Dr. Victor Pauchet’den sağlıklı hayat prensipleri (3)

Hayata geçirildiğinde sağlık ve mutluluk kaynağı olabilecek, Dr. Victor Pauchet’in sağlıklı hayat prensiplerini, zihnimizde yer alması için değerlendirmeye çalışacağız.

“Kafası ile hareket etmeksizin çalışan adam, gündelik çalışmasını düzenlemede gösterdiği dikkat ve özeni, istirahat ve sağlık koruması için de göstermelidir. Hatta daha fazla önem vermelidir diyeceğim, zira sıhhatten mühim hiçbir şey yoktur.”

“Uygun beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken; tam un tam ekmek, beyaz ekmek beslemez; taze olduğu zaman sindirimi güçtür. Buharda haşlanmış sebze, yavaş yavaş ÇİĞNEMEK, çiğ ve çok olgun meyveler, çiğ salata, kabak çorbası, üzüm, kuru erik, incir ve bunlar gibi. İşte bağırsağı hareketlendirmenin ve sindirim artıklarını çıkarmanın çareleri. Acıkmayan kimse yemekten sakınmalıdır. Yegâne iştah verici şey aç kalmaktır. Temel prensip, karnınız aç değilse yemeyiniz.”

“Pozitif düşüncenin vücut üzerine olan tesirini bilirsiniz. Kronik (müzmin) hastalıkların tedavisi için, KENDİ KENDİNE TELKİN lâzımdır. Sıkıntılarınızdan herkime olursa olsun, hatta kendi kendinize bile bahsetmeyiniz. Kendi kendine telkin ne ilâcın, ne neşterin, ne rejimin, ne de zehirlenmeden kurtulma tedavisinin yerini tutar, lâkin her hususta kudretli bir ŞİFA UNSURUDUR.”

“İnsan karışık ve nazik bir mahlûktur. Çabuk ve dikkatli bakım ister. Herkesin basit fizyoloji (organların çalışma mekanizması) ve sağlık koruma bilgilerini bilmesi şarttır; zira insan kendi kendisinin SAĞLIK KORUYUCUSU OLMALIDIR.”

“Vücudu dinlendiren uykunun düzenlenmesi önemli olduğundan, iyi ve derin uyumalıdır. Yatağa girmeden önce, sindirimin hemen hemen tamamlanmış olması için yemeğinizi yatmadan birkaç saat önce yemelisiniz. Şayet erken yatıyorsanız, hafif bir yemek yenmelidir. Akşamları kesinlikle et yemeyiniz. Et dediğim zaman sucukları, balığı ve kuş etlerini de kastediyorum. Düzenli alışkanlıklarınız olmalıdır. Erken yatıp, erken kalkınız, zira gece yarısından evvelki saatlerde uyku iki misli sayılır. İyi bir uyku, sinir sisteminin ELEKTRİK BATARYASINI doldurur. Bunun için de midenin boş olması şarttır. Sabah uyanınca ilk yapılacak şey, büyükçe bir bardak su içilmelidir. Su içmeden önce ağzınızı çalkalamanız şarttır.”

“Adalelere masaj yapılmalı, bu masajlarda ne alkol ne de kolonya kullanmalı, zira alkol fazla uçucu olduğu için ciğerlere girer. Kolonya ile ovmak hemen hemen yarım bardak alkol içmekle denktir. Kahvaltısını odasına getirtmek, çok fena âdettir. İştah olmadıkça kat’iyyen yememelidir. Biliniz ki; iyi düzenlenmiş bitkisel rejim gençliği muhafaza eder. EN İYİ İÇKİ SUDUR. Mümkün olduğu kadar sebze ve meyveleri çiğ yemelidir. Zira vitaminler, yani HAYAT ESASLARI çiğ meyvelerde ve pişmemiş sebzelerde mevcuttur. Haşlama vitaminleri öldürür. Buharda haşlama, suda haşlamadan çok iyidir. Elinize tam ekmek geçirebildiğiniz zaman kullanmakta tereddüt etmeyin. Bütün kabızlık çekenler bu ekmekten kullanmalıdırlar. Ağırlığınızın her kilosu için bir gram et kâfidir. Alkole gelince, her zaman zararlıdır. Unutmayınız ki, hastalıkların % 90’ı bozuk bir beslenme (doping ve tahrik edici şeyler kullanmak, ayyaşlık, sigara alışkanlığı, fazla yemek) sonucudur. Şarap lüzumlu değildir, ALKOL HER ZAMAN ZARARLIDIR.” (Kan yapıcı ve kalbe tonik olarak şarap, viski tavsiye edenlerin kulakları çınlasın ve ibret alsın F. E.)

“Hastalıkların çoğu bağırsak fonksiyonlarının bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bunun gerçek sebebi de, çoğunlukla mide bozukluklarıdır ki, bunlar da kötü çiğnemekten doğar. Bütün yiyecekleri mayi haline getirecek şekilde çiğneyiniz. Zira ağız, iradenin tesirinde bulunan yegâne sindirim cihazıdır; bundan istifade ediniz. Eğer iyi çiğnerseniz, tam sindirirsiniz. Ağız temizliğine dikkat ediniz. Unutmayınız ki, ağız mikroplar için büyük bir giriş yoludur ve mikroplar da, dişler arasında yerleşirler.”

“Size verebileceğim öğütler ancak bir şartla başarılabilir: NETİCEYE İMAN ETMEKLE. Şu halde, kat’iyyen sıhhatinizin bozukluğundan bahsetmeyiniz, bedenî arızalarınızdan şikâyet etmeyiniz, rahatsız olduğunuzu söylemeyiniz. İyi uygulanacak bir sağlık korumasının, size sıhhat vereceğine inanınız. Bu prensipleri uygularsanız, kendinizi iyileştirmek için gerekli şartları elde etmiş olursunuz. Başarıya olan inancınızla, dimağınız hareketlerinize fıtrî olarak işlemek emrini verecektir.”

“Ruh hastalıkları (hiddet, kendinden geçme, kin, kıskançlık, düşmanlık beslemek, intikam, iftira hakiki hastalıklardır) organlarınızı ve iç salgı bezlerinizi bozar. Zehirlenmeyle ve organizmayı dengesizliğe sürükler. Pozitif duygular, “EBEDÎ GENÇLİK HİSSİ”, olumsuz hislere “ZEHİR İMÂL EDENLERE” karşı, vücuda destek verir. Bunun için davranışları değiştirmek, kötülerini bırakmak, iyilerini almak lâzımdır. Bu prensipleri uyguladığınızda, iyileşmek için gereken şartları elde etmişsiniz demektir. Kuvvetinizi on misline çıkarmış, çok daha yüksek bir hayat verimi elde etmiş, bedenî, ruhî ve ahlâkî kabiliyetlerinizi çoğaltmış olacaksınız.” Vesselâm.

SAĞLICAKLA KALIN.