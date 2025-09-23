Bediüzzaman için mevlid

28 Eylül 2025 Pazar Günü Bediüzzaman Mevlid-i Şerifi okutulacak. Her türlü tedbirler alınmış ve bunun için Ispartalı kardeşlerimiz seferber olmuşlardır.

Bediüzzaman’ın hayatında Isparta’nın ayrı bir yeri vardır. Çünkü, Üstad Bediüzzaman’ın aslı Isparta’dan gitmedir. Bunun Tarihçe-i Hayatında da kendi ikrarı ile böyle olduğu sabittir.

Bediüzzaman’ın ömrünün onsekiz yılının geçtiği Isparta’nın Risale-i Nurların teksir ve el yazmalarla neşredildiği yer olması nedeniyle ayrı bir yeri vardır.

Bediüzzaman, 1926 yılı Ağustos ayında Burdur’dan Isparta’ya getirilmiş ve buradan da Eğridir İlçesine bağlı, o günkü adıyla Barla Nahiyesine nakledilmiştir. Sekiz sene Barla Nahiyesinde kalan Bediüzzaman, Risale-i Nurların kısmı âzamını burada telif etmiştir.

Bediüzzaman, 1935 yılında Eskişehir’e götürülmüştür. Hayat serüveninde 1953 yılında tekrar Isparta’ya getirilen Bediüzzaman, 1960 yılı başına kadarki süreyi Isparta’da geçmiştir. Isparta’da on sekiz yılı geçen Bediüzzaman’a bir vefa borcu olarak tertip edilen mevlide bütün gönül dostlarımızla birlikte Müslüman kardeşlerimizi davet ediyoruz.

Hayatı boyunca kendini milletine adamış ve iman noktasında bütün verilen sıkıntılara rağmen hiçbir zaman fedakârlıktan çekinmemiştir.

Bediüzzaman’ın hayatta prensibi hangi şart olursa olsun toplumun imanını kurtarma konusunda Hz. Peygamberin (asm) şu hadis-i şerifi olmuştur:

“Cenab-ı Hakk’ın, bir Âdemi senin elinle (vasıtanla) hidâyete getirmesi, güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır.”

Bir başka hadiste de Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurur: “Senin vasıtanla bir kimsenin imana kavuşması, senin için sahralar dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır.”1

İslâm’ın, insanlığın ufkunda açması için şöyle ifade eder:

“Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, tâli’siz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı İslâmdır.”2

“İhyâ-yı din, ihyâ-yı millettir. Hayat-ı din, nur-u hayattır.”

Sözler adlı eserinde de: “İnsan, nur-u iman ile âlâ-yı illiyyîne çıkar; Cennete lâyık bir kıymet alır. Ve zulmet-i küfür ile esfel-i sâfilîne düşer; Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü, iman insanı Sâni-i Zülcelâline nispet ediyor. İman bir intisabdır.”

“İman, nasıl ki bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı Samedâniyeyi okutturuyor; öyle de kâinatı dahi ışıklandırıyor, zaman-ı mâzi ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor.”

“İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hâdisatın tazyikâtından kurtulabilir.

İman, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi iman ve duadır. Küfür, insanı gayet âciz bir canavar hayvan eder.”3

“Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-i dinle olur, şu milletin ihyâsı.”

Dipnotlar:

1- Buharî, Cihad, 103, c.4, s. 4.

2- Mektubat, s. 452.

3- Sözler, s. 281.