isteğin, yüksek hayat maliyetleri, güvencesiz çalışma şartları, uygun barınma ve ev eksikliği ile gelecek kaygısı gibi sebeplerle engellendiği belirtilmiş.

UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem, “Bu bir doğurganlık krizi değil, bir tercih eksikliği krizidir. İnsanlar çocuk sahibi olmak istiyor ancak sistematik engeller yüzünden bu kararlarını hayata geçiremiyor. Gerçek çözüm, bireylerin ihtiyaç duyduğu desteği sunmaktan geçiyor: ücretli aile izni, uygun fiyatlı doğurganlık hizmetleri” değerlendirmesinde bulunmuş.

Raporda Türkiye ile ilgili doğrudan bir değerlendirme yok, ancak başka ülkeler için anlatılan dertlerin ülkemiz için de büyük ölçüde geçerli olduğu söylenemez mi? Türkiye’yi idare edenler bile konuşmalarında gençlerin evlenemediklerini ya da evlenmediklerini dile getiriyorlar. Acaba evlenme çağına gelen bir genç, uygun şartlar olsa evliliği tercih etmez mi?

Elbette başka pek çok sebep olmakla birlikte bugün itibarıyla gençlerin evlilikten kaçınmasının sebebi büyük ihtimalle ekonomik tablodur. Değil asgarî ücret, asgarî ücretin neredeyse iki katı maaş alan “gençler dahi “Bu şartlarda geçinemem diyerek evlilikten uzak duruyor. Gençlerin gelecekle ilgili umutlarını kıran idareciler acaba sorumluluklarının farkında mıdır?

Bir başka habere göre de ailelere yönelik yardımların kamu harcamalarına oranlarında Türkiye’nin oranı OECD ülkeleri (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) içinde düşük kalmış.

ABD, Fransa, Kanada, Avusturya, İngiltere, Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda gibi 20 ülkenin üye olduğu OECD ülkeleri arasında, ailelere yönelik yardımların düşük kalması dolaylı olarak muhtemel evlilikleri de etkilemiş olmaz mı?

Tüm ülkelere ait son güncel verilerin 2019 yılına ait olması sebebiyle bakıldığında, 2019 yılında toplam harcamalarda, OECD ülkeleri içinde Türkiye en sonda yer aldı. Yine açıklanan bilgilere göre 2024 yılındaki sosyal yardımlar enflasyonun üzerinde artış gösterse de gayr-i safi yurtiçi hasılaya (GSY) oranı son beş yılın en düşük seviyesinde kalmış. 

Netice olarak bu tablo gençler açısından üzücü bir tablodur ve Türkiye bu tabloyu iyi yönde değiştirmek mecburiyetindedir vesselâm.

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