"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

‘Fantastik’ İstanbul

02 Kasım 2019, Cumartesi
Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul’u ve simge olan yapıları konu alan gerçeküstü tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Sürrealist tasarımcı Yasin Yaman’ın İstanbul’un simgelerini konu alan hayal dünyasını zorlayan tasarımları beğeni toplarken, adeta masal dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

Özel bir firmada çalışan grafik tasarımcısı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul’u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü (sürrealite) tasarımlarıyla göz dolduruyor. Şehrin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor. 

SIRALARI ÇİZME, OKULUNA GİT

Yaman, tasarımlarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanırken, kimi zaman tarihe yön veren şahsiyetlerin silüetlerine yer veriyor.

Süleymaniye Mahallesi’nde dünyaya geldiğini, tarihî bölgede arkadaşlarıyla güzel bir çocukluk dönemi geçirdiğini belirten 35 yaşındaki tasarımcı Yaman, çocukken futbolcu olmak istediğini, lisede sosyoloji öğretmenin önerisi üzerine tasarıma merak saldığını anlattı. Lisede okul sıralarını çizerken yeteneğinin keşfedildiğini dile getiren Yaman, “Hocalar sıraların çizilmesini istemiyor doğal olarak, kimse devlet malının çizilmesini istemez, ama bir tane hocam bu konuda bana destek oldu. Beni yönlendirdi, ‘senin böyle bir yeteneğin var, bunun okuluna git’ dedi.” diye konuştu.

İSTANBUL’U VE HAYVANLARI SEVİYORUM

Halihazırda bir meslekî kariyerinin bulunduğuna dikkati çeken Yaman, hobi olarak başladığı işin de kariyer odaklı olmaya başladığına değindi. Yaman, çalışmalarında çoğunlukla hayvan figürlerini kullanmasını şöyle özetledi:

“Hayvanları ve İstanbul’u seviyorum. Özellikle büyük hayvanları, vahşi hayvanları çok seviyorum. Onları İstanbul’la birleştiriyorum. Bu benim için bir zevk. Hobi olarak başladığım için istediğim gibi rahat rahat çalışıyorum. Böyle başladım, böyle devam ediyor.”

İnsanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum

İstanbul’u ve Tarihi Yarımada’yı çok sevdiğini, yaklaşık 10 yıldır her fırsatta şehri bisikletle gezdiğini anlatan Yaman, şöyle konuştu:

“Tarihi Yarımada’yı seviyorum ve İstanbul’u çok geziyorum. İstanbul’un hor görüldüğünü, tarihî eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi. Meselâ Ayasofya fotoğrafı gördüğü zaman çok dikkatini çekmez, onu çok görüyordur zaten. Ama Ayasoyfa’yı o şekilde (sürrealist) onun aklında kalacağını, yer edineceğini düşündüm. Açıkçası bu tuttu gibi. Sadece Ayasoyfa için değil, birçok yer için. Süleymaniye, Sultanahmet Camii için böyle, İstanbul’un birçok yerindeki çeşmeler için böyle. Çeşmeleri maalesef çok hor kullanıyorlar. Çoğu tarihî çeşmeden su akmıyor. Sanat eseri çeşmeler, bizim atalarımız yapmış, çok değerli çeşmeler, ama su akmıyor. Yanlarında çöpler var. Bu biraz beni üzdüğü için böyle şeylere girdim ve biraz insanların bunların farkına yavaş yavaş bu şekilde vardıklarını düşünüyorum.”

DİĞER İLLERDEN TEKLİFLER VAR

Yoğun mesaj trafiğine yetişemediğine, mesajların hepsini okuyamadığına ve cevap veremediğine işaret eden Yaman, ülke genelinde çeşitli illerden de teklifler aldığını dile getirdi. Yaman, şunları kaydetti:

“Çoğu insan diğer illeri yapmamı istiyor. Doğru söylüyorlar. Türkiye’nin her yeri sonuçta tarih. İzmir’i yapar mısınız, Adıyaman’ı yapar mısınız, Sivas’ta şu var onu yapar mısınız?... Gerçekten yapmak isterim, çok da güzel olur, ama ben burada doğdum büyüdüm. Buranın tarihi çok iyi biliyorum. Burası benim evim, o yüzden biraz daha işim var gibi. Ondan sonra oralara geçeceğim.” 

Okunma Sayısı: 33
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tel Abyad’da pazar yerine bombalı saldırı: 10 sivil öldü
    📷

    Bu güzelliği yerinde görmelisiniz

    140 bine yakın kişi koşacak

    İçişleri Bakanı Soylu: Biz kimsenin DEAŞ mensubunun oteli değiliz

    'İnsanlığın yaşadığı krizlerden çıkışının yolu Veda Hutbesi'ndeki ilkelerde'

    Prof. Dr. Toros'tan "pastırma yazı'' açıklaması

    Mali'deki terör saldırısında ağır bilanço!

    ABD'de Beto O'Rourke başkanlık yarışını bıraktı

    Aile sayısı 55'e yükseldi: Evlat nöbetinde 2 ay geride kaldı

    Üniversite programlarındaki isim kargaşasına ilişkin YÖK'ten yeni adım

    Trump'ın seçim ittifakı tavsiyesine Johnson'dan cevap

    Rus Bakan Lavrov: Bağdadi, ABD'nin bir buluşuydu

    Trump'tan Türkiye açıklaması

    İsrail, Gazze'ye saldırdı

    Zigana'da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

    6 milyon genç kayıp nesil

    Fitch'ten Türkiye kararı

    Vergiye zam

    İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa Sungur’un zor imtihanı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de finale doğru mu?
    Ahmet BATTAL

    Üniversitelerde OHAL’den BUHAL’e
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2
    Faruk ÇAKIR

    Haydi, yap!
    Genel

    Fitch'ten Türkiye kararı
    Genel

    Vergiye zam
    Mehmet ÇETİN

    Hukuka tecavüz, hürmete taarruz, kudsiyete hürmetsizlik
    Genel

    6 milyon genç kayıp nesil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.