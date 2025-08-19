Sağlığı koruma şuuru - 3

İnsan organizmasının canlılığını sağlıklı halde sürdürmesinde görevli en önemli organlardan birisi, zehirli atıkların arındırılmasını sağlayan sindirim sisteminin son bölümünü oluşturan, bağırsaklardır.

Bağırsak faaliyetlerinin düzenli olmasıyla sağlık ve huzur, dengesiz ve yetersiz çalışmaları sonucunda ise, hastalıklar zincirinin oluşması kaçınılmazdır. Zira yaygın bir anlayışa göre, hayatın kısalığı ve erken gelen ihtiyarlık, çoğunlukla kabızlıktan kaynaklanır. Kabızlığın sebep olduğu anomalileri, arızaları ve bütün hastalıkların sıralanması, dehşetli bir tabloyu gözler önüne serer. Sinir sistemi, deri bozuklukları, sindirim, solunum ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyen sonuçlar ortaya çıkar.

Kabızlığı gidermenin önemi çok büyüktür. Onun için selülozu bol lifli gıdalar, çiğ meyve ve salatalar bağırsak hareketlerini hızlandırır. Meyveler, fasulye, nohut ve yeşil sebzeler bağırsakları ovan ve peristaltizmi kolaylaştıran atıklar bırakır. Et, balık, yumurta ve sütte selüloz bulunmadığından, kabızlığa yol açabilirler. Yeşil ve kuru sebzeler, salatalar, kepekli ekmek, kabukları ile yenen meyveler bağırsakları uyarır. Bunların her gün sofrada bulunmaları gereklidir. Kabızlığa engel olmakla birlikte, kronik kabızlığı da yenerler.

Kabızlığı düzelten önemli bir aktivite ise, düzenli yürüyüşlerdir. Bağırsakları mükemmel çalıştıran yürüyüş nimetinden, hiçbir insan kendini mahrum etmemelidir. Zira, şehirlerde yaşayan insanların büyük çoğunluğunun yürüme imkânları son derece kısıtlanmıştır. Bağırsak motilitesini (normal hareketlerini) bozan müshil ilâçlara, yılda 1-2 defadan fazla başvurulmamalıdır. Sabah aç karnına içilecek 1-2 bardak ılık su, bağırsak iç yüzeyini temizlediği gibi, böbrek ve karaciğerin yıkanmasını sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, bir hastalığın önlenmesine çalışmak, onu tedavi etmekten daha iyidir. Bağırsak fonksiyonlarını kontrol edebilenler, bu sayede uzun süre genç kalırlar ve hayatın tadını alırlar. Kendilerini dinç ve çevik hisseder, işlerini zevkle yapar ve başarılı olurlar. Kabızlık çeken her zaman yorgun, stresli ve üzgün görünür. O insanın, kalın bağırsağı bütün varlığını zehirlemiştir denilebilir. Zira, kalın bağırsağın iyi boşaltılmaması, yalnız vücudun yapısı üzerine değil, maneviyat üzerine de olumsuz etkiler yapar.

İnsan organizmasının sağlıklı ve dirençli kalması güne erken başlayarak, belli egzersizlerle mutluluk duygusunu, maddî-ma-nevî yaşayışını uyandırmasıyla organlarını kamçılar ve toksinlerin temizlenmesini sağlar. Erken uyanarak, soğuk suyun harekete geçirten etkisiyle, vücuda masaj uygulamak, belli zaman aralığındaki manevralara vazgeçilmeden devam edilmesi, zekâ ve iradenin geliştirilmesine destek sağlar. (Victor Pauchet bu tavsiyeleriyle, dolaylı şekilde abdest ve sabah namazının insan sağlığına olan faydalarını anlatmaktadır.) Kendi kendine uygulanacak masajla, adalenin canlılığı devam eder. Kendinizi aceleci olmamaya alıştırın. Zira, önemli bir sağlık kuralı, hiçbir zaman ne aceleci, ne de dalgın olmamaktır. Unutulmaması gereken sağlık kurallarından birisi de, ara ara oruç tutarak, vücutta biriken serbest radikal atıkların temizlenmesini sağlamaktır.

Sağlıklı yaşamanın temeli, hijyen kurallarına uyularak, temiz ve bulaşıcı hastalıklardan uzak tutulan bir vücudun varlığına dayanmaktadır. Organizmayı uzun sürede zehirleyen zararlı gıdalardan, dikkatle uzak durulmalıdır. Bir çok hastalıktan korunabilmek, hastalıkların giriş kapısı olabilen ağız sağlığına dayanmaktadır. Unutulmamalıdır ki, sigara ve alkol alışkanlıkları vücudu hastalıklara, çöküşe ve erken yaşlanmaya hızla götürür. Zamanımızın artan hastalığı kanser, aileden gelen genetik mirastan kaynaklanmaz. Organizmanın bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu yaşanan bir yıkımdır. Zira, insanın sağlığı, güçlü bir bağışıklık sistemi ve dengeli çalışan endokrin (iç salgı bezleri) sistemine bağlanmıştır.

Organizmanın genç ve sağlıklı kalabilmesi için temel prensip, ayda bir vücutta biriken zehirli atıkların temizlenmesi için detoks uygulanması, bunun da gücünüze göre 1-2-3 gün, sağlık açısından etkili bir gençlik aşısı olan, oruç tutulmasıdır. Oruçlu günlerde et ve yumurta yenmemesi uygun olacaktır. Bu, her zaman başarıyla uygulanan vücudun toksinlerden arındırılmasındaki uygulama tarzıdır.

Sağlıcakla kalın.

