Reyhanlı'nın Reyhanı (8)

Risale-i Nur’u hayatının merkezine güçlü bir direk olarak yerleştiren ve her safhasına program edinen, fena fil-hizmet gayreti içinde durmadan koşan, huzur ve rahmet aleminin sakinlerinden ve her zaman güzelliklerle hatırlayacağımız, Reyhanlı’nın reyhanı Nurettin Tokdemir ağabeyimizi vefat yıldönümünde anarken, not defterinden yıllık sohbetini ibretle takdim ediyorum.

- Kitaplar yaşayan organizmalardır. Onunla ünsiyet kuralım, akraba olalım. Kitaplar okuyucusunu arar, arıyor.

- Ders yaparken güzel bir göz (ilgili, araştırmacı göz) bulmalı, motive eder sizi.

- Ağlamıyoruz. Günahlarımıza ağlayalım. Affetmek, kendini affetmek demektir. Ramazan’a hazırlanırken kalpler yumuşuyor. Herkes birbirini affetmeye hazırlanıyor.

- Arkadaş aynı yöne bakan demektir. Hepimiz Medine’ye bakıyoruz. Kıblemiz Mekke’dir. Gözümüz Ravza-i Mutahhara’dır. Aleyhisselatü Vesselam heyecanında buluşalım, hepimiz.

- Aşk ve şevk verir Risale-i Nur okumak. O olmayınca şevk-i mutlak nasıl olur?

- Güvenilir Aleyhisselatü Vesselamın, güvenilmez ümmeti olduk. Çünkü Muhammedü'l-Emîn’dir.

- Affetmek istemeseydi, tevbe ettirmezdi.

- Rahman Suresi’nde, her an iş başındayım diyor, Allah.

- İki günü eşit olan zarardadır, diyor. 1 yıl, 2 yıl, 30 yıl olan ne olur?

- Aklını, iradeni niye geliştirmiyorsun, umudunu kim kaybeder? İblis umudunu kaybetmiş demektir. An’ı mutlaklaştıranlar, umutsuzdur.

- İnsan âlemin özüdür. İnsan âlemin gözbebeğidir demektir, sanatın arkasındaki sanatkârı görmüşse. Sanata hayran oluyor. Arkasındaki sanatkârı görmeyenlere ne yazık.

- Yunan intihaldir, çalmıştır, çalmışlardır. Yunan, Mısır’dan çaldı, Batı Endülüs’ten çaldı, kaynak göstermediler.

- Okumayı bıraktık. Müslümanı tanımak kolay. Dergisi, kitabı yok. Ona buna bakıyor, rahatım diyorsa, selam veren o Müslümandır. Kahvehaneler bizim, tesbih bizim.

- İlk emre uymazsak, kurtuluş yoktur. Kurtuluş okumaya bağlıdır. Biz lahmacunla, pide ile, kebap ile meşgulüz.

- Kur’ân’ın bir ismi nurdur. Tarık’dır. Necm-i sâkıb’dır. Kur’ân karanlıkları delip geçen ışık huzmesidir.

- Mazruf çok önemlidir, ne doldurduğun çok önemli. Onları ne ile anlamlandırdığınıza bağlıdır. İçinde vahiy yoksa her şey karanlıktır.

- Kadir Gecesi’nde, "ruh”tan maksat Cebrail'dir (as). Kadir Gecesi’ndeki “ruh” vahiy anlamındadır. Ramazan okuma ayıdır.

- Kitap insan gibidir. O sevilmeli, kitaba dokunmalıdır.

- Çağın en büyük problemi, kan davasıdır. Niye devam ediyor? Aleyhisselatü Vesselamdan dinleyelim: "Sebebi hukuksuzluk. En büyük bela, ırkçılıktır. 1789 bizi milliyetçi yaptı. 19. Yüzyılda bize zerk ettiler. İki milyar bir araya gelemiyor. Uhuvvet yerini almalı. Hitler ırkçıdır. Irk hayvanlarda var.

- Arab’ı Araplaştırdık, Türk’ü Türkleştirdik, Alevî’yi Alevîleştirdik, Sünnî’yi Sünnîleştirdik. Ahlâkî dönüşüm önemli. Kalpleri ihya edelim.

- Sağlıkla ilgili: Egzersizin iki dakikası bile yararlı; vişne mi, kiraz mı? Vişne, koşmak mı yürümek mi? Yürü. Akıl yolu protein. 1-5 hurma kanseri önler. Hurma mu’cize, folik asit çok. Ceviz, hurma ile yenirse, folik asit çoğalır. Çekirdeği mülayimleştirir, şekeri, tansiyonu önler. Kilo, kanser yapar. En fazla iki dilim ekmek. Oruç, hücre yeniliyor. Kan hücrelerini arttırıyor. Aleyhisselatü Vesselam orucunu sütte bekleyen hurma ile açıyor.

- Tarih ideoloji oldu, halbuki tarih öldü.

- Kendine gel! Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur.

- Haklı olsak bile dikkatli olmalı.

- Hediyeleşmek empatiyi arttırıyor. Boş gitmemeli. Senin için önemli olan bir şeyi vermelidir. Çeyrek taktılar, biz de çeyrek takalım yanlış. Sen de yarım yap.

- Yılda bir kere çocuk esirgemeye, huzur evine gidin.

- Unutmaya karar verin. Ben değişmeye karar veriyorum. Hayatımı değiştirmek istiyorum.

- Meyve kurdu en güzel beslenir. Tilki olmaya başladığınızda, çok şey kaybedersiniz.

- Beslenme önemli. Süt, yoğurt, hakikî tereyağı, dengeli bal. Buğdayın kepeğinden ekmek yap. Basit şekerden kaçınılmalıdır. Yoğurt, 18 saat çalışmayan bağırsakları çalıştırır, az yedirir, Şart mıdır? Şarttır.

