52. yıl coşkusunu dünya ile paylaştık

52. YILA GİRİŞİMİZİ KKTC, AVUSTRALYA, AVUSTURYA, ALMANYA, FRANSA, AMERİKA VE MEDİNE’DEN KATILIMLARLA KUTLADIK.

AÇIŞ KONUŞMALARI

Cenk Çalık’ın sunduğu programda Mustafa Başkarcı’nın okuduğu aşirden sonra açış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, açılış dersini Sertaç Lüser yaptı ve Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu konuştu.

4 KITADAN KONUŞMACI

Sonra Kâzım Güleçyüz’ün moderatörlüğünde Eyüp Aktaş (KKTC), Refik Koyu (Avustralya), Mikail Yaprak (Avusturya), Safvet Efe (Almanya), Abdullah Kuşe (Fransa), Uğur Akar (ABD) ve Ahmet Emin Koçak (Medine) konuştular.

ÖZEL SAYI VE ASA-YI MUSA’LI KAMPANYA

Program yoğun ilgi ve heyecanla izlenirken, gazetemizin dünkü 52. yıl özel sayısı ve Yeni Asya Neşriyat’ın 21 Şubat için duyurduğu Asa-yı Musa hediyeli kampanya da tahminleri çok aşan bir talep gördü.

52. yaşımızı coşkuyla kutladık

Yeni Asya Gazetesinin kuruluşunun 52. yıl heyecanı pandemi döneminin getirdiği şartlar dolayısıyla Euronur tv’den canlı olarak yayınlandı. 2 saatlik program sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından ilgiyle izlendi.

Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluşunun 52. yıl program, Mustafa Başkarcı’nın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı ve Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik’in açılış konuşmasıyla devam etti.

İzzet Atik, “‘Zalimler için yaşasın Cehennem’ diye haykıran, Üstadımızın yolunda giderek gazetemizin değişmez mesajı olan ‘Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır’ hakikatiyle kıyamete kadar yazmaya, çizmeye, ve Risale-i Nurlar’ı bütün dünyaya neşretmeye devam edeceğiz” dedi.

Atik şöyle devam etti: “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi ikinci 50 yılda da hiçbir güç bizleri bu hedeften saptıramayacaktır inşallah. Üstadın ‘Ben onu dünyalara değişmem’ dediği en birinci talebesi Zübeyir Gündüzlap’in önderliğinde kurulan Gazetemiz dâvâmızın sözcülüğünü yapageldi bugüne kadar. Risale-i Nurlar’a kendi malı gibi sahip çıkan tek başına kalsa bile hakikatten vazgeçmeyen siz kahramanların dâvâ arkadaşlığını uzun yıllar sürdüren Mehmet Kutlular Ağabeyi ve geçmişte bu dâvâya hizmet eden bütün abileri şükranla anıyorum.”

Program, Yeni Asya Gazetesi’nde ve Genç Yorum Dergisi’nde yazan Sertaç Lüser'in Risale-i Nur dersiyle devam etti.

Daha sonra söz alan Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Vapur ise “İstikbal İslâmındır” başlıklı bir konuşma yaptı.

Ali Vapurlu şöyle devam etti: “Hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlıyorum.

Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından yayınımızı izleyen çok kıymetli izleyiciler. Gazetemizin yayın hayatına başlayışının 52. Yılını kutlamak üzere tertip edilen programımıza, hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Bediüzzaman Hazretleri’nin; “Sen fenaf’il Said olmak mecburiyetindesin” dediği, sadâkat timsali olan, yakın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in “Kardeşim Risale-i Nurlar’ın yalnızca imanî bahislerinin okunması, içtimaî vahdetimizi temin etmez. Lahana yaprağı kadar da olsa, günlük bir gazeteye ihtiyacımız var.” idealinin bir neticesi olarak, 21 Şubat 1970 tarihinde günlük Yeni Asya Gazetemiz basın dünyasındaki yerini almıştır.

Yeni Asya Gazetesi; memleketimizin ve İslâm dünyasının imanî, içtimaî ve siyasî sahalarda fevkalâde sıkıntılı günler geçirdiği 1900’lü yılların başında, şarkın yalçın kayalıklarından gelip, İstanbul âfâkında tulû eden Bediüzzaman Hazretleri’nin gazete çıkarma teşebbüsünün günümüzdeki tezahürüdür.”

