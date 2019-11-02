‘Fantastik’ İstanbul

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul’u ve simge olan yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman’ın İstanbul’un simgelerini konu alan hayal dünyasını zorlayan tasarımları beğeni toplarken, adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Özel bir firmada çalışan grafik tasarımcısı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul’u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü (sürrealite) tasarımlarıyla göz dolduruyor. Şehrin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor.

SIRALARI ÇİZME, OKULUNA GİT

Yaman, tasarımlarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanırken, kimi zaman tarihe yön veren şahsiyetlerin silüetlerine yer veriyor.

Süleymaniye Mahallesi’nde dünyaya geldiğini, tarihî bölgede arkadaşlarıyla güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten 35 yaşındaki tasarımcı Yaman, çocukken futbolcu olmak istediğini, lisede sosyoloji öğretmenin önerisi üzerine tasarıma merak saldığını anlattı. Lisede okul sıralarını çizerken yeteneğinin keşfedildiğini dile getiren Yaman, “Hocalar sıraların çizilmesini istemiyor doğal olarak, kimse devlet malının çizilmesini istemez, ama bir tane hocam bu konuda bana destek oldu. Beni yönlendirdi, ‘senin böyle bir yeteneğin var, bunun okuluna git’ dedi.” diye konuştu.

İSTANBUL’U VE HAYVANLARI SEVİYORUM

Halihazırda bir meslekî kariyerinin bulunduğuna dikkati çeken Yaman, hobi olarak başladığı işin de kariyer odaklı olmaya başladığına değindi. Yaman, çalışmalarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanmasını şöyle özetledi:

“Hayvanları ve İstanbul’u seviyorum. Özellikle büyük hayvanları, vahşi hayvanları çok seviyorum. Onları İstanbul’la birleştiriyorum. Bu benim için bir zevk. Hobi olarak başladığım için istediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Böyle başladım, böyle devam ediyor.”

İnsanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum

İstanbul’u ve Tarihi Yarımada’yı çok sevdiğini, yaklaşık 10 yıldır her fırsatta şehri bisikletle gezdiğini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

“Tarihi Yarımada’yı seviyorum ve İstanbul’u çok geziyorum. İstanbul’un hor görüldüğünü, tarihî eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi. Meselâ Ayasofya fotoğrafı gördüğü zaman çok dikkatini çekmez, onu çok görüyordur zaten. Ama Ayasoyfa’yı o şekilde (sürrealist) onun aklında kalacağını, yer edineceğini düşündüm. Açıkçası bu tuttu gibi. Sadece Ayasoyfa için değil, birçok yer için. Süleymaniye, Sultanahmet Camii için böyle, İstanbul’un birçok yerindeki çeşmeler için böyle. Çeşmeleri maalesef çok hor kullanıyorlar. Çoğu tarihî çeşmeden su akmıyor. Sanat eseri çeşmeler, bizim atalarımız yapmış, çok değerli çeşmeler, ama su akmıyor. Yanlarında çöpler var. Bu biraz beni üzdüğü için böyle şeylere girdim ve biraz insanların bunların farkına yavaş yavaş bu şekilde vardıklarını düşünüyorum.”

DİĞER İLLERDEN TEKLİFLER VAR

Yoğun mesaj trafiğine yetişemediğine, mesajların hepsini okuyamadığına ve cevap veremediğine işaret eden Yaman, ülke genelinde çeşitli illerden de teklifler aldığını dile getirdi. Yaman, şunları kaydetti:

“Çoğu insan diğer illeri yapmamı istiyor. Doğru söylüyorlar. Türkiye’nin her yeri sonuçta tarih. İzmir’i yapar mısınız, Adıyaman’ı yapar mısınız, Sivas’ta şu var onu yapar mısınız?... Gerçekten yapmak isterim, çok da güzel olur, ama ben burada doğdum büyüdüm. Buranın tarihi çok iyi biliyorum. Burası benim evim, o yüzden biraz daha işim var gibi. Ondan sonra oralara geçeceğim.”