- Âlimlerin görevi, Allah’la kul arasında bağlantıyı kurmaktır. Zalimlerin arka planında, nefis var. Nefsi terbiye etmeyince, nemrutlaşır. Nefsi terbiyedir orucun hedefi, nefis terbiyesi süreklidir. Nefse karşı iradeyi iyi kullanmalıdır. Sabır gösteren terakki eder. Nefs-i emaredeki hususiyetler, yeme-içmedir, zevktir. Tahditli yaşamak zorundadır. Yoksa hayvan olur. Fabrika ayarı budur.

- Aydın insan, sorumluluk duyandır.

- Sıla-i rahim kurbiyete sebeptir. Her vesileyle yapılmalı.

- Kadınlar evimizin direğidir.

- İman gözlüğü veriyor Risale-i Nur. Davada şahsîleşme yok.

- Kendi iradesine sahip olmaktır, demokrasi.

- Çocuklar sermaye, torunlar kâr. Sevmek dede ve ninelere düşüyor. Meşakkat anne ve babaya düşüyor.

- Cahiliye bilgisizlik, kendini bilmemezliktir. Cahilin dostluğu, şer oluyor. Şuur çok önemli, ne yaparsan şuurlu olmalısın.

- Tabiat, Allah’ın sanat galerisidir. Koca dünya hanında yalnız mı kaldın? Yalnız değiliz.

- Dünyada alma neticeyi beddua ederek, bırak ahirette cezasını alsın.

- Nasıl din? İndirilen din olmalı, uydurulan din değil. Resul’ün yolunu yol edinseydim, diyecek insan. Allah’a davet edenden daha güzel sözlü kim olur?

- Tevazu güce dönüşür. Huzur ve barış, adalet arayışı şart, ekmek her şey değil.

- Şeriatın tekliflerine nefis karşı çıkar. Bütün hukukların temelinde vahiy vardır.

- İmanî hakikatlerin içselleştirilmesi, ahlâkı da beraber götürür.

- Kapların en kötüsü, dolmuş olan kap yani midedir. Mide de oruç tutmalı ama akıl da, irade de oruç tutmalı. Ayların sultanı Ramazan, Ramazan’ın sultanı da Kur’ân’dır.

- Kabe’nin içi putlarla dolmuştu, komedi vardı. Toplum çürümedeydi, kangren halindeydi. Aleyhisselatü Vesselam bunun ortasındaydı. İlâhî irade, oraya müdahale etti.

- Okuma Arapça’da üç kelime ile karşılanır. Kıraat, aklın okuması, tilavet dilin okuması, tertil gönlün okuması olunca, Kur’ân okuma gerçekleşir. İkra’, burada aklın okuması anlamındadır, düşün anlamındadır. Düşünce, zihni harekete geçirir. İkra’ bu şeylerin farkına bakıp, geri dönüp bakmayı istiyor, derinlikli bak diye. Tedebbür, aklın devrede olduğu demektir. Kıraate yakındır. Yaratılanlar okunacak ki, Yaratan bilinsin.

- Namaz kıraatle olmalı, tilavete dönüştürdük. Şekil var, ruhu yok namazın.

- Ûlûl elbab: Özü ile ilgilenenler, ibret alırlar, yoksa kabukta kalırsın. Tedebbür şarttır. Elbab, lüb anlamındadır.

- Üstad’ın hatırası: “Küfrün beli kırıldı” diyor. Urfa yolunda “Küfrün başı da ezildi” buyurmuş. Risale-i Nur talebeleri, Müslümanların nokta-i istinadıdır.

- Zikr, Kur’ân’ın adıdır, İlâhî öğüt anlamındadır. Zikr, onur haysiyet anlamındadır.

- Fıtrata yerleştirilen güzelliklerle, vahyi bütünleştirmek lazımdır.

- Bir ışık olmazsa göremeyiz, beyin olmazsa göremeyiz. İlâhı görmeye aklımız ermez. Biz sebeplerle düşünürüz, O, her sebepten azadedir.

- Basirete gönül gözü deniyor. Gönül gözü, ruhun gözüdür. Olanı, yani gözümüz özgül ağırlığı olanları görür. Gönül ışığı vahiydir.

- Cahilin sofusu, şeytanın maskarasıdır. Keramet sahibi olmak, istikamet içinde olmaktır, insan olmaktır, kul olmaktır.

- Ahiret yokuşunu çık, ucunda Cennet var. Bedel ödemedin.

- Riya iman hastalığıdır.

- Çocuklara dört yaşından sonra “Allah beni görüyor” diye öğretin. Basir ismini öğretin. Kur’ân ahlâkı, eylem ahlâkıdır. Allah yaptıklarınızı görmektedir, diye kuvveden fiile çıkarılmalıdır.

- Modernite, sekülarizasyon etrafımızı çok sarmış, duyarlılıklarımızı kaldırmış, farkındalık şuurunu öldürüyor.

- Ne yaparsan bir misyonu olsun. Amacı gayesi olsun, yüksek hedefi olsun. Başarılı olmak için, donanımlı olmalı. Ölçülü ol, hedef koy.

- Allah hikmeti dilediğine ve dileyene verir. Kime hikmet verilmişse, ona çok hayırlar verilmiştir. Bunu, ulü’l-elbab anlar. Ruh, akılla bilir, vicdanla ve irade ile yapar. Akıl, vicdan, irade pasif olmamalı, bunlar ruhun emrindedir.

- Allah’ın yoluna hikmetle çağır ne demek? Allah’ın yolu, doğruya en güzel üslupla olmalı.”

Rahmetullahi aleyhi ebeden daimen.