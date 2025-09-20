"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

En tatlı zehir: Şeker - 3

Feyzullah ERGÜN
20 Eylül 2025, Cumartesi
“Şeker, hücrelerin büyümesini teşvik eder ve tümörler için gübre işlevini görür. Şeker düzeyi düşük olan Asya diyetleriyle beslenenlerde, çoğu sanayi ülkelerine özgü şeker düzeyi yüksek olan arıtılmış yiyeceklerle beslenenlere kıyasla, hormonal sebebli kanserler on kat daha az görülmektedir.

Ayrıca yüksek kan şekeri düzeyi olan diyabetli insanlarda kanser riskinin ortalamanın üzerinde olduğu da bilinmektedir. Bütün tıp literatürü aynı yönü işaret ediyor. Kanserden korunmak isteyenler, işlenmiş şeker ve beyazlatılmış un tüketimlerini azaltmalıdırlar. Kan şekeri ya da insülinde yükselmeye yol açmayan, şekerin yerini tutacak doğal tatlandırıcıları kullanmak gerekir. Çayda şekerden vazgeçmek daha kolaydır.” (1)  

Bir zamanlar tatlının sembolü ve kaynağı bal iken, hastalıklar  asrı olarak da tanımlayabileceğimiz zamanımızda, tatlı ihtiyacı rafine şeker ve yüksek fruktozlu mısır şurubundan elde edilen endüstri ürünü tatlı maddeden karşılanır hale getirildi. Ultra-işlenmiş gıda endüstrisi, ürünlerini cazip hâle getirerek küresel ölçeklerde yaygınlaştırıp, tüketicileri bağımlı olabilecekleri tat ve lezzetleri elde edebilmek için, şekere değişik ölçülerde yer vererek kamufle ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu ürünlerin sentezlenmesi çalışmalarında bilim insanlarına da çeşitli roller verilmektedir. Tat alma duyusunun fizyolojisi araştırıldığında “Ağzımızın damak adı verilen üst bölümü de dahil olmak üzere her noktası, tatlı için deli olmaktadır. Dildeki on bin tat tomurcuğunun (reseptör) her birinde, şekerli tatları algılayan özel reseptörler bulunur, bu reseptörlerin tamamı da beynimizin haz merkezlerine bağlanır ve vücudumuza enerji yüklediğimizde mutlu olmamızı sağlar. Bu durum şekeri, işlenmiş gıda endüstrisinin joker malzemesi haline getirmiştir. Bunun sonucunda her birimiz yılda  ortalama  140 kg. yüksek kalorili tatlandırıcı tüketiyoruz. Bu kişi başına günlük 22 çay kaşığı toz şekere denk geliyor.” (2) 

Ultra-işlenmiş gıdaların içine, çeşitli isimlerle şeker depolanmaktadır. Yiyeceklerin üzerindeki okunamayacak kadar küçük yazılarla yazılan bilgileri okumayı prensip edinemeyen insanlar tarafından farkına varmadan kullanılmakta olduğundan, halkın ve ülkelerin sağlığı ciddi yıkımlar yaşayabilmektedir. Yüksek oranlarda ve hesapsız şekilde tüketilen şeker ve yapay tatlandırıcılar olumsuz etkileriyle insanların sağlığını tsunami dalgaları gibi etkilemiştir. Bunları düşünebilen insanların, şeker ve tatlandırıcılarla aralarına mesafe koymaları, sağlıklarını koruyacak bir prensip  edinmeleri önem kazanmaktadır.  

 Özetleyecek olursak, şekerin toplum sağlığında neden olduğu deprem, araştırmacıları  dehşete düşürmüştür. Sonuçlarının tahmin edilemeyecek ölçülerde yapacağı yıkımı, zihnimizde canlandırabilmemiz için “Diyabet nedeniyle ortaya çıkan çok ciddi başka hastalıklar da söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla diyabet ile ilişkili, komplikasyon sayısı arttıkça tedavi masrafları da, ciddi ölçüde artmaktadır. Diyabet komplikasyonlara  neden olduğunda, tedavi ve sağlık hizmeti maliyetleri tek başına diyabet tedavisinin beş katından daha fazla olabilmektedir. YFMŞ üreten firmalar kazanmakta, ülkemiz ve milletimiz ise kaybetmektedir. Ülkemizde kullanımı kontrolsüz bir şekilde hızla artan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların etkisi ise, henüz bilinmemektedir.” (3)  diyerek, uyarılarını dile getirmektedir. 

Bu kısa bilgiler çerçevesinde, alışkanlığından bir türlü vazgeçilemeyen, ikram edildiğinde reddedilemeyen, yokluğunda bazı kişilerin tatlı krizine girdiği ve  uyuşturucudan bir farkı olmayan en tatlı zehir olan şeker düşkünlüğünün organizmayı ne ölçüde yıkıma uğrattığını anlamamız, sağlığımızın korunmasında çok önemli bir ilerleme olabileceği unutulmamalıdır.

Sağlıcakla kalın. 

Dipnotlar:

1) Schreıber, Age. s.96 

2) Mıchael Moss, Tuz-şeker- yağ, s.4 Pegasus Yayınları 2018 

3) Kazancı, Age. s.244 

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi

    ABD'li Senatörden Filistin için tarihi adım: "Filistin Devleti hedefini daha fazla erteleyemeyiz"

    Eski Madrid Belediye Başkanı Hukukçu Carmena: İsrail'in saldırıları "vahşi soykırım"dır

    Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu: 10 bin kişi tahliye edildi

    Ordu'da dev dalgalar 4 metreye ulaştı

    'Nükleer kapasitemiz Suudi Arabistan ile savunma anlaşması kapsamında kullanılabilir'

    ABD bir kez daha Gazze'ye kalıcı ateşkesi ve insani yardımı veto etti

    'Avrupa Çin'e ekonomik baskı uygularsa Rusya Ukrayna savaşı belki biter'

    Rusya-Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü başladı

    Serbest bırakılan İsrailli esir Gritzewsky: Netanyahu arkadaşlarımızın ölüm emrini verdi

    İtalya: İsrailli bakanlara yaptırımları destekliyoruz

    Yatırım ve yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandırmışlardı: İzmir merkezli suç örgütünün yöntemleri deşifre edildi

    Trump: Filistin'i resmen tanıma kararıyla ilgili İngiltere ile aynı fikirde değiliz

    Putin: Ukrayna'daki temas hattında 700 bini aşkın Rus askeri bulunuyor

    Mourinho, Fenerbahçe'yi eleyen Benfica ile anlaştı - Çalıştırdığı son 6 takımdan kovulmuştu

    Trabzon-Akçaabat'ta alışveriş merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı
    Genel

    Ekonomide ürkütücü raporlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Borç yükü taşınamaz hâle geldi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.