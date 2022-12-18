"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Hastalar Risalesi'ni Anlamaya Doğru: On Birinci Deva

Feyzullah ERGÜN
18 Aralık 2022, Pazar
“Ey sabırsız hasta kardeş! Hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber, evvelki hastalığından bu güne kadar, o hastalığın zevalindeki bir lezzet-i manevîye ve sevabındaki bir lezzet-i ruhiye veriyor. Bu günden, belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok; elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. (…) Sen, Cenab-ı Hakkın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma; bu saatteki eleme karşı tahşid et, “Yâ Sabûr” de, dayan.”

Bu devada, yoğunlaşan negatif düşüncelere karşı, sabır ve tevekkülün sağlayacağı manevî destekler nazara verilmektedir. Bunun yanında, hastalık dolayısıyla lütfedilen sevaplardan hasıl olan psikolojik rahatlama, ruhanî lezzet ve hafifleme duygularını coşturarak, sabır, şükür, tevekkül ve ibadetin yüksek derecelerine ulaşılabilir. Hastalıkların başlangıç noktasında, olumsuz düşüncelere odaklanıldığında, PSİKOLOJİK DENGENİN bozulması sonucu, organizmada da başlayabilecek dengesizlik ve bozulmalardır. Ruh ve beden sağlığındaki dengesizlik de, birçok kronik hastalığa çağrı olabilmektedir.

Hastalıkların, olumsuz düşünceler penceresinden değerlendirilmesi, insanın psikolojik dünyasına PANİK ATAK, DEPRESYON, obsesif-kompulsif bozukluk (vesvese kaynaklı, kontrolü güç olumsuz düşünce ve davranışlar) ve çeşitli fobilerin saldırısına neden olabilmektedir. Bediüzzaman Hazretleri’nin açıkladığına göre, geçmişte yaşanan sıkıntılı günleri düşünüp, üzülmenin ve gelecek zaman diliminde çekilebileceği düşünülen hastalık elemlerinden sıkılıp dertlenmenin, evham ve kuruntulardan kaynaklandığını, günümüzdeki bilimsel araştırmalar da desteklemektedir. Aslına bakıldığında, sıkıntılı ve elemli günler geride kaldığından, sevinmenin, psikolojik rahatlamanın dengelenmesinde önemli bir destek sağlayacağı ve tedavinin başarılmasında atılabilecek sağlam bir adımdır.

İnsanı hastalıklar karşısında en fazla yıpratan, BEDEN-RUH dengesinin zayıflamasına neden olabilen, davranış ve düşünce hali ise; olmayan bir hastalığın olumsuz varsayımlar üzerinden, evhamlarla beslenerek kesinlik kazandırılmasıyla, beyine üşüşen negatif hayâl ve düşüncelerin olumsuz etkisidir. Oysa ki, hastalık olmadığı gibi, yaşanacağı düşünülen zorlu günler de, gelmediği gibi, gelme garantileri kesin değildir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, olmayan bir hastalık ve henüz gelmemiş günlerin sıkıntılarıyla, kendine olumsuz TRAJİK SENARYOLAR kurgulayarak, üzüntü kaynaklarını kabartmak, insanın kendine verebileceği en büyük zararlardan birisidir. Adeta “Dereyi görmeden paçaları sıvamak” benzetmesine uygun bir hâl yaşanarak, hayatın çekilmez sıkıntılarla ve değişik yoğunluktaki streslerin baskısı altında yıpranarak, sağlığın elden gitmesine ve gerçek hastalıklara alan açacağı da, unutulmaması gereken bir hayat gerçeğidir.

Geçirilen hastalıklardan geriye kalacak olan, manevî sabunla yıkanarak arındırılmış bir beden, sabır kuvvetinin güçlendirmesiyle manevî kâr ve mutluluğa dönüşecektir. Hz. Ebubekir’i (ra.) sevindiren, Peygamber Efendimizin (asm.) büyük müjdesiyle, kurtuluşa ümitvar olmamıza nurlu işaretler veren hadis-i şerifle huzur bulalım: “Her kim bir kötülük yaparsa, onun karşılığını görür.” (Nisa. 123) ayeti inince, Ebubekir (ra.): “Ey Allah’ın Resûlü! Bu ayet indikten sonra, bizim kurtuluşumuz nasıl nasip olabilir ki?” diye sormuş ve Hazret-i Peygamber (asm.) şöyle buyurmuştur: “Ey Ebubekir! Allah hayrını versin. Hiç hastalık çekmiyor musun? Hiç musibete düşmüyor musun? Bunlara maruz kaldığında hiç sabretmiyor ve hiç üzülmüyor musun? İşte sizin günahlarınızın karşılığı budur.”

Yani kişinin başına gelen musibet ve sıkıntılar, günahlarının silinmesine vesile olur.” (1)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

1) Abdülkadir GEYLÂNÎ, El-Ğunye li-Talibi Tarik’l Hak, s.812 Gelenek Yayınları 201

Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Soğuk ve karlı hava geliyor

    Siber saldırganlar online alışverişi hedef alıyor

    Bu maaşlarla üç haneli enflasyonla mücadele edemeyiz

    Elon Musk tepkilere dayanamadı

    Bütçenin 4’te 1’i faize

    Teknostresle baş etmenin yolları

    İklim değişikliği koleranın yayılmasına yol açıyor

    Pakistan dünyaya Afganistan'ı hatırlattı

    AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeyecek

    Suriye'de sağlık sektörü de alarm veriyor

    "Hala bu tür birkaç büyük saldırı için yeterli füzeleri var''

    Kayseri şehitleri dualarla yad ediliyor

    Son 2 haftaya girildi: Ev hayvanlarınızı kayıt altına aldırdınız mı?

    Arjantin ve Fransa, şampiyonluk için sahada

    Peru'da 5 bin turist mahsur kaldı: Gösterilerdeki ölü sayısı 20'ye yükseldi

    Libya: Mısır'ın deniz sınırları kararını tümüyle reddediyoruz

    Tunus’ta erken seçimler için sandık başında - Partilerin çoğu seçimi boykot ediyor

    Malezya'da toprak kaymasında 23 kişi öldü, 10 kişiden haber alınamıyor

    Sağlık raporlarının uzatılması hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta da KHK engeli
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sarayın adayı Kılıçdaroğlu mu?
    Adnan NACİR

    Ahmakâne işler
    Ahmet BATTAL

    Hürriyet ve izin
    Mehmet KARA

    Bize oy verme
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Soydan

    Eşcinsel münasebet meselesi ve Müslümanlar
    Faruk ÇAKIR

    Fatura fukaraya mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hasan Doğan

    Benim hikâyem

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.