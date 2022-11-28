"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

E-gazeteye abone olmak çok kolay!

28 Kasım 2022, Pazartesi
Siz değerli okurlarımızdan gelen talepler arasında yer alan; “İnternet üzerinden E-gazeteye nasıl abone olabilirim?“ sorusuna pratik bir şekilde ışık tutacak bir yönergeler dizisini hazırladık. Kolaylıkla istifade edebileceğinizi ümit ediyoruz...

Yeni Asya e-gazeteye üye/abone olmak ve abonelik satın almak için www.yeniasya.com.tr' adresini ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

Nasıl mı?

www.yeniasya.com.tr'ye giriş yaptıktan sonra sitenin sağ tarafında bulunan ve bugünkü gazetenin de 1. Sayfa resminin bulunduğu "Yeni Asya, matbaadan önce ekranınızda" linkini tıklayın.(İsterseniz internet tarayıcınız üzerine direkt linki yazarak da giriş yapabilirsiniz: https://www.yeniasya.com.tr/e-gazete/)

Gelen sayfada “Abone değil misiniz? Abone olun!”a tıkladıktan sonra aşağıdaki örnek sayfaya yönlendirileceksiniz.

Açılan sayfaya, Adınızı ve Soyadınızı, E-mail adresinizi ve kendinizin belirleyeceği bir “Parola” oluşturunuz ve ardından “Devam et” tuşuna basınız.

Açılan sayfada satın almayı düşündüğünüz aboneliği seçerek “Siparişe devam et”e tıklayın.

Bu adımı gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemlerinin tamamlanması için www.yeniasyakitap.com alışveriş sistemine yönlendirileceksiniz.

Açılan www.yeniasyakitap.com sayfasında aşağıdaki adımları takip ediniz.

1. ADIM: Burada Sepetinize eklediğiniz e-gazete üyeliğiniz için “sipariş ver” butonunu tıklayın.

Açılan sayfada isterseniz "Üye olmadan devam et" seçeneğiyle de hızlıca satın alma işleminizi aşağıdaki örnekte olduğu gibi gerçekleştirebilirsiniz.

2. ADIM: Açılan sayfada fatura bilgilerini ve ödeme seçeneğini seçtikten sonra “İleri” butonunu tıklayınız.

3. ADIM: Açılan sipariş onay sayfasında ise; “sipariş koşulları şartlarını okudun” kutucuğunu tıklayarak (yani aktif hale getirerek) “Onayla” butonunu tıklayın.

4. ADIM: Onayla butonuna bastıktan sonra, “Teşekkürler. Siparişiniz tarafımıza ulaşmıştır.” diye yeni bir pencere sizi karşılayacaktır.

Bu son adım da ise; aktivasyonunuzun gerçekleştiği konusunda sistem tarafından e-posta adresinize mesaj gönderilecektir.

Gönderilen iletiden sonra ister bilgisayarınızdan, isterseniz android/ios gibi platformlardaki uygulamalarımız aracılığıyla da kullanıcı bilgilerinizle giriş yaparak e-gazetenizi okuyabilirsiniz.

 

SORU: “Daha önce satın aldığım aboneliğimin süresi bitti. Yeniden aboneliğimi nasıl (Yenileyebilirim) uzatabilirim?”

Mevcut aboneliğinizin süresini uzatmak ve yenilemekte oldukça basit.

Bu işlem için www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkinden günlük takip ettiğiniz gazetenizin “e-gazete abonelik bilgileri”nizi görüntüleyeceğiniz kontrol paneli sayfanın hemen sağ üst köşesinde bulunmakta.

Buradan kişisel bilgilerinizi güncelleyebileceğiniz gibi mevcut aboneliğinizin süresini de görüntüleyebilirsiniz.

Mevcut abonelik tarihinizin yanında yer alan UZAT butonuna tıklayarak sistemin sizi yönlendirmesiyle yukarıdaki adımları tekrar takip ederek mevut aboneliğinizin süresini yeniden satın alarak uzatabilirsiniz.

Not 1: Abonelik yenilemeleri ve yeni aboneliklerin www.yeniasya.com.tr/e-gazete üzerinden yapılması gerekmektedir. IOS ya da Android cihazlardaki e-gazete uygulamasını sadece mevcut abonelik bilgilerinizle giriş yaparak kullanabileceğinizi unutmayın.

Not 2: Mobil uygulamalardan yeni abonelik ve abonelik yenileme işlemleri yapılmamaktadır.

Haber Merkezi

Etiketler: yeni asya, e-gazete, internet sitesi, haber portalı, abonelik
Okunma Sayısı: 152
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    AKP, AB fonlarının peşinde

    FBI: TikTok casusluk için kullanılıyor

    Mikroplastik kirliliği Antarktika’ya ulaştı

    Arkadaşlarından etkilenen Çadlı öğrenci Müslüman oldu, “İsa” ismini aldı

    Aile Hekimlerine kadro verilmeli

    İsrail karıştı

    Beslenme krizi yaşıyoruz - Aldı yetkiyi, içemedik sütü, yiyemedik peyniri, eti, ekmeği

    İsviçre'den BM'ye Filistinli Mülteciler için 42,8 milyon dolar yardım kararı

    Geçtiğimiz ay en çok hangi otomotiv markaları ilgi gördü?

    Düzce - Gümüşova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Rus halkı barış istiyor

    7 bin 785 liranın altını kabul etmeyiz

    Popülistler demokrasiye zarar verir

    Akşener: Altılı Masa dağılmaz

    Yeni anayasa ortak mutabakatla yapılacak

    Kayyım rektöre “intihal” suçlaması

    Masumiyet karinesi hukukun vazgeçilmez ilkesidir

    Muayene için 3 ay sonra sıra

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın genç talebeleri
    Ahmet BATTAL

    HDP seçmeni ve bağımsızlaşma
    Faruk ÇAKIR

    Zamları kim yaptı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Beynimiz...
    Cevher İLHAN

    “Türkiye rüşvetle mücadele etmiyor” uyarısı
    Ali HAKKOYMAZ

    Lahmacun
    Ali FERŞADOĞLU

    “Lâ mevcude illah Hu” diyenler ne demek istemiş?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un hedefi, rıza-yı İlahîdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.