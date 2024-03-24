İstanbul’daki Nur Menzilleri

Büyük İslam Alimi, Kur’an Müfessiri ve Çağın Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî, Dünya Cenneti dediği İstanbul'da 53 yılda monarşi, meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerini yaşamış ve değişik mekânlarında ikâmet etmiştir.

1907 Şekerci Han - Fen ilimleriyle Din ilimlerinin birlikte okutulduğu bir üniversite projesi için Padişahla görüşmek için İstanbul’a gelmiştir. Lakin görüştürülmedi. - Japonların sualleri üzerine Eşraatü's-Saat (5. Şua) Risalesini telif etti. - Gazetelerde; eğitim, meşrutiyet, hürriyet üzerine yazmaya başladı. - Meşrutiyet çalışmalarını destekledi. - Divan-ı Harb-i Örfî eseri yayınlandı. İlk geldiklerinde Ferik (General) Ahmed Paşanın evinde kaldı, bilahare; Şekerci Han ve Şişli’de ikâmet etmiştir. 1911 - Sultan Reşad’ın daveti üzerine Şam-Beyrut üzerinden İstanbul’a gelerek Rumeli seyahatine iştirak etti (5 Haziran). - Hutbe-i Şamiye, Münazarât, Muhakemât, Makalât, Nutuk, Devaü'l-Ye's yayınlandı. - Gemiyle İnebolu üzerinden Batum'a ve oradan da kara yoluyla Van'a geçti. Van’da talebeleriyle eğitim hayatına devam etti. 1918 Sarıyer-Fıstıklıbağlar - I. Dünya savaşında doğu cephesinde yaralanıp Ruslara esir düştü. 2,5 yıl Kostroma'daki esir kampından firar edip Varşova-Sofya üzerinden İstanbul'a döndü. - Osmanlı Erkan-ı Harbiye Reisi Enver Paşa tarafından karşılanıp, gazilik madalyası verildi. Ayrıca ilmî bir vazifeyle tavzif edilip Darü'l Hikmet-i İslamiye'ye aza tayin edildi. - İşarâtü'l-İ'caz eserini Enver Paşa tab ettirdi. - 1922 Kasım’ında davet üzerine Ankara'ya gitti. - İkâmetgâhları: Sarıyer-Fıstıklıbağlar, Çamlıca-Yusuf İzzeddin Paşa Köşkü, Yuşa Tepesi.

Yuşa Tepesi 1923 - Resmî davetle gittiği Ankara'da istediği havayı bulamayınca 6 ay sonra Nisan'da İstanbul'a döndü. - 1924 Ağustos’una kadar İstanbul'da kalan Bediüzzaman Eylül'de Van'a gitti. 1926 - Nüfuzundan çekinen hükümet, Bakanlar Kurulu kararıyla sürgüne mecbur tuttu. Sürgün yolculuğu esnasında Nisan ayında Hidayet/Arab Camiinde 20 gün kadar kaldıktan sonra İzmir ve Antalya üzerinden Burdur'a varıp ikâmete başladı. 1952 - İstanbul’da yayınlanan Gençlik Rehberi eserinin mahkemeye verilmesi üzerine, mahkeme safahâtı müddetince 3 ay İstanbul’da kaldı (22 Ocak-17 Mayıs). Mahkeme beraatle neticelendi. - Gençlik Rehberi dolayısıyla dünyanın bir çok yerindeki Nur Talebeleri tebrik mektupları gönderdiler. Bir çok ülkede Bediüzzaman hakkında haberler yayınlandı. 1953 - İstanbul’un Fethi’nin 500. yıldönümü kutlamalarını şeref tribününden takip etti (29 Mayıs). - Fener Rum Patriği Athenagoras ile görüştü. - İstanbul’da iken bir çok yazar ve gazeteci ile görüştü. 1960 - Veda Ziyareti İstanbula son kez 1 Ocak sabahı geldi. Pier Loti Oteli'nde kaldı. Bu gelişi gazete manşetlerine aksetti, siyasi gündem yapıldı. 3 Ocak'ta İstanbuldan ayrıldı.

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