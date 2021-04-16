Leonardo da Vinci, birçok yönlerden Müslümanlara tabi olmuştur

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Hasan ibn-i Heysem’in yaptığı araştırmalar, nazariyatçı ve tecrübeci olan bu ‘Dahî Müslüman Bilginin, Batı’ya yaptığı tesirler muhteşemdir. Onun optik fizik sahasındaki nazariyeleri Yeniçağın ortalarına kadar, ‘Avrupaî İlme’ hakim olurlar. İngiliz Roger BACON’dan Alman Witello’ya varıncaya kadar geçen devre boyunca, bütün optik ‘Alhazen Nazariyeleri’ne dayanır. Karanlık oda, pompa ve torna ile ilk uçak makinesinin sözde mucidi İtalya’daki Leonardo da VİNCİ, birçok yönlerden Müslümanlara tabi olmuş, Alhazen’in eserinden kuvvetli ilhâmlar almıştır. O zamana kadar tamamen meçhul bulunan yıldızları, 16’ncı asırda Almanya’da Kepler’in araştırdığı kanunlara dayanarak, gözler önüne seren GALİLE Teleskopu’nun arkasında, ALHAZEN’in büyük gölgesi durur.”

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