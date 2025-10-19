Beslenme tuzakları (3)

Sağlıklı ve dengeli beslenmede önemli unsurlardan biri olan proteinlerin kaynağı, kırmızı etlerden sağlanmaktadır.

Halkın büyük çoğunluğu bu ihtiyacını sığır etinden karşıladığından, bunların üretim ve geliştirilmesi aşamasında fıtratlarına uygun olmayan yemlerle obezleştirilerek, hareketsiz bir hayat tarzıyla, aşırı beslenerek et yığını haline getirilmektedir. Sağlıklı ve hastalıklara dirençli bir organizmanın, tükettiği sağlıklı besin kaynaklarıyla orantılı olarak gelişeceği bilinen bir gerçek olduğu halde, gerekli önem verilmemektedir.

Unutulmaması gereken önemli bir realite ise: "Beslendiğimiz hayvanların yetiştirilme şartları, hem bizim, hem de onların sağlığı açısından endişe vericidir. Michael Pollan'ın ABD'deki sığır çiftlikleri üzerinde yaptığı parlak araştırmanın gösterdiği gibi, onlar kesinlikle bizden daha fazla acı çekiyor. Onların daha dengeli bir diyete ihtiyacı var! Alınacak ders basittir: Bizi besleyen hayvanların ihtiyaçlarına ve bedenlerine saygı gösterdiğimizde, kendi bedenimiz daha iyi dengelenir. Daha da etkileyici olanı, bedenimizin bu dengeyi hissedebilmesidir. Tat alma duyumuz, sanki bedenimizdeki hücreler için neyin iyi olduğunu anlayıp, sağlıklı yiyeceğe farklı tepki vererek, bu mesajı bizim adımıza yorumluyor gibidir. Kanser gelişiminin büyük ölçüde çevredeki toksinlerle kamçılandığını kabul ediyorsak, kanserle savaşabilmek için yediklerimizi toksinlerden arındırmakla işe başlamalıyız." 1

İnsanlardaki doyumsuz hırs ve aşırı kâr edebilme plânlamaları sonucu, hayvanların beslenmeleriyle oynayarak, sonucu ne olursa olsun organik faaliyetlerin İlâhî dengesi tahrip edilebilmektedir. GDO'lu yemlerle, hayvanların ve insanların sağlığı olumsuz etkilenmektedir. Konuyu yıllarca araştıran "ABD'li gazeteci Eric Schlosser, Hamburger Cumhuriyeti adlı kitabında ABD ve AB ülkelerinde, tahıl fiyatlarının artması ABD yönetimi üzerinde büyük ağırlığı olan hayvan üreticilerini, daha ucuz sığır yemlerine yöneltti. Özellikle büyümeyi hızlandıran yüksek proteinli maddeler, besicilerin gözdesi haline geldi. Büyük baş hayvanların tamamına yakın bir bölümü, hayvan ölülerinin atıklarından yapılmış hazır yemlerle beslenmeye başlandı. Yaradılışı icabı yüksek selüloz içeren besinler, yani tahıl ürünleri yemeleri gereken sığırlar, bir çeşit etobur haline getirildi. Sığırlar kendi cinsi yedirilerek, bir nevi yamyamlaştırıldı.

Endüstriyel et ürünlerinin hazırlanması esnasında lezzet, renk ve uzun raf ömrü için ilâve edilen, emülgatör maddeler ve nitrat bileşiklerinin karıştırılması, sağlığa ne ölçüde zarar vereceğini, düşünce ve hayal güçlerinin aktifleştirilmesiyle anlaşılabileceği ve sağlığa büyük destek sağlayacağı unutulmamalıdır. Derin detayları olan et konusu, özellikle de, üretimi yaygınlaştırılmaya çalışılan yapay etin üretimi, sorunları beraberinde getirebilecektir.

İnsanların beslenmesinde yer alan ve çok geniş tüketim alanlarına yayılan içeceklerin başında gelen kolalı içeceklerdir. Tüketicilerin bir kısmı, sindirime faydalı olacağını zannederek tüketirler. Harcanan enerji kaybına karşılık, bu kof içeceklerle, organizma büyük kayıplara uğrar. Yapılan araştırmalarda tüketicilerin haberdar olmadığı dehşetli sonuçlar saklı tutulmaktadır. Üzücü bir kaynakta "Özellikle Ramazan ayındaki reklâmlarda iftar sofralarına getirilen coca-cola reklâmlarına gülüyorum. Cola'da yaklaşık 0.75 gram alkol vardır. Bazı gazlı içeceklerde bu oran daha yüksektir. Örneğin yarım litre asitli kolalı meşrubat içildiğinde, bir bardak şaraba yakın alkol alırsınız! TÜBİTAK 2006 yılında yaptığı incelemede, Türkiye'de satılan kolalı-kolasız meyveli 10 ayrı gazozda litre başına 0,20 ile 1.56 gram alkol oranı bulunduğunu tespit etti!" " 2

Bu dehşetli bilgiler ışığında, hâlâ uyanılmayacak ise, derin gaflet uykusuna devam mı edilecek?

Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1- Dr. Schreıber, Age. s. 109-110.

2- Age., s.195-196.