‘Dünyada Yeni Asya’

Programın en heyecanlı kısmı olan, moderatörlüğünü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz’ün yönettiği, ‘Dünyada Yeni Asya’ temasında, Kâzım Güleçyüz, “Bir 21 Şubat’ı daha bütün dünyadaki okuyucularımızla birlikte idrak etmenin sevincini yaşıyoruz. Her 21 Şubat bir bahar müjdesinin gerçekleştiği bir gün. Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak yayın hayatına 51 sene önce başlamış olan Yeni Asya her 21 Şubat’ta Üstadın eskilerde vermiş olduğu müjdeyi tazeliyor ve inşallah her 21 Şubat hizmetimizde yeni yeni bahar çiçeklerinin açılacağının müjdesi olarak tahakkuk edecek. Bu yayınımızda küçük, mütevazi bir dünya turu yapacağız. Duraklarımızda Yeni Asya sözcüleri hissiyatlarını, düşüncelerini, hizmetlerini bizlerle paylaşacaklar” diyerek sözü diyerek KKTC’den Eyüp Aktaş’a bıraktı.

KKTC Temsilcimiz Eyüp Aktaş şunları kaydetti: “Fakir 1972’de Yeni Asya ile müşerref olmuştur. 1974’te Kıbrıs’ a gelişimizden sonra da Yeni Asya ile muhabbetimiz devam ediyordu. Yeni Asya Olarak ilk Dershane İlk Büro Hizmetleri Başladı. 1984 Yılında Rahmetli KKTC Reisi Cumhuru Rauf Denktaş’la teşrik-i mesaimiz başladı. Kaleme aldığı Gençlere Öğütler Kitabı Bir Kıraathanede elimize geçti. Okuyunca dikkatimizi çekti. Kitabı Gazetemize postaladık. Belli bir zamandan sonra Gazetemizde tefrika olarak neşredildi. Bu Eseri Neşretmek için Rahmetli Denktaş’tan telif izni istememiz teklif edildi. Denktaş Makamına kâbûl etti. Kitabının Gazetemizde Tefrika Olarak Çıkan Sayılarını ve Bazı Neşriyatımızı Takdim ettik. Kitabının Neşriyatımız arasında neşredilmesi için telif iznini istediğimizde peki olur deyince. Efendim Telif ücreti olarak ne talep ediyorsunuz dediğimizde ücret istemiyorum. Hizmet olsun dedi.

Ve Rahmetli Denktaş’la Muhabbetimiz böylece devam etti. İlk Kitabı Neşredildiğinde Bir miktar kitabını hediye olarak takdim ettik. Kapağını Görünce Takdir ederek. Bu işi mükemmel yapıyorsunuz diye iltifat etti.”

Yeni Asya Avustralya’da

Yeni Asya’nın Avustralya’daki varlığını ifade eden İzmir-Tire doğumlu olan Refik Koyu, Avust- ralya’ya nasıl gittiğini ve Yeni Asya’nın nasıl ulaştığını anlattı: “İstanbul’da iken Zübeyir Gündüzalp Ağabeyi ziyaretle görüşmek nasip oldu. 1969’da Avustralya’ya geldik. Benim gazeteyle tanışmam haftalık İttihad Gazetesi ile oldu. Çünkü o zamanlar Yeni Asya henüz daha çıkmamış idi. 6 ay sonra Gazetemiz Yeni Asya’nın yayın hayatına başladığını duyurdu ve ben de Avustralya’dan abone oldum. Yeni Asya benim için doğru İslâmiyeti ders veren ve okuyucusunu hiçbir zaman yanıltmayan ve mahcup etmeyendir. Yeni Asya benim için hak hukuk hürriyet ve istikamet demektir.”

