Kadim tıp kaynaklarından sağlığı koruma prensipleri - 1

Günümüz tıp anlayışında da geçerliğini sürdüren asırlar öncesi sağlığı koruma prensiplerini gözden geçirirken ne kadar isabetli ve derinlikli oldukları hayret edilecek derecede görülebilecektir.

Zira tıbbın esas kaynağı, vahiy ve ilhama dayandığından, eskilerin devamı ve tıbbın büyük üstatlarından olan Hipokrat, sağlığın korunmasını anlatırken “Zararlı şeylerin azaltılması, faydalı şeylerin arttırılmasından daha hayırlıdır”, “İş konusunda tembellik göstermeyerek, mideyi de aşırı yemek ve içecekle doldurmayarak, sağlıklı hayatı sürdürebilirsiniz. Fazla kullanılan bütün şeyler, insan tabiatında alışkanlıklara sebep olur.” demiştir.

Bazı hekimler, “Sağlıklı yaşamak isteyenler, sağlıklı güzel gıdalarla beslenmeye dikkat etmeli ve yemeği iyi çiğnemelidir. Öğlen yemeğinden sonra, kısa süre uzanıp dinlenmeli, akşam yemeğinden sonra da kısa bir yürüyüş yapmalıdır. Tuvalet ihtiyacını gidermeden uyumamalıdır. Tok karnına hamama girmekten sakınmalıdır.” der.

Hekimliğiyle Resulullah’ın (asm) güvenini kazanan, Arapların Hipokratı, Haris ibni Kelede, “Sağlıklı uzun yaşamak isteyen, gündüz yemeğini geciktirsin, akşam yemeğini erken yesin.” der. Haris’in bulunduğu bir toplulukta, insanlar ona “Senden sonra uzak durmamız gereken bir tavsiyede bulun, dediklerinde: “Meyveleri olgunlaştığında yiyin. Hiçbiriniz hastalanmadan, ilaç alarak tedavi olmaya çalışmasın. Özellikle ayda bir defa midenizi temizlemeye çalışın. Gündüz yemek yiyen, yemekten sonra bir saat kadar uzanıp dinlenmeli, akşam yemeğinden sonra da kırk adım yürümelidir. Yemek yerken iyice çiğneyiniz. Acıkmadan yemek yemeyiniz. Midende yemek varken, başka yemek yeme. İdrarınızı bekletmeyin. Özellikle çiğnemekte dişlerinizin zorlandığı gıdaları yemeyin, zira mideniz onu sindirmekte sıkıntı yaşayacaktır. Vücudunuzun en değerli hazinesi olan kanınızın değerini bilin, ancak gerektiği zaman (tedavi gayesiyle veya hacamat gibi) akıtabilirsiniz. Hamama gitmeyi ihmal etmeyin, zira ilaçların etki etmediği atıkları temizler.

İmam-ı Şafiî (ra) sağlığı koruma konusunda: “Güzel koku koklamak, sık banyo yapmak, keten elbise giymek ve et yemek vücudu güçlendirir. Stres ve üzüntü vücuda zarar verir. Uyumadan önce göze sürme çekmek, yeşilliğe bakmak ve oturduğu yerin temizlendiğine dikkat etmek gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Lüzumsuz konuşmaları terk etmek, misvak kullanmak, salih kimselerin sohbetinde bulunmak, âlimlerin meclisine gitmek aklı güçlendirir, tavsiyelerinde bulunmuştur.

Halife Memun’un tabibi, sağlık öğütleri verirken: “Bu kurallara uyulduğu takdirde, sağlıklı hayat yaşanır, ölüm hastalığından başka bir şeyden zarar görülmez. Midede yemek varken, yemek yeme, Özellikle de dişlerinizin çiğnemekte zorlandığı bir gıdayı yeme, miden onu sindirmekte aciz kalır.” demiştir.

Galen, hastalanmamanın prensibini: “İki yemek arasında uygun olmayan gıdaları karıştırmam, birlikte tüketmem. Kesinlikle yemek üzerine bir yemek yemem. Bana sıkıntı veren yemeği midemde bırakmam” tavsiyesini yapmıştır.

Unutulmamalıdır ki: “Çok kelâm, çok uyku ve çok yemek vücudu hasta eder. Çok kelâm, beyin merkezini zayıflatır, ihtiyarlığı hızlandırır. Çok uyku, yüzün rengini sarartır. Kalbin manevî uyanışını engeller. Gözü yorar, vücudu tembelleştirir. Vücutta atık maddelerin birikmesine sebep olur. Çok yemek ise, midenin giriş kapısını ifsat eder. Vücut direncini zayıflatır. Atık maddelerin birikmesine neden olur ve tedaviyi de zorlaştırır. Dört şey vücut sağlığını yıkıma uğratır: Gam, keder, hüzün, üzüntü, açlık ve uykusuzluk. Dört şey de ferahlatır: Yeşilliklere bakmak, akarsuyu seyretmek, sevilen insanlarla birlikte olmak, meyveli ağaçları seyretmek huzur verir, dinlendirir ve mutlu eder.”

Sağlıcakla kalın...