Ümmetin ömrü ne kadar olacaktır?

Hilafetin Ömrü

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Ümmetim istikametle gitse, ona bir gün var.”1 Yani, “fî yevmin kâne miktâruhu elfe senetin”2 âyetinin sırrıyla, bin sene hâkimâne ve mükemmel yaşayacak. Eğer istikamette gitmezse, ona yarım gün var. Yani, ancak beş yüz sene kadar hâkimiyeti ve galibiyeti muhafaza eder.”

Bu iki kaynağın haberlerini Bediüzzaman şöyle tevil ediyor:

“Bu rivayet kıyametten haber vermek değil, belki İslâmiyet’in galibâne hâkimiyetinden ve hilâfetin saltanatından bahseder ki, ayn-ı hakikat ve bir mu’cize-i gaybiye olarak aynen öyle çıkmış. Çünkü hilâfet-i Abbasiyenin âhirinde, onun ehl-i siyaseti istikameti kaybettiği için, beş yüz sene kadar yaşamış. Fakat ümmetin heyet-i mecmuası ise, istikameti kaybetmediğinden, hilâfet-i Osmaniye imdada gelip bin üç yüz sene kadar hâkimiyeti devam ettirmiş. Sonra Osmanlı siyasiyyunları dahi istikameti muhafaza edemediğinden, o da ancak [hilâfetle] beş yüz sene yaşayabilmiş. Bu hadisin mu’cizâne ihbarını, hilâfet-i Osmaniye kendi vefatıyla tasdik etmiş.”

Yani bu rivayetler İslamiyet’in galip biçimde hakimiyetinden ve hilafet saltanatından haber veriyor. Ki gaybî bir mu’cize olarak, aynen haber verildiği gibi çıkmıştır. Şöyle ki: Abbasî Halifeliği istikameti kaybettiği için, hilafet beş yüz sene kadar yaşamış. Ardından Osmanlı hilafeti bin üç yüz sene kadar hâkimiyeti devam ettirmişler. Ardından istikameti bozduklarından, hilafetle beş yüz sene kadar devam etmiş. Bu hadisin mu’cizâne haberini, Osmanlı hilafetinin vefatı haber vermiştir.

Mehdi Ne Zaman Çıkacaktır

“Ahirzaman alâmetlerinden olan ve Âl-i Beyt-i Nebevîden Hazret-i Mehdînin (Radıyallahu Anh) hakkında ayrı ayrı haberler var. Hattâ bir kısım ehl-i ilim ve ehl-i velâyet, eskide onun çıkmasına hükmetmişler.” Hazret-i Mehdi (ra) hakkında rivayetler farklı farklı gelmiştir.

Bediüzzaman teviline şöyle devam ediyor:

“Büyük Mehdînin çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi, her bir asır, me’yusiyet vaktinde kuvve-i maneviyesini teyid edecek bir nevi Mehdîye veyahut Mehdînin onların imdadına o vakitte gelmek ihtimaline muhtaç olduğundan, rahmet-i İlâhiye ile her devirde, belki her asırda bir nevi Mehdî Âl-i Beytten çıkmış, ceddinin şeriatını muhafaza ve sünnetini ihya etmiş.”

Mehdî Hazretlerinin vazifeleri çoktur. Siyaset, diyanet, saltanat ve cihad gibi ana arterlerde Hazret-i Mehdî’nin ciddi görevleri vardır. Öte yandan, her bir asır bir nevi mehdîye ihtiyaç duymuştur. Rahmet-i İlahiye her asrı da mehdî manasından mahrum bırakmamıştır. Âl-i Beytten bir zat çıkarmış ve göndermiştir. “Meselâ, siyaset âleminde Mehdî-i Abbasî ve diyanet âleminde Gavs-ı A’zam ve Şâh-ı Nakşibend ve aktab-ı erbaa ve on iki imam” bunlardandır.3

Ümmet Başsız Kalmaz

Âl-i Beytin hanedanı çok büyüktür. Dünyada Âl-i Beyt hanedanı ile ölçüşecek başka bir hanedan yoktur. Ümmetin başında yüzlerce kahraman! Her asırda gelmiş ve ümmeti ümitsizlikten kurtarmıştır.

İman nuruyla ve İslamiyet şerefiyle beslenen ve kemale eren Âl-i Beyt, elbette ahirzamanda da “şeriat-ı Muhammediyeyi ve hakikat-ı Furkaniyeyi ve sünnet-i Ahmediyeyi (asm) ihya ile, ilân ile, icra ile, başkumandanları olan Büyük Mehdînin kemâl-i adaletini ve hakkaniyetini dünyaya göstermeleri gayet makul olmakla beraber, gayet lâzım ve zarurî ve hayat-ı içtimaiye-i insaniyedeki düsturların muktezasıdır.”4

Ahirzamanda Büyük Mehdînin geleceği haberlerine şaşmamak lazımdır. Toplum hayatı bunu istiyorsa, arıları bile beysiz bırakmayan Cenab-ı Hak, insanı da başsız bırakmayacaktır. Toplum hayatının düsturları gereği bu gayet makuldür.