Yeni Asya Avusturya’da

Avusturya’daki Yeni Asya hizmetlerini özetleyen edebiyatçı yazar Mikâil Yaprak şöyle konuştu: “Avrupa’da hizmetlerin başlaması noktasında şahıslar bazında ilk akla gelen isim, 1934 Konya doğumlu Muhsin Alev Ağabeydir. Diğer adıyla Muhsin Elkonevi. 1954 yılında Berlin’e gelip yerleştikten sonra orada kaldı. Daha sonra Üstad da onun orada kalıp hizmet etmesini istemiştir. Zamanla Berlin’de Almanların da dahil olduğu bir cemaat meydana geldi ve bir matbaa kuruldu. Bu teşebbüs bir çekirdek hükmüne geçti, zamanla neşvünema buldu, dal budak saldı.. 1960’dan sonra Avrupa’ya işçi göçü başladı. Haliyle Nur dairesinde hizmetleri sebkat etmiş abiler ve bazı son şahitler de bu kervana katıldılar. Nur hizmetlerinde şahıslar dönemi, zamanla yerini şahs-ı manevîlere bıraktı. Dernekler, cemaatler, medreseler olarak hizmetler gelişip genişledi. Bugün Yeni Asya ekolü olarak Avrupa’ya yayılmış dersaneler ve vakıflar, meşveretlerle hizmetlerini yürütüyorlar.”

Yeni Asya Almanya’da

Almanya’dan Safvet Efe, “Risale-i Nurlar’ın 1965’lerde sadece Küçük Sözler, İhlâs Risalesi’yle tanıdım” dedi. Almanya’ya geldiklerinde bir cemiyet kurduklarını anlatan Efe, sohbet sırasında başlayan bir münazarada Nurcular’ın üstün geldiğini bunun üzerine onlara nereden geldiklerini sorduğunu, hizmetlere başlayışın o andan itibaren olduğunu anlattı. Efe, “Dersleri can kulağıyla dinliyorduk. Küçük Risaleleri de hep tramvaylarda, otobüslerde okuyorduk. Yeni Asya Gazetesi basın camiasının müsbet hareket temsilcilerinin en önünde gelir. Yaptığı yayınlar bunun açık delilleridir. Hiçbir zaman okuyucularını kanunsuz şeylere teşvik etmemiştir. Daima müsbet hareket istikametinde yayın hayatını devam ettirmiştir.

Yeni Asya Paris’te

Risale-i Nur taklidî imanı tahkikî imana çevirir

Sıradaki durakta Fransa’nın Paris şehrinden Abdullah Kuşe, “Risale-i Nur taklidî imanı tahkikî imana çevirir. Ehl-i imanın imanını tâdil eder. Yeni Asya Nur cemaati de, gerek Türkiye, gerek İslâm âlemi, gerek Avrupa ve diğer ülkelerde iman hizmetlerini yapmayı kendine vazife addeden samimî, fedakâr Nur Talebelerinden oluşur. İman; hürriyet; demokrasi; ittihad-ı İslâm; aile; gençlik noktalarında Risale-i Nurlar’ın gösterdiği yol ile, Üstadımızın izinden gitmeye çalışır. Risale-i Nur’un naşir-i efkârı olan gazetemizin kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Çalışanlarını tebrik ediyoruz.”

Yeni Asya Amerika’da

Yeni Asya gençlere çok faydalı oldu

Sıradaki durakta kıt’a değiştirerek, Amerika-New York’tan Uğur Akar. Giresun’lu olan Uğur Akar, “1981 senesinden bu yana Yeni Asya okuyucusuyum. Yeni Asya’yı ABD’ye geldikten sonra 90’a kadar elde edemedim. 90’dan sonra bir şekilde irtibata geçip Yeni Asya siparişi verdik. Abone olduk. Biraz gecikmeli de olsa gazetemizi elde ediyorduk. Sonra Yeni Asya Neşriyat’ın yayınlarını da temin edebildik. Bu yayınlar New York Eyaletinde yeni yeni oluşan Türk vatandaşı göçmenlerimizin çocuklarına, gençlere çok faydalı oldu. Bugün de Risale-i Nurlar ABD’de Hıristiyan tebaaya hususen bir can simidi mabedinde. İnşallah New York’ta kendimize ait bir büro tarzında küçük bir mekân açmayı düşünüyorum. Hem Yeni Asya Neşriyat bürosu hem de Risale-i Nurlar’ın tanıtıldığı bir merkez olsun diye” ifadelerini kullandı.

