Beslenme tuzakları (4)

Asrımızda temel yapıları tahrip edilerek fesada uğratılan besin kaynakları ve sağlıklı beslenme maddelerinin toksin deposu haline getirilmesi, çözümsüz bir problem halinde insan sağlığını yoğun hastalıklar selinde perişan etmiştir.

İnsanların yeterince bilgilendirilmemesi sonucu artan bilgi yetersizliği problemin giderek derinleştiğini göstermektedir. İnsanların, hangi işlemlerle hazırlandığını bilmedikleri ve devamlı kullandıkları bu endüstri ürünlerini yakından tanımaları, sağlıklarına verecekleri en büyük destek olacaktır.

Sağlıklı beslenme hedefini yarım yüzyılı aşkın bir süreden beri olumsuz yönde etkileyen margarin ve trans-yağların mutfaklara girişi olmuştur. "Yalnızca margarine değil, ayrıca büyük ölçüde "hidrojenize" ya da kısmen hidrojenize bitkisel yağlar (trans-yağlar) içeren kurabiye, kraker ya da cips gibi yiyeceklere de teslim olduk. Bu değişim kolesterol seviyelerinin düşürülmesine katkıda bulunsa da, iltihaba bağlı bozukluklarda ani bir artışa, hatta bazı ülkelerde kalp krizlerine nyol açmıştır. Ancak bu yağların pratik bir avantajı vardır: Bayatlamazlar. Bu sebeple süpermarket raflarında haftalarca ya da aylarca durması gereken neredeyse tüm işlenmiş yiyeceklerde kullanılırlar. 2. Dünya savaşından önce hiçbiri yoktu, 1940'tan itibaren ise, üretim ve tüketimleri kelimenin tam anlamıyla patladı. Tehlikenin farkına varılarak, 2007 yılından itibaren hidrojenize bitkisel yağlar New-york ve Philadelphia'daki restoranlarda, ayrıca Danimarka'daki tüm gıda sanayiinde yasaklanmıştır. Yiyecekte çok fazla Omega-6 bulunmasının hem yağlı hücrelerin büyümesini, hem de kanserin yayılmasına katkıda bulunan iltihaplanmayı teşvik ettiği zaten kabul edilmiştir. O yüzden kendini hastalıktan korumak isteyenler bu ilişkiyi ciddiye almalıdırlar." (1)

Sağlıklı beslenmede, bazı kimyasal işlemlerle yanıltılmadığı takdirde, en önemli rehber tat alma duyusudur. Cenab-ı Hakk'ın (cc), yaradılışta insan organizmasına küçük bir laboratuvar olarak yerleştirdiği dil ve damaktaki tat alma duyusu, sağlıklı gıdaları kolaylıkla analiz edebilmektedir. Dr. Schreiber'in söylediği gibi "Tat alma duyumuz, sanki bedenimizdeki hücreler için neyin iyi olduğunu anlayıp, sağlıklı yiyeceğe farklı tepki vererek bu mesajı bizim adımıza yorumluyor gibidir."

Sağlıklı bir hayat yaşamanın kendi tercihlerimiz doğrultusunda gerçekleşeceği bilinmekle beraber, çeşitli işlemlerle yapısı değiştirilen et ve süt ürünlerinin tüketimi, başta kanser olmak üzere birçok kronik hastalığın artış oranlarında, doğrudan bağlantı bulunmaktadır. Bu nedenle "Kanser gelişiminin büyük ölçüde çevredeki toksinlerle kamçılandığını kabul ediyorsak, kanserle savaşabilmek için yediklerimizi toksinlerden arındırmakla işe başlamamız gerekir." (2)

Sağlıklı gıda kaynaklarından olan yoğurdun içindeki probiyotik ve proteinler, endüstriyel metotlarla asırlardır tüketilen faydalı mikroplar deposu yoğurdun, yapısı değiştirilerek yoğurt olmaktan çıkarılmıştır. "Kimyasal yoğurtlara kıvam arttırması ve su tutması için jelatin ekleniyor. Bazı firmalar, endüstriyel yoğurdun maliyetini azaltmak ve tereyağı üretmek için sütün içindeki yağı alıyor ve yerine margarin ekliyor. "Pimarisin" adlı katkı maddesi ekleniyor. Bu madde, yoğurdun küflenmesini engelliyor, tadının-kokusunun değişmemesine sebep oluyor. Yoğurda, kanserojen olduğu bilinen "Aspartam", "Sakarin" gibi tatlandırıcılar ilave ediliyor. Geleneksel yoğurdumuzda koyun, keçi sütü kullanılırdı. Bu sütler, sanayide kullanmak için yeterli değil, çünkü çok pahalı. Satın aldığımız yoğurtların büyük bölümü ithal süt tozundan/proteininden yapılıyor.

Süt ürünlerinden en çok tüketilen peynir çeşitleri ve diğer kahvaltı ürünlerinde, kimyasal emülgatörlerin kullanılmadığı bir besin maddesi bulmak çok zor hale getirilmiştir.

Sağlıcakla kalın.

Dipnotlar:

1) Dr. Schreiber, Age.s.105-107

2) Age., s.110

3) Yalçın, Age.s.195-196