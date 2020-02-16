Beslenmede helâl arayışları (6)

Beslenmede gıda maddelerinin yanında, vücudun sıvı ihtiyacını karşılayan içeceklerin geniş bir yer tuttuğu herkes tarafından bilinmektedir.

İçecek bir sıvı olmadan, sofraya oturulmamaktadır. Bu yönüyle gıdaların helâl haram değerlendirilmeleri yapılırken, içeceklere de bu açıdan dikkat etmemiz gerekmektedir. Eskiden sofraların değişmez içecekleri su, ayran ve hoşaf suları iken, zamanımızda fabrikasyon ürünlerden gazlı, gazsız, kolalı, meyve aromalı, kimyevî katkı maddeli içecekler sofralarda yaygın bir şekilde yerlerini almışlardır. İnsanlarımız, her geçen gün artan miktarlarda bu içeceklere ihtiyaç duyacak hale getirilmiştir. Haram noktasından araştırılması gereken bu içecekler, vücuda faydaları olmayan kimyevî karışımlar haline getirilmiştir. Tanınmış markalarla tüketime sunulan bu içeceklerin, tüketiciler tarafından detaylı bilinmeyen formülleri, kullanılan kimyevî ve haram maddelerini tanımaya çalışacağız.

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de hesapsızca tüketilen bu içeceklerin yapılışında kullanılan “Renklendiriciler, stabilizatörler, tatlandırıcılar, durultucular derken yabancı madde listesi uzayıp gidiyor. Bu maddelerin içinde tamamen sakıncasız olanlar ise, oldukça az. Sağlıklı olduğu düşüncesiyle çocuklara güvenle içirilen meyve suları, renklendirici ve tatlandırıcılar dolayısıyla çocuklara, dönüşü olmayan zararlar verebiliyor. Meyve suyunun durultulması için, jelatin kullanılması da meselenin sıkıntılı olan bir diğer önemli noktası. Tamamen sun’î olan gazlı içecekler de, alkolsüz olduğu düşüncesiyle çokça içiliyor. Oysa alkolsüz içecek sınıfında yer almaları, tamamen alkolsüz olduklarını garanti etmiyor. Çünkü bir içeceğin içinde 3 g/ L’den daha az alkol varsa, bu içecek yasal olarak ALKOLSÜZ kabul ediliyor. Yine etil alkol oranı % 1.2’nin üzerine çıkmadıkça, etikette belirtilme zorunluluğu bulunmuyor. Öte yandan yapılan bilimsel çalışmalar, meyve suları vesair gazlı veya gazsız içeceklerde eser miktarda alkol bulunabildiğini gösteriyor. Haliyle hazır içecekler, gerek helâllik gerek sağlık açısından oldukça riskli bir grup. Problemin çözümü; çocukların alışkanlıklarını, ailenin alışkanlıkları belirlediğinden, sağlıklı ve güvenilir içecekler, meyveleri evimizde kaynatarak veya suyunu sıkarak sağlıklı, lezzetli, doğal ve en önemlisi helâl içecekler, şıralar, kompostolar hazırlayabiliriz. “ 1

Kolalı ve gazlı içeceklerde kullanılan kimyevî katkı maddeleri helâl, temiz ve sağlık yönleriyle, Cenab-ı Hakk’ın değerli bir binası olan insan organizmasına hiçbir faydaları olmadığı gibi, devamlı tüketildiklerinde maddî manevî zararlar vererek, erken yıkımlara neden olmaktadır. Kolalı ve gazlı içeceklerle insan vücuduna giren kimyasal katkı maddeleri “Fosforik asit, genç kadınlarda ve orta yaştaki erkeklerde kemik gelişiminde, gıda eksikliği ile ortaya çıkan OSTEOPOROZ (kemik erimesi) hastalığı riskini arttırmaktadır. Fosfor fazlalığı, zayıf kemik yoğunluğuna yol açabilmektedir. Kafein bulunduranlar ise huzursuzluk, sinirlilik, heyecan, uykusuzluk, yüksek dozlarda ise kas seyirmesi, düşünce ve konuşmanın rastgele akması, yorgunluk duymama gibi rahatsızlıklar görülebilir. Karbondioksit gazı, insan sağlığına zararlı bir gazdır. KARMİN (E120) renklendirici, böceklerden elde edilir. Haşeratın yenmesi ile ilgili hüküm, dört mezhepte de haramdır.

Sun’î tatlandırıcılar: ASPARTAM (951), ASESÜLFAM (E 950), SAKARİN (E954), bu tatlandırıcıları kullanan insanlarda, ALZHEİMER riski oluşturduğu bildirilmektedir. “ 2

Kimyevî katkı maddeli içecekler, fıtrî meyve sularına şeker ve asit karıştırılarak, tatları düzenlenir ve raf ömürleri uzatılır. Bu arada üretim aşamasındaki işlemlerde, ısınmalarından dolayı vitamin değerlerinde kayıplar meydana geldiğinden, meyve sularına vitamin ilâvesini karşılamak gayesiyle SİTRİK ASİT desteği yapılmaktadır. Çeşitli karakterdeki tatlandırıcıların ilâvesi sonucunda, tüketicilerdeki doyma hissi ortadan kaldırılmaya çalışılarak, tüketimin arttırılması sağlandığından, hastalıkların ana kaynaklarından birisi olan OBEZİTEYE sebep olmaktadır. Ayrıca KAN ŞEKERİNİN yükselmesine, dolayısıyla pankreas ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına yol açmaktadır. Kimyevî katkılar kompleksi olan içeceklerden kurtulmanın en uygun yolu, evde hazırlanabilecek alternatif yapıdaki geleneksel içeceklerdir.

Kimyasal katkılı içecek tüketenlerdeki vurdumduymazlık sonucu helâl, haram ve temiz dengesi farkına varılamadan bozulacağından ve organizmanın karşılaşacağı geri dönüşü olmayan hastalıkların ortaya çıkmasını beklemeden, kararlı bir şekilde, bu kısır döngüden kurtulmalarının kendi faydalarına olacağını bilmeleri ve konuyu alabildiğine derinliğiyle düşünmeleri, hayatî bir önem taşımaktadır. İçecek ihtiyacının karşılanmasında en sağlıklı ve güvenli olan tercih, İran’lı hekim Dr. Feridun BATMANGHELİDJ’in tavsiye ettiği, vücudumuzun tam 46 sebeple suya ihtiyaç duyduğunu belirtmesi ve sözlerin en güzeli olan, Allah Kelâmının “Canlı olan her şeyi sudan yarattık.” (Enbiya, 30) hakikatine uyarak, bir bardak suyu bütün katkılı içeceklere tercih edilmesi, sağlık ve huzura kavuşmamıza rehber olabileceğini, rahat-ı kalple herkese tavsiye edebiliriz.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Melek AKTÜRK, Age. s. 144.

2) Dr. Hüseyin Kamî BÜYÜKÖZER, Yeni Dünya Düzeni ve Helâl Gıda, s.169, Gimdes Araştırma Derneği 2019.