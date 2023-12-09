Şifa hazinesi: Gül (1)

Yeryüzünü bizlere sonsuz ilim, kudret ve hikmetiyle en mükemmel şekilde döşeyerek, hazırlayan Cenab-ı Hakk (cc), ihtiyaç duyulabilecek her türlü nimet ve sayısız şifa kaynaklarını rahmet hazinelerinden, cömert merhametiyle hazırlamıştır.

Vücudumuzun sağlıklı ve güçlü olması için sayısız gıdalarla sonsuz keremiyle besleyen Cenab-ı Hakk (cc), ruh ve bedenimizin rahatlaması için bitkileri de şifa hazinesi olarak ihsan etmiştir. Bitkiler aleminden deva ve şifa kaynağı olarak dikkati çeken rengarenk çiçeklerle yeryüzünü süslerken, güllerin değeri üstün kılınmıştır. Zira insanı mutlu eden, en güzel renk ve kokular güle yüklenmiş, bundan dolayı GÜL-İ MUHAMMEDÎ (asm) olarak sembolleşmiştir.

Güzel kokunun simgesi olan gül, aromaterapinin (koku ile tedavi) en güçlü ilacıdır. Evet gül, eski tıp kaynaklarında olduğu gibi, Müslüman tıp alimlerinin eserlerinde de geniş etkili ilaç olarak belirtilmiştir. Zira unutulmamalıdır ki, beynimizin dış dünyaya açılan tek kapısı olan burun, aldığı güzel ve etkileyici kokuyu, duyarlı sinirleriyle hemen beyine iletir. Hoş kokularla uyarılan beyin, organizmaya HUZUR SİNYALLERİ gönderir. Etki mekanizması hızla yayılan şifa kaynağı kokular, modern tıbbın kontrolünde, destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır.

Gül başta olmak üzere, güzel kokular beyin fonksiyonlarına etki ederek, pozitif uyarılarla, daha sakin ve rahat duygular sağladığı yoğun araştırmalarla keşfedilmiştir. Gülün ilginç özellikleri araştırılırken, Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’un verdiği değerli bilgilerin önemsenmesi gerekir. “Uyku esnasında gül kokusu altında olmanın, yeni alınan bilgilerin daha güçlü bir şekilde kayıtlandığı bildirildi. Sağlıklı ve düzenli uyku, hafızanın işlemesi ve uzun süreli kayıt alması açısından çok önemlidir. SCİENCE dergisinde yayınlanan, bir araştırmaya göre; yatak odasında gül bulundurmak, bilgilerin belleğe yerleştirilmesinde şaşılacak derecede olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır. Hatta kısa süreli gül kokladıktan sonra bile, belleği güçlendirdiği ve unutkanlığı önlediği ifade edilmektedir. Araştırmacılar, uyku esnasında gül kokusu altında olmanın, bilgileri, daha güçlü bir şekilde kayıt altına alındığı ifade edilmektedir. Bu bilimsel araştırmadan yola çıkarak, unutkanlık sorunu olanların ya da hafızasını daha güçlü hale getirmek isteyenlerin, yatak odalarında bir vazo gül bulundurmalarını tavsiye ediyorum. Hatta sabah uyanıldığında GÜL SUYU ile ferahlamak ya da gün içinde zaman zaman gül kokusu veya gül suyu kullanmak hafızanızı olduğundan daha fazla güçlü kılabilir ve UNUTKANLIĞI yenmenizi sağlayabilir” (1)

Müslüman hekimlerin kaynak eserlerindeki gülün sırlarına ulaşmadan önce, Japon bilim adamlarının günümüzdeki araştırmalarına dikkatle bakmamız yerinde olacaktır. Bir araştırma sonucuna göre: “Gül, beyin dalgalarınızı değiştirerek daha sakin bir seviyeye indirir ve daha sağlıklı hissetmenizi sağlar. Beyin hücrelerinin yenilenmesini sağladığını belirten bilim adamları, bir koku efektinin beynin hangi parçalarını etkilediğini ölçümleyebilmişlerdir. Elde ettikleri sonuçlara göre; burnunuza gelen birçok yapay kokulara oranla, ilginçtir ki yalnızca doğal kokular beyin dalgalarınıza etki edebilmektedir. Bu nedenle evinizde kullandığınız koku spreyleri, yaşadığınız alanın güzel kokmasını sağlayabilir fakat aromaterapinin yararlı etkilerinden faydalanmanızı sağlamaz.” (2) SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) https://www.saidnursi.de/gulun-ilginc-ozelligi

2) Mariah JAGER, Yedikleriniz İlacınız Olsun, s.33, Yakamoz Kitap 2013