Okuyucularımız Ereğli pikniğinde buluştu

Her sene Eylül ayında düzenlenen piknik bu yıl da 1 Eylül'de aynı yerde gerçekleştirildi. Uzun zamandır görüşemeyen okuyucularımız piknikte bir araya gelip hasret giderdiler.

Konya Ereğli Yeni Asya gazetesi okuyucuları, Regülatör Kültür Parkında düzenlenen piknikte buluştular.

Her sene Eylül ayında düzenlenen piknik bu yıl da 1 Eylül'de aynı yerde gerçekleştirildi. Uzun zamandır görüşemeyen okuyucularımız piknikte bir araya gelip hasret giderdiler.

Ankara, Konya, Seydişehir, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Ermenek Sivas, Antalya, Adana gibi mahallerden de okuyucularımız aileleri ile iştirak ettikleri faaliyette yapılan dersler, sohbetler uhuvvetin pekişmesine ve şevke medar oldu.

Yeni Asya gazetesi Yönetim kurulu üyesi Hayreddin Huyut ve Yeni Asya gazetesi yazarlarından Nejat Eren'in de katıldığı piknikte; DKT ekibi de çekimler yaptı.

Program sonunda Yeni Asya gazetesi yazarlarından Ali Vapurlu yeni çıkan "Bediüzzaman Said Nursî'nin manevî şahsiyeti" kitabını imzaladı. İlâhiyatçı yazar Süleyman Kösmene de okuyucularla sohbet edip kitaplarını imzaladı.

Ereğli Yeni Asya okuyucuları tarafından düzenlenen piknik programı uhuvvetin ve muhabbetin artmasına vesile oldu.

Program iştirak edenler Risale-i Nur dersleri, ikramlar ve çay eşliğinde sohbet etme imkanı buldular.

Piknik buluşması, bir dahaki programlarda buluşmak temennisiyle sona erdi.

Erhan Akkaya - YENİ ASYA