Son durakta Kutsal topraklar olan Medine’den Ahmet Emin Koçak

1982 yılında Medine’ye gelince aboneliğimi yurt dışı yaptırdığını, aldığı gazeteleri okuduktan sonra arkadaşlarımın okuması için onlara verdiğini anlatarak, Medine-i Münevvere’de dershane hizmetlerinin daha önceleri evlerde yapılırken, daha sonraları daire kiralandığını kaydetti.

Gençlerimiz, bu hizmetleri götürecek şekilde kendilerini yetiştirmeli.

Programın sonuna doğru Yeni Asya.com.tr’nin ulaştığı kitle ile ilgili bazı istatistiki bilgiler paylaşan Güleçyüz, “24 saatlik anlık haber paylaşma özelliği ile 5 yıldır hizmet veren Yeniasya.com tr yi ziyaret eden 30 milyonu aşkın kullanıcı 237 milyon sayfa görüntülenmesine ulaşarak önce iman ve ahlâk, aile ve eğitim temel prensipleriyle gündemi yorumlayan ve gündem oluşturmaya gayret eden Yeni Asya ile Risale-i Nur penceresinden yorum ve değerlendirmelerle güncel gelişmeleri takip etmiştir ve etmeye devam etmektedir” dedi.

Güleçyüz, “Bu mütevazi dünya turumuzda Kuzey Kıbrıs’tan başladık, Avustralya, Avusturya, Almanya Fransa, Amerika ve Mukaddes topraklar ve geldik Türkiye’ye. Türkiye’de Yeni Asyamızın emektar isimlerinden çizerimiz, sorumlu yazı işleri müdürümüz İbrahim Özdabak sizlere hitap edecek” diyerek sözü İbrahim Özdabak’a verdi.

Devirler değişti Yeni Asya değişmedi

İbrahim Özdabak şöyle konuştu: Herkesi muhabbetlerimle Selâmlıyorum...

Belki tekrar gibi olacak, ama yine o bilinen serencam ile sözlerime başlamak istiyorum...

Bediüzzaman Said Nursî’nin sadık, kahraman bir talebesi olan Zübeyir Gündüzalp’in “Lahana yaprağı kadar bir gazetemiz olsa” arzusu önce İttihad, ardından Yeni Asya olarak Babıali’de yeni bir gazetenin doğmasına sebep oldu.

Bir lahana yaprağı ne kadardır? Bir mektup kâğıdı kadardır.

Gazetenin bir sayfası dört mektup boyutlarında olduğuna göre, 12 sayfalık bir gazetede 48 mektup her gün okuyuculara ulaştırılıyor demektir.

Bu mektupların her bir sanitmetrekaresi özenle seçilmiş tertemiz haberler, bilgiler, yazılar ve resimlerle dolu olmalıydı. Evinize gönül rahatlığı içinde götürebilmeliydiniz.

Risale-i Nur hakikatlerini gazete vasıtasıyla dünyaya ilân etme idealiyle çıkan Yeni Asya, hep mesleğinin en iyileriyle çalıştı.

Bir defa, mesleğinin zirvesinde bir gazeteci rahmetli Mustafa Polat ile işe başladı.

Sonra, Babıali’nin en iyi basın ressamı Gürbüz Azak’la sayfalarına şekil verdi.

Cumhuriyet döneminin en iyi karikatüristlerinden Vehip Sinan’la mesajlarını topluma ulaştırdı. Ve bünyesinde çok değerli gazeteciler yetiştirdi.

52 yıllık yayın hayatında, 18 bin 363 gazeteyi okuyucusuyla buluşturdu. 18 bin dünya, 18 bin lâhika.

Yeni Asya’da çizmek demek, hakikat dürbüniyle hadiselere bakmak demek.

Bir çok gazetenin gazete olamadığı,

Bir çok yazarın, yazar olamadığı,

Bir çok aydının savrulduğu,

Haksızlıklar karşısında başını kuma gömdüğü bir zaman diliminde...

Yeni Asya’da yazmak-çizmek demek, hakikati haykırmak “Zalimler için yaşasın Cehennem” manşeti atabilmek demektir...

Yeni Asya aldanmadı, aldatmadı ve okuyucusunun başını hep dik tuttu.”

HABER: LÜTFİYE KEF

lutfiyekef@gmail.com

Dünyada Yeni Asya | #YeniAsya52Yaşında​ | EuroNur.tv