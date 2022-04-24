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24 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Yolsuzluk hep devam mı etsin?

Faruk ÇAKIR
24 Nisan 2022, Pazar
Yolsuzluk ve usulsüzlük bütün dünyanın derdi. Fakat ülkemiz bu konuda çok daha dertli. Daha doğrusu, yolsuzluklara son verme iddiasıyla iktidara gelen siyasetçilerin döneminde hem yolsuzluk, hem usulsüzlük hem de hukuksuzluk katlanarak artmış durumda.

Nitekim Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin araştırmasına göre toplumun dörtte üçü Türkiye’de yolsuzluğun arttığını düşünüyormuş. Buna karşılık, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı 27 olarak ölçülmüş. Esasında yolsuzlukla mücadele edildiğini düşünenlerin bu kadar ‘fazla’ olması, sosyal yapıdaki tahribatı gösteren bir netice olarak yorumlanmalı. İktidarı destekleyenlerin dahi büyük bir çoğunluğu “Yolsuzluk ve usulsüzlük yok” diyemiyor. Bunun yerine sadece “Eskiden de yolsuzluk oluyordu. Her iktidar kendi ‘adamlarını’ korur” diyorlar. 

Kim yaparsa yapsın haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı çıkma icap ederken, “Başka iktidarlar da yolsuzluk yapıyordu” diyenler arasında ‘mütedeyyin’ insanların da olması çok garip değil mi? Bunun yerine, “Yolsuzluk var, mutlaka önlenmeli” demek ve bunun için de gayret sarf etmek icap etmez mi?

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin “Türkiye’de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?” adlı araştırmasına göre yolsuzluk iddiaları sandık ve seçimler üzerinde belirleyici olacak. Derneğin 14-17 Ocak tarihlerinde KONDA Araştırma şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 2 bin 780 kişi katılmış. 

Çalışmanın neticelerine göre Türkiye’de dört kişiden üçü son iki yılda yolsuzluğun arttığı görüşünde. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye Temsilcisi Oya Özarslan, bu bulgunun toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu gösterdiğini ifade etmiş.

Aynı araştırmayı 2016’da yaptıklarında yolsuzluğun arttığını düşünenlerin yüzde 55 oranında olduğunu ifade eden Özarslan, “Şimdi yüzde 74’e çıkmış durumda. Oranın yüzde 20’ye yakın artması bu konuda olumsuz yöndeki algının ciddi bir şekilde pekiştiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 16’sı yolsuzluğun arttığı yargısına katılmıyor” demiş. (www.dw.com/tr, 21 Nisan 2022)

Bu tablodan daha üzücü olan, bu gidişatın tersine döneceği konusunda da bir umutsuzluk söz konusu olması. Yani ülkemizde her üç kişiden ikisi gelecek iki yıl içinde yolsuzluğun artacağını düşünüyormuş. Türkiye’yi idare edenler acaba bu tablo karşısında ne düşünüyor? “Durum böyle değil. Araştırma gerçekleri yansıtmıyor” diyen siyasetçi çıkabilir mi? Ever bu tablo inkâr edilemeyecek bir tablo ise, hem idareci hem de siyasetçilerin bin defa düşünmesi ve bu gidişe bir çare bulması icap etmez mi?

Ne oldu da ülkemiz böyle bir kısır döngüye girdi ve her geçen gün ve yıl; yolsuzluğun, usulsüzlüğün ve hukuksuzluğun artacağı kanaati hâkim oldu? Esas kriz buradadır, lütfen görülsün ve çare bulunsun.

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