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9 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru - 2: İkinci deva

Feyzullah ERGÜN
09 Ekim 2022, Pazar
“Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın, ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. (…)

Diğeri menfi ibadetlerdir ki; hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede, aczini, zaafını hisseder. Hâlık-ı Rahîm’ine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız manevî bir ibadete mazhar olur.”

İkinci deva’da kullanılan anahtar kelime “MENFÎ İBADETLER” terimidir. Namaz, oruç gibi müspet ibadetlerin yanında, insana zorluk ve sıkıntı yaşatan hastalıklar, yangın, deprem ve suda boğulmalar gibi musibetlerin diliyle, yaşanan uyarılar, menfi ibadet sayılmaktadır. Yaşamın bu şifreleriyle, insana zayıflık ve güçsüzlüğü hatırlatılarak, nefis kontrolü sağlanmış olur. Ağrılı ve sancılı uyaranlarla, sıkıntı yaşayan insan, sabır içinde şükürle davranışlarını sürdürdüğünde, biriken günahlardan arındırılarak rıza-ı İlâhî derecesine ulaştırılır. Hayatını güzel amellerle süsleyen salih insanların manevî derecelerinin yükseltilmesi sırrıyla, rahmetin müjdecisi olarak hastalık ve musibetler, ihsan-ı ilâhî’nin bir imtihan halidir. Menfî ibadetler, Cenâb-ı Hakk’ın (c.c.) kullarını affetmek için vesileler yarattığını anlamanın sevinciyle, günahlardan arındıran acz içindeki halis ibadetlerdir.

Namaz, oruç, hac, zekât, sadaka gibi ibadetlerin temizleyemediği günah kirlerini, musibet ve hastalıkların ateşiyle arındırılarak, İlâhî affa hazır hale getirilir. Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki, sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek imtihan ederiz. SABREDENLERİ MÜJDELE.” (Bakara 155). İmtihanın sevindirici sonucu açıklanırken, Peygamber Efendi’miz (a.s.m.) huzur ve ümit kaynağı olan hadis-i şeriflerinde, “Allah buyurdu ki: “Mümin kullarımdan birine, bir belâ ve hastalık verdiğimde, bana hamd eder ve verdiğim belâ ve hastalığa isyan etmeyip sabır gösterirse, yatağından kalktığında annesinden doğduğu günkü gibi, günahlarından temizlenmiş olarak kalkar. Allah, hafaza meleklerine şöyle buyurur: “Ben bu kulumu yatağa esir ettim ve ona belâ verdim. O halde, ondan önce sıhhatteyken kendisine yazmış olduğunuz sevapları, yazmaya devam edin.” (Buharî) buyurmuşlardır.

Ümit kaynağı başka bir hadis-i şeriflerinde de, “Kıyamet günü olunca, amel işleyenler getirilir. Namaz kılanların, oruç tutanların, sadaka verenlerin, hacca gidenlerin, zekât verenlerin amelleri tartılır. Sonra dert ve belâ ehli getirilir. Onlar için terazi kurulmaz, defterleri açılmaz. Üzerlerine sevaplar döküldükçe, dökülür. Bu, Allah-u Teala’nın Zûmer Suresi’ndeki “Sabredenlere ecirleri hesapsız ödenir” Ayet-i kerimesinde bildirdiği müjdedir” buyurmuşlardır. (Şir’at ül İslâm, 523)

Hastalık ve musibetlerin öylesi var ki, sabırla karşılayıp, şükredenleri, şehadet mertebesine ulaştırır. Bir anda ehl-i cennet olmalarına vesile olur. Hastalık ve musibetlerle imtihan olan sabırlı ve Cenab-ı Hakk’ın (c.c.) kaderine rıza gösterenlerin bir dakikalık ömürleri, bir saat ibadet hükmüne geçmesi bereketiyle, bir günleri kırk yıllık ibadet sevabının meyvelerini hediye ederek, teselli eder ve sevindirir. Hastalık ve musibetlerle kazandırılan, manevî uzun ömür olmasının yanında, hastalandığımız zaman: “ TEDAVİ OLUN, EY ALLAH’IN KULLARI! Çünkü Allah-û Teâlâ, şifası olmayan hastalık yaratmamıştır.” Emr-i peygamberi gereğince, şifayı Şafî-i Hakîkî’den (c.c.) umarak, tedavi olmayı da ihmâl etmemeliyiz.

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