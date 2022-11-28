E-gazeteye abone olmak çok kolay!

Siz değerli okurlarımızdan gelen talepler arasında yer alan; “İnternet üzerinden E-gazeteye nasıl abone olabilirim?“ sorusuna pratik bir şekilde ışık tutacak bir yönergeler dizisini hazırladık. Kolaylıkla istifade edebileceğinizi ümit ediyoruz...

Yeni Asya e-gazeteye üye/abone olmak ve abonelik satın almak için www.yeniasya.com.tr ' adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Nasıl mı? www.yeniasya.com.tr 'ye giriş yaptıktan sonra sitenin sağ tarafında bulunan ve bugünkü gazetenin de 1. Sayfa resminin bulunduğu "Yeni Asya, matbaadan önce ekranınızda" linkini tıklayın.(İsterseniz internet tarayıcınız üzerine direkt linki yazarak da giriş yapabilirsiniz: https://www.yeniasya.com.tr/e-gazete/ ) Gelen sayfada “Abone değil misiniz? Abone olun!”a tıkladıktan sonra aşağıdaki örnek sayfaya yönlendirileceksiniz. Açılan sayfaya, Adınızı ve Soyadınızı, E-mail adresinizi ve kendinizin belirleyeceği bir “Parola” oluşturunuz ve ardından “Devam et” tuşuna basınız. Açılan sayfada satın almayı düşündüğünüz aboneliği seçerek “Siparişe devam et”e tıklayın. Bu adımı gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemlerinin tamamlanması için www.yeniasyakitap.com alışveriş sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan www.yeniasyakitap.com sayfasında aşağıdaki adımları takip ediniz. 1. ADIM: Burada Sepetinize eklediğiniz e-gazete üyeliğiniz için “sipariş ver” butonunu tıklayın. Açılan sayfada isterseniz "Üye olmadan devam et" seçeneğiyle de hızlıca satın alma işleminizi aşağıdaki örnekte olduğu gibi gerçekleştirebilirsiniz. 2. ADIM: Açılan sayfada fatura bilgilerini ve ödeme seçeneğini seçtikten sonra “İleri” butonunu tıklayınız. 3. ADIM: Açılan sipariş onay sayfasında ise; “sipariş koşulları şartlarını okudun” kutucuğunu tıklayarak (yani aktif hale getirerek) “Onayla” butonunu tıklayın. 4. ADIM: Onayla butonuna bastıktan sonra, “Teşekkürler. Siparişiniz tarafımıza ulaşmıştır.” diye yeni bir pencere sizi karşılayacaktır. Bu son adım da ise; aktivasyonunuzun gerçekleştiği konusunda sistem tarafından e-posta adresinize mesaj gönderilecektir. Gönderilen iletiden sonra ister bilgisayarınızdan, isterseniz android/ios gibi platformlardaki uygulamalarımız aracılığıyla da kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak e-gazetenizi okuyabilirsiniz. SORU: “Daha önce satın aldığım aboneliğimin süresi bitti. Yeniden aboneliğimi nasıl (Yenileyebilirim) uzatabilirim?” Mevcut aboneliğinizin süresini uzatmak ve yenilemekte oldukça basit. Bu işlem için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkinden günlük takip ettiğiniz gazetenizin “e-gazete abonelik bilgileri”nizi görüntüleyeceğiniz kontrol paneli sayfanın hemen sağ üst köşesinde bulunmakta. Buradan kişisel bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz gibi mevcut aboneliğinizin süresini de görüntüleyebilirsiniz. Mevcut abonelik tarihinizin yanında yer alan UZAT butonuna tıklayarak sistemin sizi yönlendirmesiyle yukarıdaki adımları tekrar takip ederek mevut aboneliğinizin süresini yeniden satın alarak uzatabilirsiniz. Not 1: Abonelik yenilemeleri ve yeni aboneliklerin www.yeniasya.com.tr/e-gazete üzerinden yapılması gerekmektedir. IOS ya da Android cihazlardaki e-gazete uygulamasını sadece mevcut abonelik bilgilerinizle giriş yaparak kullanabileceğinizi unutmayın. Not 2: Mobil uygulamalardan yeni abonelik ve abonelik yenileme işlemleri yapılmamaktadır. Haber Merkezi

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