"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Kimyevî tatlandırıcıların beyindeki tahribatı

Feyzullah ERGÜN
28 Eylül 2025, Pazar
Gıda endüstrisinde ambalajlı gıdaların tüketime hazırlanarak sunulmasında, maliyetlerin ucuz kaynaklar kullanılarak üretilebilmeleri gayesiyle, kimyevî yollardan elde edilen tatlandırıcıların insan sağlığına olan zararları, ilmî araştırmalar sonucu kesinlik kazanmıştır.

Normal şekerden daha çok yoğun olan bu tatlandırıcılar, beyin fonksiyonlarını bozguna uğratarak, erken yaşlanıp, yıpranmalarına sebep olmaktadırlar. En son yapılan bir araştırmada dikkat çekici sonuçlar elde edilmiştir. 

Sakınılması gereken sun’î tatlandırıcıların araştırıldığı "Brezilya'da ortalama yaşı 52 olan 12.772 memurla yapılan çalışmada, katılımcıların sağlığı üzerinde yedi tatlandırıcının etkisi incelendi. Denekler ortalama sekiz yıl boyunca takip edildi. Önceki yıl boyunca tükettikleri yiyecek ve içecekleri detaylı olarak anlatan anketleri doldurdular ve daha sonra sözel akıcılık ve kelime hatırlama gibi bilişsel becerileri test edildi. 

Sonuçları Amerikan tıp dergisi Neurology'de yayınlanan makaleye göre “aspartam” ve “sakarin” gibi tatlandırıcıları en fazla tüketen kişilerin, en az tüketenlere göre düşünme ve hafıza becerilerinde %62'lik oranda daha hızlı bir düşüş görüldü. Çalışmanın başyazarı olan Sao Paulo Üniversitesi'nden Claudia Kimie Suemoto, bunun "yaklaşık 1.6 yıllık yaşlanmaya eşdeğer" olduğunu söyledi. Bu eğilim sadece 60 yaşın altındaki katılımcılarda gözlemlendi. Bu da orta yaşlı yetişkinlerin daha az tatlandırıcı kullanmaya teşvik edilmesi gerektiğini gösterdi. Araştırmacılara göre, tatlandırıcıların hafıza gerilemesine olan ilişkisi o kadar endişe verici ki, tüketicilerin bunun yerine fıtrî bir tatlandırıcı olan bal veya akçaağaç şurubu gibi alternatifleri kullanması gerekiyor.  

Bu, tatlandırıcıların tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan araştırıcılara bir yenisini eklemiş oldu. Önceki çalışmalar tatlandırıcıların Tip2 diyabet, kanser, kalp problemleri, depresyon ve demans gibi bir dizi hastalığın riskini arttırabileceğini ve bağırsak duvarına zarar verebileceğini ortaya koymuştu. Suemoto "düşük kalorili ve kalorisiz tatlandırıcılar, genellikle şekerin sağlıklı bir alternatifi olarak görülür. Ancak, bulgularımız belirli tatlandırıcıların zamanla beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor" dedi. 

Bu araştırma açısından değerlendirildiğinde, sun’î tatlandırıcıların insan organizmasında özellikle beyinde yaptığı yıpranma sonucunun, meydana gelecek hastalıklarla hayat kalitesinin ne derece düşebileceğini açıkça göstermektedir. Ambalajlı gıda ve içecek üreticilerinin ürünlerini tüketim alanına sunarken, tüketicilerin yeterli bilgilenmesini engellemek düşüncesiyle, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılan bilgiler kamufle edilerek hazırlanmaktadır. Tüketicilerin bilgi eksikliğini fırsat olarak değerlendiren gıda endüstrisi, katkılarını onaylamayan ve zararlı etkilerini deşifre eden araştırma bilgilerini değersizleştirme yollarına başvurmaktadır. Kaynak aldığımız araştırma sonucuna karşı yapılan çalışmada "İngiliz Meşrubat Derneği'nden Gavin Partington "Bu çalışma sebebini ispatlayamaz. Dünyanın önde gelen tüm sağlık otoriteleri, şeker içermeyen tatlandırıcıların güvenli olduğunu belirtiyor ve bu yüzden onlarca yıldır çok çeşitli gıda, ilâç, diş ve içecek ürünlerinde kullanılıyorlar" dedi. Bunun yanında bir başka bilgi demagojisi ile fikirleri karıştıran "Uluslararası Tatlandırıcılar Birliği de (ISA), tatlandırıcıların güvenli olduğu konusunda "ilmî bir konsensüs" olduğunu söyledi. ISA yaptığı açıklamada, "Bu araştırma, sadece istatistiksel bir ilişkiyi gösterebilen, doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisini gösteremeyen gözlemsel bir çalışmadır. Tatlandırıcı tüketimi ile bilişsel gerileme arasında bildirilen bağlantı, birinin diğerine sebep olduğunu ispatlamaz" dedi. (1) 

Kimyasal tatlandırıcıların insan sağlığını, düşünme ve hafıza merkezlerini olumsuz etkileyerek, beyin fonksiyonlarını yavaşlatıp, hızla yaşlandırdığı gerçekleri  her yola başvurularak dikkatlerden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Unutulmamalıdır ki, tatlandırıcı tuzaklarından kurtulabilmek gayesiyle dikkatimizi yoğunlaştırma direncimiz, sağlığımıza her yönden büyük destek sağlayacaktır. 

Sağlıcakla kalın.  

Dipnot:

1. 12-18 Eylül 2025 Gazete Oksijen 

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi" İsrail basını tarafından paylaşıldı

    Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

    Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

    Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

    Hizbullah Genel Sekreteri: ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Mehdi'nin ve Deccal'in özellikleri

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı
    Genel

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''
    Genel

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.